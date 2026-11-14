Zdecimovaní Srbi opäť prehrali. Nemci pred zrakmi školákov triumfovali a čaká ich súboj o postup – VIDEO
"Nationalelf" má pod vedením trénera Jürgena Kloppa na konte z piatich zápasov dve výhry, dve remízy a jednu prehru. Nemecko v Belehrade v rámci Ligy národov hladko zvíťazilo nad Srbskom 3:1, čím sa ...
14.11.2026 (SITA.sk) - "Nationalelf" má pod vedením trénera Jürgena Kloppa na konte z piatich zápasov dve výhry, dve remízy a jednu prehru.
Nemecko v Belehrade v rámci Ligy národov hladko zvíťazilo nad Srbskom 3:1, čím sa vrátilo do súboja o postup v kľúčovom zápase s Holandskom, ktorý sa uskutoční v pondelok 16. novembra v Berlíne.
V hustom daždi a na takmer prázdnom štadióne si domáci zásluhou Srdana Babiča strelili už v úvode vlastný gól. Ďalšie presné zásahy hostí pridali Florian Wirtz a debutant Brajan Gruda.
Babič svoje zaváhanie čiastočne odčinil gólom v druhom polčase, no Srbsko napokon dohrávalo len s deviatimi hráčmi, keď v závere zápasu videli červené karty striedajúci hráči Vanja Dragojevič a Andrija Živkovič.
Vzhľadom na to, že Holandsko v Amsterdame deklasovalo Grécko 7:0, budú Nemci v pondelok pravdepodobne potrebovať víťazstvo, aby postúpili do štvrťfinále – pokiaľ teda Srbsko nedokáže triumfovať na pôde Grécka.
"Nationalelf" má pod vedením trénera Jürgena Kloppa na konte z piatich zápasov dve výhry, dve remízy a jednu prehru. Kouč vyjadril optimizmus a uviedol, že tím pod jeho taktovkou začína nadobúdať svoju tvár.
"Odohrali sme naozaj fantastické stretnutie. Myslím si, že si musíme viac zvyknúť na to, že sme skutočne dobrí – a že máme potenciál byť veľmi, veľmi dobrí. Náš pressing po strate lopty bol vynikajúci a intenzita hry bola na špičkovej úrovni. Z môjho pohľadu to bol naozaj veľmi dobrý súboj," uviedol Klopp.
"Chceli sme sa prebojovať do ´finále´ v Berlíne, a to sa nám podarilo. Je to skvelé. Tešíme sa na to a máme na výber z množstva možností," prezradil bývalý kormidelník Borussie Dortmund či FC Liverpool.
Srbsko po piatej prehre v rade s určitosťou skončí na poslednom mieste v skupine. "Pre nich to bolo veľmi ťažké, momentálne určite nie sú v najlepšej forme. A predsa, v zápasoch, ako je tento, si môžete ľahko uškodiť sami – nám sa to však nestalo," dodal skúsený Klopp.
Keďže UEFA zakázala vstup srbským fanúšikom pre rasistické a diskriminačné správanie v predchádzajúcej fáze súťaže, tímy nastúpili na trávnik obrovského štadióna Rajka Mitiča takmer pred prázdnymi tribúnami. Na stretnutie mohlo prísť len 5-tisíc školákov a 200 nemeckých fanúšikov, ktorí pricestovali z Nemecka.
Nemecko sa nenechalo rozhodiť daždivým a búrlivým počasím v srbskom hlavnom meste a už po troch minútach sa ujalo vedenia.
Kai Havertz, ktorý nastúpil v útoku namiesto povolaného Niclasa Füllkruga, poslal loptu do stredu bránky, tá sa odrazila od Babiča a pomaly prešla za bránkovú čiaru.
Útočník Arsenalu mal prsty aj v druhom góle Nemecka v 14. minúte. Prenikol cez srbskú obranu a hoci jeho strelu zblízka brankár vyrazil, lopta sa dostala k jeho bývalému spoluhráčovi z Bayeru Leverkusen Wirtzovi, ktorý ju dopravil do siete.
Krátko po prestávke pridal Gruda tretí gól, keď pri svojom debute predviedol skvelú individuálnu akciu. Krídelník RB Lipsko prevzal loptu blízko polovice ihriska, potiahol ju dopredu a prízemnou strelou ju poslal k žrdi.
Tesne pred uplynutím hodiny hry znížil za Srbsko Babič. Obranca stál na správnom mieste a loptu dorazil do bránky po tom, čo Marc-André ter Stegen vyrazil strelu Nemanju Gudelja priamo k nemu.
Štrnásť minút pred koncom dostal Dragojevič priamu červenú kartu za tvrdý zákrok na Joshuu Kimmicha, pričom rozhodca verdikt potvrdil po konzultácii s VAR. Tesne pred koncom prišli domáci aj o Živkoviča – jeho žltá karta bola po protestoch zmenená na červenú.
