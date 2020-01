Ryby - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Štart bude dobrý, pri hladkom priebehu pracovných záležitostí však nečakane vznikne napätie medzi vami a zamestnancami či vedúcimi.

V auguste Jupiter podporí profesiu a váš pracovný rast. Zmeny budú veľmi dôležité a prínosné. Hľadáte prácu? Najprv sa uistite, že ste sa rozhodli pre najlepšie riešenie. Buďte trpezliví a správajte sa tak, aby ste sa zamestnávateľovi zdali dôveryhodný na dlhú dobu.



Vzťahy



Jupiter až do 1. augusta pozitívne ovplyvní váš milostný život. Môžete prežívať existujúci vzťah, alebo ešte len objaviť novú veľkú lásku. Jupiter bude zárukou, že stretnete človeka, do ktorého sa zamilujete. Saturn síce bude pracovať pomalšie, zato jeho pôsobenie bude trvalejšie a dôležitejšie. Zimné mesiace sú ako stvorené pre spoznávanie nových ľudí a prežívanie dobrodružstva, na jar narazíte na okamih zmeny a leto bude obdobie plné nehy a lásky. Ak máte otvorené srdcia, určite stretnete toho pravého partnera.



Peniaze



Vašu ekonomickú situáciu bude podporovať Jupiter a Venuša. V prvej časti roka vás prekvapia nadmerné výdavky, a ak si nedáte pozor, mohli by vám spôsobiť značné problémy. Druhá polovica roka už bude pokojnejšía, investície budú menej riskantné a zaručía tak istý príjem.



Zdravie



Prvé mesiace sú pravdepodobne najzákernejšie, Saturn a Pluto spôsobí, že sa cítite oslabený a unavený. Mohli by sa dokonca objaviť staré bolesti a choroby. Od augusta sa vplyvom Jupitera budete opäť cítiť v dobrej kondícii.