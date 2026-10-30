Príde to už po Viedni! Zverev sa stane tridsiatou mužskou svetovou jednotkou v histórii
Alexander Zverev sa čoskoro dočká chvíle, po ktorej túžia všetci tenisti. Nemecký tenista Alexander Zverev urýchlil svoj historiký posun na prvé miesto ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Alexander Zverev sa čoskoro dočká chvíle, po ktorej túžia všetci tenisti.
Nemecký tenista Alexander Zverev urýchlil svoj historiký posun na prvé miesto svetového rebríčka po tom, čo vo štvrtok na turnaji ATP 500 v rakúskej Viedni zdolal Holanďana Tallona Griekspoora 6:4, 7:5 a postúpil do štvrťfinále. "Veľmi som si prial dosiahnuť toto miesto, je to pre mňa obrovská česť," povedal Zverev.
Dvadsaťdeväťročný Nemec už mal isté, že sezónu skončí na čele rebríčka ATP, no vďaka absencii súčasného lídra hodnotenia Jannika Sinnera sa dvojnásobný grandslamový šampión Zverev stane jednotkou v novom singlovom rebríčku, ktorý zverejnia už najbližší pondelok 2. novembra.
"Je to jeden z najpamätnejších momentov v mojej kariére," poznamenal Zverev, ktorý bol dlhodobo označovaný za renomovaného "takmer-majstra" tenisu a teraz zažíva výnimočnú sezónu, počas ktorej prvýkrát získal tituly na Roland Garros aj US Open. Stane sa tridsiatym hráčom od roku 1973, ktorý sa dostal na prvé miesto svetového rebríčka.
Zverev sa stane tridsiatym hráčom v histórii, ktorý sa predral až na rebríčkový vrchol svetového mužského tenisu. Vo veku 29 rokov a 196 dní bude druhým najstarším tenistom, ktorý sa na čelo rebríčka dostane prvýkrát, v minulosti bol starší len Austrálčan John Newcombe.
Zverevovi cestu na čelo rebríčka ATP otvorilo zranenie kolena Taliana Sinnera, ktorý už začiatkom októbra predčasne ukončil sezónu. Rodák z Hamburgu vo Viedni zdolal Španiela Martína Landaluceho aj Griekspoora, teraz ho čaká Brit Arthuer Fery.
Zdroj: SITA.sk - Príde to už po Viedni! Zverev sa stane tridsiatou mužskou svetovou jednotkou v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký tenista Alexander Zverev urýchlil svoj historiký posun na prvé miesto svetového rebríčka po tom, čo vo štvrtok na turnaji ATP 500 v rakúskej Viedni zdolal Holanďana Tallona Griekspoora 6:4, 7:5 a postúpil do štvrťfinále. "Veľmi som si prial dosiahnuť toto miesto, je to pre mňa obrovská česť," povedal Zverev.
Dvadsaťdeväťročný Nemec už mal isté, že sezónu skončí na čele rebríčka ATP, no vďaka absencii súčasného lídra hodnotenia Jannika Sinnera sa dvojnásobný grandslamový šampión Zverev stane jednotkou v novom singlovom rebríčku, ktorý zverejnia už najbližší pondelok 2. novembra.
Tituly v Paríži a Wimbledone
"Je to jeden z najpamätnejších momentov v mojej kariére," poznamenal Zverev, ktorý bol dlhodobo označovaný za renomovaného "takmer-majstra" tenisu a teraz zažíva výnimočnú sezónu, počas ktorej prvýkrát získal tituly na Roland Garros aj US Open. Stane sa tridsiatym hráčom od roku 1973, ktorý sa dostal na prvé miesto svetového rebríčka.
Druhá najstaršia jednotka
Zverev sa stane tridsiatym hráčom v histórii, ktorý sa predral až na rebríčkový vrchol svetového mužského tenisu. Vo veku 29 rokov a 196 dní bude druhým najstarším tenistom, ktorý sa na čelo rebríčka dostane prvýkrát, v minulosti bol starší len Austrálčan John Newcombe.
Zverevovi cestu na čelo rebríčka ATP otvorilo zranenie kolena Taliana Sinnera, ktorý už začiatkom októbra predčasne ukončil sezónu. Rodák z Hamburgu vo Viedni zdolal Španiela Martína Landaluceho aj Griekspoora, teraz ho čaká Brit Arthuer Fery.
Zdroj: SITA.sk - Príde to už po Viedni! Zverev sa stane tridsiatou mužskou svetovou jednotkou v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
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