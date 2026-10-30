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Martin Garrix je ďalší headliner Colours of Ostrava 2027, line-up už ozdobili aj Robbie Williams a Ellie Goulding – VIDEO

V Ostrave sa predstavia aj David Kushner a skupina 5 Seconds Of Summer, predskokan na svetovom turné One Direction. Veľkolepé finále chystaného 24. ročníka Colours ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - V Ostrave sa predstavia aj David Kushner a skupina 5 Seconds Of Summer, predskokan na svetovom turné One Direction.

Veľkolepé finále chystaného 24. ročníka Colours of Ostrava bude patriť jednému z najlepších DJov sveta. V roku 2022 si úplne podmanil tak publikum, ako aj členov tímu. V roku 2027 sa vráti s novým albumom, ktorý fanúšikovia netrpezlivo očakávajú.

Popri Martinovi Garrixovi doplní line-up s Robbiem Williamsom alebo Ellie Goulding aj americký spevák David Kushner a austrálska skupina 5 Seconds Of Summer. Vstupenky zostávajú aktuálne v predaji za rovnakú cenu, v priebehu novembra dôjde k zdraženiu.

Jeden z najsympatickejších headlinerov


Martin Garrix začal s DJingom v ranom veku. Už v šestnástich rokoch sa objavil v rebríčku TOP 100 DJs na 40. pozícii. Hneď o rok neskôr skočil na štvrtú pozíciu a stal sa najmladším headlinerom prestížneho tanečného Ultra Music Festivalu.
Martin Garrix sa v budúcom roku vráti s veľkou šou. Navyše s novým albumom, z ktorého servíruje hity už od tohtoročnej jari. Teším sa na zoznam hviezdnych hostí, ktorí sa na nahrávke objavia. A samozrejme, aké prekvapenia dovezie na festival. Bude to parádny tanečný záver, ako to majú návštevníci radi. Teší nás, že si v rámci turné vybral práve Colours. Vďaka dobrej skúsenosti sa pre svoju dlho očakávanú návštevu v posledných desiatich rokoch rozhodol práve pre náš festival.

Filip Košťálek, umelecký riaditeľ Colours of Ostrava

Od roku 2015 sa v ankete DJ Magu pohybuje pravidelne medzi tromi najlepšími. Na víťaznú priečku dosiahol celkovo päťkrát. Momentálne je vo svojich tridsiatich rokoch na druhej pozícii, čo z neho robí jedného z najúspešnejších DJov vôbec.

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V Česku prvýkrát vystupoval v roku 2014, už vtedy si vyslúžil pozíciu festivalového headlinera. Na Colours of Ostrava bol pred štyrmi rokmi a svojou audiovizuálnou šou si na svoju stranu získal nejedného návštevníka, ktorý dovtedy tanečnej hudbe neholdoval.



„Na Martina si spomínam. Jeden z najsympatickejších headlinerov, ktorých sme v Ostrave mali. Bavil nás na hlavnej scéne, keď sa stretol v backstagi s kamarátmi z Inhaler. Dokonca im ponúkol svoju pomoc pri šou, a tak ovládal pyroefekty počas ich koncertu,“ spomína na rok 2022 Filip Košťálek, umelecký riaditeľ Colours of Ostrava.


V Ostrave aj predskokan na turné One Direction


Holandský hudobník doteraz vydal viac než stovku singlov. Štúdiový album má však zatiaľ len jeden, Sentio z roku 2022. V marci budúceho roka však poteší poslucháčov druhým, nazvaným Marty. Nahrávka sľubuje hviezdnych hostí vrátane Eda Sheerana alebo U2. Vonku sú už štyri singly. V tomto roku sa objavil na albume Madonny CONFESSIONS II a produkoval jednu skladbu U2 na ich EP Easter Lily.

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Medzi ďalšími novo oznámenými interpretmi, ktorí vystúpia v júli v Ostrave, je austrálsky pop-punkový boyband 5 Seconds of Summer. Štvorica zo Sydney existuje už pätnásť rokov, do širšieho povedomia sa dostala hneď o dva roky neskôr, keď predskakovala na svetovom turné One Direction. Pred českým publikom zahrali prvýkrát až v roku 2022 a na Colours pôjde o ich tuzemskú festivalovú premiéru.

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Rovnako tak sa na open-air scéne prvýkrát predstaví publiku americký spevák David Kushner. Toho už tím Colours raz pražskému publiku ponúkol.  Jeho debut The Dichotomy si vtedy vypočulo vypredané Forum Karlín. Do Moravsko-sliezskeho kraja dorazí s novou nahrávkou Devotion. Album vychádza v piatok 13. novembra.

Oznámené mená sú len špička ľadovca


Line-up Colours of Ostrava sa už začína vyfarbovať. Medzi potvrdenými vystupujúcimi sú popri týchto troch prírastkoch Robbie Williams, Ellie Goulding, Florence Road a The Lottery Winners.

„Aktuálne oznámené mená sú len špičkou ľadovca. Rozhodne nekončíme a verím, že sa ľudia majú na čo tešiť. Aj keď trochu bojujeme s termínom, keď už zámorskí hudobníci v Európe príliš nezostávajú, mám radosť, aká pestrá ponuka budúceho roka zase bude. A vďaka skvelej spolupráci celého tímu ponúkneme návštevníkom zážitok, ktorý pozdvihne samotné vystúpenia na úplne inú úroveň,“ dopĺňa Filip Košťálek plány na budúci rok.

Colours of Ostrava sa v roku 2027 uskutoční od 21. do 24. júla v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Štvordňový festival prepája koncerty svetových i domácich interpretov s programom ďalších hudobných žánrov, divadla, umenia a debát. Jeho súčasťou bude tradične diskusné fórum Meltingpot, ktoré oslávi desať rokov.

Štvordňové vstupenky sú momentálne k dispozícii za 4 190 českých korún pre dospelých. Vstupné sa počas novembra zdraží. Všetky aktuálne informácie k programu a vstupenkám sú dostupné na webe colours.cz.


Zdroj: SITA.sk - Martin Garrix je ďalší headliner Colours of Ostrava 2027, line-up už ozdobili aj Robbie Williams a Ellie Goulding – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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