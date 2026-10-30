Znečistenie ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov si v septembri v Indonézii vyžiadalo niekoľko tisíc obetí na životoch
Najviac úmrtí zaznamenali podľa odhadov Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia v indonézskej časti ostrova Borneo, na ostrovoch Jáva a Sumatra a na východe krajiny. Približne 3 560 ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Najviac úmrtí zaznamenali podľa odhadov Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia v indonézskej časti ostrova Borneo, na ostrovoch Jáva a Sumatra a na východe krajiny.
Približne 3 560 ľudí zomrelo v septembri v Indonézii v dôsledku znečistenia ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov, ktoré krajinu sužujú už niekoľko mesiacov. Vyplýva to z novej štúdie Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia (CREA). V tom istom mesiaci vdychovalo v Indonézii približne 57,8 milióna ľudí nezdravý až nebezpečný vzduch.
„Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v Indonézii zvýšila odhadovaný počet úmrtí v septembri 2026 na 3 560, čo je dvojnásobok augustového odhadu,“ uviedlo CREA.
Najviac úmrtí zaznamenali podľa odhadov v indonézskej časti ostrova Borneo, na ostrovoch Jáva a Sumatra a na východe krajiny.
Výskumníci skúmali aj znečistenie ovzdušia, ktoré nesúviselo s požiarmi, ale pochádzalo z výroby elektrickej energie, priemyslu a mestskej dopravy. Podľa ich odhadov spôsobilo v septembri ďalších 1 750 úmrtí. Celkový počet úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia tak v Indonézii, ktorá má približne 290 miliónov obyvateľov, dosiahol 5 310.
Zdroj: SITA.sk - Znečistenie ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov si v septembri v Indonézii vyžiadalo niekoľko tisíc obetí na životoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 3 560 ľudí zomrelo v septembri v Indonézii v dôsledku znečistenia ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov, ktoré krajinu sužujú už niekoľko mesiacov. Vyplýva to z novej štúdie Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia (CREA). V tom istom mesiaci vdychovalo v Indonézii približne 57,8 milióna ľudí nezdravý až nebezpečný vzduch.
„Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v Indonézii zvýšila odhadovaný počet úmrtí v septembri 2026 na 3 560, čo je dvojnásobok augustového odhadu,“ uviedlo CREA.
Najviac úmrtí zaznamenali podľa odhadov v indonézskej časti ostrova Borneo, na ostrovoch Jáva a Sumatra a na východe krajiny.
Výskumníci skúmali aj znečistenie ovzdušia, ktoré nesúviselo s požiarmi, ale pochádzalo z výroby elektrickej energie, priemyslu a mestskej dopravy. Podľa ich odhadov spôsobilo v septembri ďalších 1 750 úmrtí. Celkový počet úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia tak v Indonézii, ktorá má približne 290 miliónov obyvateľov, dosiahol 5 310.
Zdroj: SITA.sk - Znečistenie ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov si v septembri v Indonézii vyžiadalo niekoľko tisíc obetí na životoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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