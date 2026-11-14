Hlohovský zámok ukrýval prekvapenia. Reštaurátori odkryli maľby aj noviny spred desaťročí
Rekonštrukcia zámku odhaľuje vzácne historické nálezy. Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia
14.11.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukcia zámku odhaľuje vzácne historické nálezy.
Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia Hlohovského zámku prináša nečakané objavy, ktoré postupne približujú život šľachtického rodu Erdődyovcov. Medzi objavmi sú vzácne maľby, fragmenty historických tapiet, ale aj dobové noviny, ktoré boli nájdené pod historickými tapetami. Mesto Hlohovec momentálne obnovuje 9 zámockých miestností, štyri z nich budú obnovené komplexne.
V pánskom salóne reštaurátori odkryli vzácnu pôvodnú nástropnú maľbu a vo veľkom spoločenskom salóne sa pod mladšími vrstvami výzdoby objavili staršie nástenné maľby zo začiatku 19. storočia. Fragmenty ornamentov, dekoratívnych lemov a motívov pripomínajúcich textilné drapérie naznačujú, aké honosné a umelecky hodnotné boli kedysi tieto priestory.
„Jedným z najzaujímavejších objavov sú nenápadné dvere, ktoré kedysi spájali reprezentatívny salón so skrytou úzkou a tmavou chodbičkou vedúcou do prikurovacej komory. Takéto riešenie umožňovalo obsluhovať vykurovanie bez narušenia pohodlia a súkromia šľachty. Dvere boli počas rekonštrukcie demontované, no po obnove sa vrátia na svoje pôvodné miesto,“ informovala hlohovská radnica.
Mimoriadne cenným nálezom sú aj zachované fragmenty historických tapiet so zvieracími motívmi, ktoré pravdepodobne pochádzajú z Francúzska. Aj tieto tapety sú podľa odborníkov dôkazom vycibreného vkusu a kultúry bývania Erdődyovcov na Hlohovskom zámku v 19. storočí.
Skutočným prekvapením boli dobové noviny objavené pod historickými tapetami, ktoré slúžili ako podklad pri ich lepení, no dnes predstavujú jedinečný historický prameň. Medzi nálezmi sú rakúske aj španielske noviny. V dobovej inzercii sa objavila dokonca ponuka na hľadanie manželky či vychovávateľky pre syna so sľubovanou slušnou ročnou odmenou.
„Naším cieľom je vrátiť vybraným miestnostiam podobu, akú mali približne pred sto rokmi. Pri obnove pánskeho salónu pomôže aj zachovaná historická fotografia. Reštaurátori obnovia pôvodné drevené parkety, drevené obloženie stien, stropnú výzdobu a podľa zachovaných fragmentov zrekonštruujú historické tapety. Do interiéru sa má vrátiť aj veľké nástenné zrkadlo a dobovému charakteru miestnosti sa prispôsobí luster,“ uviedla ďalej v informácii o pokračovaní rekonštrukcie radnica.
Celková hodnota tejto etapy obnovy zámku je takmer 1,5 milióna eur, víťaz verejného obstarávania má na práce 12 mesiacov. Projekt je financovaný z eurofondov prostredníctvom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Mesto Hlohovec sa na financovaní podieľa piatimi percentami.
Mesto Hlohovec do svojej historickej dominanty investuje pravidelne už zhruba desaťročie a postupne si rozľahlý zámok obnovuje. Historický skvost sprístupnili pre verejnosť v roku 2018. Zámok dnes slúži ako zázemie pre kultúru a spoločenské podujatia.
Trojpodlažná stavba v tvare nepravidelného päťuholníka, je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. Jeho história je spätá s významnými šľachtickými rodmi Thurzovcov, Forgáčovcov, ale hlavne Erdődyovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi zámku. Do majetku mesta sa dostal v zlom stave približne pred štvrťstoročím.
Zdroj: SITA.sk - Hlohovský zámok ukrýval prekvapenia. Reštaurátori odkryli maľby aj noviny spred desaťročí © SITA Všetky práva vyhradené.
Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia Hlohovského zámku prináša nečakané objavy, ktoré postupne približujú život šľachtického rodu Erdődyovcov. Medzi objavmi sú vzácne maľby, fragmenty historických tapiet, ale aj dobové noviny, ktoré boli nájdené pod historickými tapetami. Mesto Hlohovec momentálne obnovuje 9 zámockých miestností, štyri z nich budú obnovené komplexne.
Reštaurátori odkryli pôvodné maľby aj historické tapety
V pánskom salóne reštaurátori odkryli vzácnu pôvodnú nástropnú maľbu a vo veľkom spoločenskom salóne sa pod mladšími vrstvami výzdoby objavili staršie nástenné maľby zo začiatku 19. storočia. Fragmenty ornamentov, dekoratívnych lemov a motívov pripomínajúcich textilné drapérie naznačujú, aké honosné a umelecky hodnotné boli kedysi tieto priestory.
„Jedným z najzaujímavejších objavov sú nenápadné dvere, ktoré kedysi spájali reprezentatívny salón so skrytou úzkou a tmavou chodbičkou vedúcou do prikurovacej komory. Takéto riešenie umožňovalo obsluhovať vykurovanie bez narušenia pohodlia a súkromia šľachty. Dvere boli počas rekonštrukcie demontované, no po obnove sa vrátia na svoje pôvodné miesto,“ informovala hlohovská radnica.
Mimoriadne cenným nálezom sú aj zachované fragmenty historických tapiet so zvieracími motívmi, ktoré pravdepodobne pochádzajú z Francúzska. Aj tieto tapety sú podľa odborníkov dôkazom vycibreného vkusu a kultúry bývania Erdődyovcov na Hlohovskom zámku v 19. storočí.
Pod tapetami našli rakúske aj španielske noviny
Skutočným prekvapením boli dobové noviny objavené pod historickými tapetami, ktoré slúžili ako podklad pri ich lepení, no dnes predstavujú jedinečný historický prameň. Medzi nálezmi sú rakúske aj španielske noviny. V dobovej inzercii sa objavila dokonca ponuka na hľadanie manželky či vychovávateľky pre syna so sľubovanou slušnou ročnou odmenou.
„Naším cieľom je vrátiť vybraným miestnostiam podobu, akú mali približne pred sto rokmi. Pri obnove pánskeho salónu pomôže aj zachovaná historická fotografia. Reštaurátori obnovia pôvodné drevené parkety, drevené obloženie stien, stropnú výzdobu a podľa zachovaných fragmentov zrekonštruujú historické tapety. Do interiéru sa má vrátiť aj veľké nástenné zrkadlo a dobovému charakteru miestnosti sa prispôsobí luster,“ uviedla ďalej v informácii o pokračovaní rekonštrukcie radnica.
Celková hodnota tejto etapy obnovy zámku je takmer 1,5 milióna eur, víťaz verejného obstarávania má na práce 12 mesiacov. Projekt je financovaný z eurofondov prostredníctvom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Mesto Hlohovec sa na financovaní podieľa piatimi percentami.
Hlohovský zámok sprístupnili verejnosti v roku 2018
Mesto Hlohovec do svojej historickej dominanty investuje pravidelne už zhruba desaťročie a postupne si rozľahlý zámok obnovuje. Historický skvost sprístupnili pre verejnosť v roku 2018. Zámok dnes slúži ako zázemie pre kultúru a spoločenské podujatia.
Trojpodlažná stavba v tvare nepravidelného päťuholníka, je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. Jeho história je spätá s významnými šľachtickými rodmi Thurzovcov, Forgáčovcov, ale hlavne Erdődyovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi zámku. Do majetku mesta sa dostal v zlom stave približne pred štvrťstoročím.
Zdroj: SITA.sk - Hlohovský zámok ukrýval prekvapenia. Reštaurátori odkryli maľby aj noviny spred desaťročí © SITA Všetky práva vyhradené.
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