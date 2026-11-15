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Státisíce ľudí zaplnili pražskú Letnú. Žiadali ochranu médií aj odvolanie Okamuru

Protest Letná proti 4:36 spojil odpor proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov s kritikou spôsobu vládnutia. Organizátori odhadli účasť na 350- až 450-tisíc ľudí, Babiš na zmene financovania trvá.

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Účastníci protestu na pražskej Letnej 15. novembra 2026 rozsvietili mobilné telefóny.
Účastníci protestu na pražskej Letnej 15. novembra 2026 rozsvietili mobilné telefóny. Foto: ČTK/Michaela Říhová, cez ČT24

Pražská Letenská pláň sa v nedeľu 15. novembra 2026 zaplnila ľuďmi, ktorí prišli protestovať proti plánovanej zmene financovania verejnoprávnych médií. Zhromaždenie zvolal spolok Milion chvilek pro demokracii pod názvom Letná proti 4:36 a heslom „Ruce pryč od médií!“.

Organizátori odhadli účasť na 350- až 450-tisíc ľudí. Ako uviedla ČTK v správe zverejnenej na e15, pražská policajná hovorkyňa Eva Kropáčová upozornila, že polícia počty účastníkov nezverejňuje. Údaj o veľkosti davu je preto odhadom usporiadateľov, nie oficiálnym policajným sčítaním.

Prečo protest niesol názov Letná proti 4:36

Čas v názve odkazuje na nočné rokovanie Poslaneckej snemovne 24. októbra. Vládna väčšina vtedy posunula do druhého čítania návrh, ktorý má zrušiť televízne a rozhlasové poplatky a nahradiť ich financovaním zo štátneho rozpočtu.

Odporcovia návrhu sa obávajú, že takýto model zvýši závislosť Českej televízie a Českého rozhlasu od politických rozhodnutí. Spolok na svojom webe žiada stiahnutie novely, ospravedlnenie za spôsob prerokúvania zásadných zákonov a otvorenú verejnú diskusiu o fungovaní štátu a médií.

Výzva na odvolanie Okamuru aj na verejnú debatu

Predseda spolku Mikuláš Minář na Letnej rozšíril požiadavky aj o odvolanie Tomia Okamuru z čela Poslaneckej snemovne a odobratie ministerstva obrany hnutiu SPD. Kritiku smeroval zároveň proti štýlu vládnutia, ktorý organizátori označujú za silový.

Podľa ČT24 pozval Minář členov vlády na 2. decembra o 19.00 h do Švandovho divadla na debatu s odborníkmi a občanmi. Na rovnaký deň o 16.36 h avizoval ďalšiu celoštátnu protestnú aktivitu.

Na zhromaždení vystúpili aj osobnosti kultúry vrátane Zdeňka Svěráka, Davida Kollera a slovenskej režisérky Terezy Nvotovej. Tá upozorňovala na slovenské skúsenosti so zmenami vo verejnoprávnych médiách. Ľudia priniesli české vlajky a transparenty, podvečer dav rozsvietil mobilné telefóny.

Babiš na zrušení poplatkov trvá

Premiér Andrej Babiš reagoval, že právo občanov demonštrovať rešpektuje, s dôvodmi protestu však nesúhlasí. Podľa jeho vyjadrenia, ktoré priniesol iDNES.cz, vláda nechce médiám určovať obsah a mení iba systém financovania. Zrušenie poplatkov naďalej presadzuje aj minister kultúry Oto Klempíř.

Okamura odmietol výzvu na svoj odchod. Spolok Milion chvilek obvinil z názorovej a osobnej blízkosti k opozičným stranám. Ide o jeho reakciu na požiadavky demonštrantov.

Polícia podľa ČT24 nezaznamenala zásadné problémy; riešila drobné konflikty a zaistila štyri drony v priestore, kde ich používanie nebolo povolené.

Zdroje: ČT24/ČTK, e15/ČTK, iDNES.cz a organizátori protestu.

Fotografie: ČTK/Ondřej Deml, ČTK/Vít Šimánek a ČTK/Michaela Říhová; zdroj fotogalérie: ČT24. Snímky zachytávajú protest na Letnej 15. novembra 2026.

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