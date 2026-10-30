Martin Garrix je ďalší headliner Colours of Ostrava 2027, line-up už ozdobili aj Robbie Williams a Ellie Goulding – VIDEO
V Ostrave sa predstavia aj David Kushner a skupina 5 Seconds Of Summer, predskokan na svetovom turné One Direction. Veľkolepé finále chystaného 24. ročníka Colours ...
30.10.2026 (SITA.sk) - V Ostrave sa predstavia aj David Kushner a skupina 5 Seconds Of Summer, predskokan na svetovom turné One Direction.
Veľkolepé finále chystaného 24. ročníka Colours of Ostrava bude patriť jednému z najlepších DJov sveta. V roku 2022 si úplne podmanil tak publikum, ako aj členov tímu. V roku 2027 sa vráti s novým albumom, ktorý fanúšikovia netrpezlivo očakávajú.
Popri Martinovi Garrixovi doplní line-up s Robbiem Williamsom alebo Ellie Goulding aj americký spevák David Kushner a austrálska skupina 5 Seconds Of Summer. Vstupenky zostávajú aktuálne v predaji za rovnakú cenu, v priebehu novembra dôjde k zdraženiu.
Martin Garrix začal s DJingom v ranom veku. Už v šestnástich rokoch sa objavil v rebríčku TOP 100 DJs na 40. pozícii. Hneď o rok neskôr skočil na štvrtú pozíciu a stal sa najmladším headlinerom prestížneho tanečného Ultra Music Festivalu.
Od roku 2015 sa v ankete DJ Magu pohybuje pravidelne medzi tromi najlepšími. Na víťaznú priečku dosiahol celkovo päťkrát. Momentálne je vo svojich tridsiatich rokoch na druhej pozícii, čo z neho robí jedného z najúspešnejších DJov vôbec.
V Česku prvýkrát vystupoval v roku 2014, už vtedy si vyslúžil pozíciu festivalového headlinera. Na Colours of Ostrava bol pred štyrmi rokmi a svojou audiovizuálnou šou si na svoju stranu získal nejedného návštevníka, ktorý dovtedy tanečnej hudbe neholdoval.
„Na Martina si spomínam. Jeden z najsympatickejších headlinerov, ktorých sme v Ostrave mali. Bavil nás na hlavnej scéne, keď sa stretol v backstagi s kamarátmi z Inhaler. Dokonca im ponúkol svoju pomoc pri šou, a tak ovládal pyroefekty počas ich koncertu,“ spomína na rok 2022 Filip Košťálek, umelecký riaditeľ Colours of Ostrava.
Holandský hudobník doteraz vydal viac než stovku singlov. Štúdiový album má však zatiaľ len jeden, Sentio z roku 2022. V marci budúceho roka však poteší poslucháčov druhým, nazvaným Marty. Nahrávka sľubuje hviezdnych hostí vrátane Eda Sheerana alebo U2. Vonku sú už štyri singly. V tomto roku sa objavil na albume Madonny CONFESSIONS II a produkoval jednu skladbu U2 na ich EP Easter Lily.
Medzi ďalšími novo oznámenými interpretmi, ktorí vystúpia v júli v Ostrave, je austrálsky pop-punkový boyband 5 Seconds of Summer. Štvorica zo Sydney existuje už pätnásť rokov, do širšieho povedomia sa dostala hneď o dva roky neskôr, keď predskakovala na svetovom turné One Direction. Pred českým publikom zahrali prvýkrát až v roku 2022 a na Colours pôjde o ich tuzemskú festivalovú premiéru.
Rovnako tak sa na open-air scéne prvýkrát predstaví publiku americký spevák David Kushner. Toho už tím Colours raz pražskému publiku ponúkol. Jeho debut The Dichotomy si vtedy vypočulo vypredané Forum Karlín. Do Moravsko-sliezskeho kraja dorazí s novou nahrávkou Devotion. Album vychádza v piatok 13. novembra.
Line-up Colours of Ostrava sa už začína vyfarbovať. Medzi potvrdenými vystupujúcimi sú popri týchto troch prírastkoch Robbie Williams, Ellie Goulding, Florence Road a The Lottery Winners.
„Aktuálne oznámené mená sú len špičkou ľadovca. Rozhodne nekončíme a verím, že sa ľudia majú na čo tešiť. Aj keď trochu bojujeme s termínom, keď už zámorskí hudobníci v Európe príliš nezostávajú, mám radosť, aká pestrá ponuka budúceho roka zase bude. A vďaka skvelej spolupráci celého tímu ponúkneme návštevníkom zážitok, ktorý pozdvihne samotné vystúpenia na úplne inú úroveň,“ dopĺňa Filip Košťálek plány na budúci rok.
Colours of Ostrava sa v roku 2027 uskutoční od 21. do 24. júla v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Štvordňový festival prepája koncerty svetových i domácich interpretov s programom ďalších hudobných žánrov, divadla, umenia a debát. Jeho súčasťou bude tradične diskusné fórum Meltingpot, ktoré oslávi desať rokov.
Štvordňové vstupenky sú momentálne k dispozícii za 4 190 českých korún pre dospelých. Vstupné sa počas novembra zdraží. Všetky aktuálne informácie k programu a vstupenkám sú dostupné na webe colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Martin Garrix je ďalší headliner Colours of Ostrava 2027, line-up už ozdobili aj Robbie Williams a Ellie Goulding – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľkolepé finále chystaného 24. ročníka Colours of Ostrava bude patriť jednému z najlepších DJov sveta. V roku 2022 si úplne podmanil tak publikum, ako aj členov tímu. V roku 2027 sa vráti s novým albumom, ktorý fanúšikovia netrpezlivo očakávajú.