Zdroj: SITA.sk - Zdecimovaní Srbi opäť prehrali. Nemci pred zrakmi školákov triumfovali a čaká ich súboj o postup – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko v Belehrade v rámci Ligy národov hladko zvíťazilo nad Srbskom 3:1, čím sa vrátilo do súboja o postup v kľúčovom zápase s Holandskom, ktorý sa uskutoční v pondelok 16. novembra v Berlíne.
V hustom daždi a na takmer prázdnom štadióne si domáci zásluhou Srdana Babiča strelili už v úvode vlastný gól. Ďalšie presné zásahy hostí pridali Florian Wirtz a debutant Brajan Gruda.
Babič svoje zaváhanie čiastočne odčinil gólom v druhom polčase, no Srbsko napokon dohrávalo len s deviatimi hráčmi, keď v závere zápasu videli červené karty striedajúci hráči Vanja Dragojevič a Andrija Živkovič.
Pochvala od trénera
Vzhľadom na to, že Holandsko v Amsterdame deklasovalo Grécko 7:0, budú Nemci v pondelok pravdepodobne potrebovať víťazstvo, aby postúpili do štvrťfinále – pokiaľ teda Srbsko nedokáže triumfovať na pôde Grécka.
"Nationalelf" má pod vedením trénera Jürgena Kloppa na konte z piatich zápasov dve výhry, dve remízy a jednu prehru. Kouč vyjadril optimizmus a uviedol, že tím pod jeho taktovkou začína nadobúdať svoju tvár.
"Odohrali sme naozaj fantastické stretnutie. Myslím si, že si musíme viac zvyknúť na to, že sme skutočne dobrí – a že máme potenciál byť veľmi, veľmi dobrí. Náš pressing po strate lopty bol vynikajúci a intenzita hry bola na špičkovej úrovni. Z môjho pohľadu to bol naozaj veľmi dobrý súboj," uviedol Klopp.
Trest od UEFA
"Chceli sme sa prebojovať do ´finále´ v Berlíne, a to sa nám podarilo. Je to skvelé. Tešíme sa na to a máme na výber z množstva možností," prezradil bývalý kormidelník Borussie Dortmund či FC Liverpool.
Srbsko po piatej prehre v rade s určitosťou skončí na poslednom mieste v skupine. "Pre nich to bolo veľmi ťažké, momentálne určite nie sú v najlepšej forme. A predsa, v zápasoch, ako je tento, si môžete ľahko uškodiť sami – nám sa to však nestalo," dodal skúsený Klopp.
Keďže UEFA zakázala vstup srbským fanúšikom pre rasistické a diskriminačné správanie v predchádzajúcej fáze súťaže, tímy nastúpili na trávnik obrovského štadióna Rajka Mitiča takmer pred prázdnymi tribúnami. Na stretnutie mohlo prísť len 5-tisíc školákov a 200 nemeckých fanúšikov, ktorí pricestovali z Nemecka.
Skvelý výkon Havertza
Nemecko sa nenechalo rozhodiť daždivým a búrlivým počasím v srbskom hlavnom meste a už po troch minútach sa ujalo vedenia.
Kai Havertz, ktorý nastúpil v útoku namiesto povolaného Niclasa Füllkruga, poslal loptu do stredu bránky, tá sa odrazila od Babiča a pomaly prešla za bránkovú čiaru.
Útočník Arsenalu mal prsty aj v druhom góle Nemecka v 14. minúte. Prenikol cez srbskú obranu a hoci jeho strelu zblízka brankár vyrazil, lopta sa dostala k jeho bývalému spoluhráčovi z Bayeru Leverkusen Wirtzovi, ktorý ju dopravil do siete.
Dve červené karty
Krátko po prestávke pridal Gruda tretí gól, keď pri svojom debute predviedol skvelú individuálnu akciu. Krídelník RB Lipsko prevzal loptu blízko polovice ihriska, potiahol ju dopredu a prízemnou strelou ju poslal k žrdi.
Tesne pred uplynutím hodiny hry znížil za Srbsko Babič. Obranca stál na správnom mieste a loptu dorazil do bránky po tom, čo Marc-André ter Stegen vyrazil strelu Nemanju Gudelja priamo k nemu.
Štrnásť minút pred koncom dostal Dragojevič priamu červenú kartu za tvrdý zákrok na Joshuu Kimmicha, pričom rozhodca verdikt potvrdil po konzultácii s VAR. Tesne pred koncom prišli domáci aj o Živkoviča – jeho žltá karta bola po protestoch zmenená na červenú.
Zdroj: SITA.sk - Zdecimovaní Srbi opäť prehrali. Nemci pred zrakmi školákov triumfovali a čaká ich súboj o postup – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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