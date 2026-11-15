Biele vrany spoznáme už po devätnásty raz. Slávnostný večer prinesie štyri príbehy odvahy
Slávnostný večer sa bude niesť s podtitulom Aj mávnutie krídla mení svet. Ocenenie Biela vrana Martin Bútora odhalí štyri silné príbehy, ktoré odrážajú veľké ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Slávnostný večer sa bude niesť s podtitulom Aj mávnutie krídla mení svet.
Ocenenie Biela vrana Martin Bútora odhalí štyri silné príbehy, ktoré odrážajú veľké súčasne výzvy. Biele vrany sa budú odovzdávať už po devätnásty raz, a to v stredu 18. novembra o 19:00 v priestoroch bratislavskej Starej tržnice.
Na odovzdávaní jedného z najvýznamnejších občianskych ocenení, ktoré organizuje občianske združenie Bystriny, sa zúčastní aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Verejnosť si bude môcť pozrieť odovzdávanie Bielych vrán aj online. Slávnostný večer bude streamovať portál 360tka a bude sa niesť s podtitulom Aj mávnutie krídla mení svet.
Večerom bude opäť sprevádzať Martin Staňo a vystúpia aj slovenskí umelci rôznych žánrov. Hudobné dielo, ktoré sa bude prelínať celým večerom, tvorí hudobný skladateľ a klavirista Martin Majlo Štefánik spolu s hlasmi skupiny NEHA. Ďalšie hudobné diela prinesú Nora Ibsenová, Erik Šulc, Robert Pospiš a Martin Sillay. Špeciálnym hosťom tohto ročníka je Peter Lipa. V závere slávnostného večera vystúpia Katarína Koščová a Daniel Špiner.
Riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk podotkla, že aj tento rok sa snažili pripraviť výnimočný večer s kvalitným programom, ktorým chcú v čase veľkej spoločenskej úzkosti a kríz vzdať hold ľuďom, ktorí bránia demokratické hodnoty a čelia veľkým výzvam. „Dúfame, že Biela vrana opäť povzbudí nádej a odhodlanie širokej verejnosti a bude nás inšpirovať k odvahe v našich životoch,“ doplnila Wienk.
Stará tržnica sa pre návštevníkov otvorí o 18:00 a k dispozícii budú bary a občerstvenie. Do začiatku oceňovania v komornej atmosfére zažijú aj “živé knižnice”. „Budú nimi štyri biele vrany - Monika Tódová, Veronika Němcová, Zuzana Baťová a Milan Olekšák. Vyrozprávajú vlastné príbehy odvahy a budú odpovedať na otázky,“ priblížili organizátori. Lístky na slávnostný večer sú v predaji prostredníctvom siete Tootoot. Pre všetkých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť, bude pripravený online stream, o ktorý sa postarajú bývalé minuloročné biele vrany z online televízie 360˚.
Tohtoročnými členmi rady sú právnik a publicista Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová, teoretik a historik umenia Július Barczi, sociológ, spisovateľ a diplomat Martin Bútora a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk.
Zdroj: SITA.sk - Biele vrany spoznáme už po devätnásty raz. Slávnostný večer prinesie štyri príbehy odvahy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ocenenie Biela vrana Martin Bútora odhalí štyri silné príbehy, ktoré odrážajú veľké súčasne výzvy. Biele vrany sa budú odovzdávať už po devätnásty raz, a to v stredu 18. novembra o 19:00 v priestoroch bratislavskej Starej tržnice.
Na odovzdávaní jedného z najvýznamnejších občianskych ocenení, ktoré organizuje občianske združenie Bystriny, sa zúčastní aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Verejnosť si bude môcť pozrieť odovzdávanie Bielych vrán aj online. Slávnostný večer bude streamovať portál 360tka a bude sa niesť s podtitulom Aj mávnutie krídla mení svet.
Večerom bude sprevádzať Martin Staňo
Večerom bude opäť sprevádzať Martin Staňo a vystúpia aj slovenskí umelci rôznych žánrov. Hudobné dielo, ktoré sa bude prelínať celým večerom, tvorí hudobný skladateľ a klavirista Martin Majlo Štefánik spolu s hlasmi skupiny NEHA. Ďalšie hudobné diela prinesú Nora Ibsenová, Erik Šulc, Robert Pospiš a Martin Sillay. Špeciálnym hosťom tohto ročníka je Peter Lipa. V závere slávnostného večera vystúpia Katarína Koščová a Daniel Špiner.
Riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk podotkla, že aj tento rok sa snažili pripraviť výnimočný večer s kvalitným programom, ktorým chcú v čase veľkej spoločenskej úzkosti a kríz vzdať hold ľuďom, ktorí bránia demokratické hodnoty a čelia veľkým výzvam. „Dúfame, že Biela vrana opäť povzbudí nádej a odhodlanie širokej verejnosti a bude nás inšpirovať k odvahe v našich životoch,“ doplnila Wienk.
Kto rozhodne o laureátoch
Stará tržnica sa pre návštevníkov otvorí o 18:00 a k dispozícii budú bary a občerstvenie. Do začiatku oceňovania v komornej atmosfére zažijú aj “živé knižnice”. „Budú nimi štyri biele vrany - Monika Tódová, Veronika Němcová, Zuzana Baťová a Milan Olekšák. Vyrozprávajú vlastné príbehy odvahy a budú odpovedať na otázky,“ priblížili organizátori. Lístky na slávnostný večer sú v predaji prostredníctvom siete Tootoot. Pre všetkých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť, bude pripravený online stream, o ktorý sa postarajú bývalé minuloročné biele vrany z online televízie 360˚.
Tohtoročnými členmi rady sú právnik a publicista Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová, teoretik a historik umenia Július Barczi, sociológ, spisovateľ a diplomat Martin Bútora a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk.
Zdroj: SITA.sk - Biele vrany spoznáme už po devätnásty raz. Slávnostný večer prinesie štyri príbehy odvahy © SITA Všetky práva vyhradené.
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