Popri Martinovi Garrixovi doplní line-up s Robbiem Williamsom alebo Ellie Goulding aj americký spevák David Kushner a austrálska skupina 5 Seconds Of Summer. Vstupenky zostávajú aktuálne v predaji za rovnakú cenu, v priebehu novembra dôjde k zdraženiu.
Jeden z najsympatickejších headlinerov
Martin Garrix začal s DJingom v ranom veku. Už v šestnástich rokoch sa objavil v rebríčku TOP 100 DJs na 40. pozícii. Hneď o rok neskôr skočil na štvrtú pozíciu a stal sa najmladším headlinerom prestížneho tanečného Ultra Music Festivalu.
Martin Garrix sa v budúcom roku vráti s veľkou šou. Navyše s novým albumom, z ktorého servíruje hity už od tohtoročnej jari. Teším sa na zoznam hviezdnych hostí, ktorí sa na nahrávke objavia. A samozrejme, aké prekvapenia dovezie na festival. Bude to parádny tanečný záver, ako to majú návštevníci radi. Teší nás, že si v rámci turné vybral práve Colours. Vďaka dobrej skúsenosti sa pre svoju dlho očakávanú návštevu v posledných desiatich rokoch rozhodol práve pre náš festival.
Od roku 2015 sa v ankete DJ Magu pohybuje pravidelne medzi tromi najlepšími. Na víťaznú priečku dosiahol celkovo päťkrát. Momentálne je vo svojich tridsiatich rokoch na druhej pozícii, čo z neho robí jedného z najúspešnejších DJov vôbec.
V Česku prvýkrát vystupoval v roku 2014, už vtedy si vyslúžil pozíciu festivalového headlinera. Na Colours of Ostrava bol pred štyrmi rokmi a svojou audiovizuálnou šou si na svoju stranu získal nejedného návštevníka, ktorý dovtedy tanečnej hudbe neholdoval.
„Na Martina si spomínam. Jeden z najsympatickejších headlinerov, ktorých sme v Ostrave mali. Bavil nás na hlavnej scéne, keď sa stretol v backstagi s kamarátmi z Inhaler. Dokonca im ponúkol svoju pomoc pri šou, a tak ovládal pyroefekty počas ich koncertu,“ spomína na rok 2022 Filip Košťálek, umelecký riaditeľ Colours of Ostrava.
V Ostrave aj predskokan na turné One Direction
Holandský hudobník doteraz vydal viac než stovku singlov. Štúdiový album má však zatiaľ len jeden, Sentio z roku 2022. V marci budúceho roka však poteší poslucháčov druhým, nazvaným Marty. Nahrávka sľubuje hviezdnych hostí vrátane Eda Sheerana alebo U2. Vonku sú už štyri singly. V tomto roku sa objavil na albume Madonny CONFESSIONS II a produkoval jednu skladbu U2 na ich EP Easter Lily.
Medzi ďalšími novo oznámenými interpretmi, ktorí vystúpia v júli v Ostrave, je austrálsky pop-punkový boyband 5 Seconds of Summer. Štvorica zo Sydney existuje už pätnásť rokov, do širšieho povedomia sa dostala hneď o dva roky neskôr, keď predskakovala na svetovom turné One Direction. Pred českým publikom zahrali prvýkrát až v roku 2022 a na Colours pôjde o ich tuzemskú festivalovú premiéru.
Rovnako tak sa na open-air scéne prvýkrát predstaví publiku americký spevák David Kushner. Toho už tím Colours raz pražskému publiku ponúkol. Jeho debut The Dichotomy si vtedy vypočulo vypredané Forum Karlín. Do Moravsko-sliezskeho kraja dorazí s novou nahrávkou Devotion. Album vychádza v piatok 13. novembra.
Oznámené mená sú len špička ľadovca
Line-up Colours of Ostrava sa už začína vyfarbovať. Medzi potvrdenými vystupujúcimi sú popri týchto troch prírastkoch Robbie Williams, Ellie Goulding, Florence Road a The Lottery Winners.
„Aktuálne oznámené mená sú len špičkou ľadovca. Rozhodne nekončíme a verím, že sa ľudia majú na čo tešiť. Aj keď trochu bojujeme s termínom, keď už zámorskí hudobníci v Európe príliš nezostávajú, mám radosť, aká pestrá ponuka budúceho roka zase bude. A vďaka skvelej spolupráci celého tímu ponúkneme návštevníkom zážitok, ktorý pozdvihne samotné vystúpenia na úplne inú úroveň,“ dopĺňa Filip Košťálek plány na budúci rok.
Colours of Ostrava sa v roku 2027 uskutoční od 21. do 24. júla v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Štvordňový festival prepája koncerty svetových i domácich interpretov s programom ďalších hudobných žánrov, divadla, umenia a debát. Jeho súčasťou bude tradične diskusné fórum Meltingpot, ktoré oslávi desať rokov.
Štvordňové vstupenky sú momentálne k dispozícii za 4 190 českých korún pre dospelých. Vstupné sa počas novembra zdraží. Všetky aktuálne informácie k programu a vstupenkám sú dostupné na webe colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Martin Garrix je ďalší headliner Colours of Ostrava 2027, line-up už ozdobili aj Robbie Williams a Ellie Goulding – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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