Zeman a Schuster sa zapísali do histórie. Ako prví získali Cenu za česko-slovenskú vzájomnosť – FOTO
Ocenenia si prevzali v piatok počas slávnostného ceremoniálu v Turčianskej galérii v Martine. Bývalý český prezident Miloš Zeman a bývalý slovenský prezident
30.10.2026 (SITA.sk) - Ocenenia si prevzali v piatok počas slávnostného ceremoniálu v Turčianskej galérii v Martine.
Bývalý český prezident Miloš Zeman a bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster sa stanú historicky prvými laureátmi Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Ocenenia si prevzali v piatok počas slávnostného ceremoniálu v Turčianskej galérii v Martine. Cenu Zemanovi odovzdal predseda Národnej rady SR Richard Raši, Schusterovi predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura.
Nové ocenenie vzniklo zo spoločnej iniciatívy predsedov oboch parlamentov. Jeho cieľom je vyjadriť uznanie osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju a upevňovaniu vzťahov medzi Slovenskom a Českom.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v deň 108. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine. Slovenskí predstavitelia sa ňou 30. októbra 1918 prihlásili k budúcnosti po boku českého národa. Podľa Rašiho má Martin v spoločných dejinách oboch národov výnimočné miesto. „Chceme tým pripomenúť, že česko-slovenská vzájomnosť nie je iba záležitosťou histórie, ale živou hodnotou, na ktorej môžeme stavať aj dnes,“ uviedol.
Miloš Zeman začínal politickú kariéru ako poslanec Federálneho zhromaždenia. V rokoch 1996 až 1998 bol predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a v rokoch 1998 až 2002 predsedom českej vlády. V roku 2013 sa stal prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky. Funkciu zastával dve volebné obdobia, do marca 2023. Počas politickej kariéry opakovane zdôrazňoval význam úzkych väzieb medzi Slovákmi a Čechmi a podporoval spoluprácu oboch krajín.
Rudolf Schuster sa v novembri 1989 stal predsedom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako veľvyslanec Československa v Kanade. V roku 1999 bol zvolený za prvého prezidenta SR v priamych voľbách a vo funkcii pôsobil do roku 2004. Počas svojho mandátu venoval osobitnú pozornosť vzťahom s Českou republikou. Je tiež spisovateľom, fotografom a cestovateľom. Za svoju literárnu tvorbu získal aj viacero ocenení vrátane Medzinárodnej ceny Egona Ervína Kischa za celoživotné literárne dielo.
Podľa Rašiho spája oboch ocenených skúsenosť generácie, ktorá poznala spoločné Československo a zároveň sa podieľala na formovaní vzťahov dvoch samostatných štátov. „Kedysi nás spájal spoločný štát. Dnes nás spája vzájomná dôvera, priateľstvo a vôľa stáť pri sebe. Chceme, aby tieto hodnoty zostali živé aj pre ďalšie generácie Čechov a Slovákov. Aby mladí ľudia nevnímali naše spoločné dejiny len ako kapitolu v učebnici, ale aby poznali aj osobnosti, ktoré ich formovali, a nachádzali v nich inšpiráciu pre vlastnú budúcnosť. Aj v tom vidím dôležitý zmysel Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť,“ dodal Raši.
Cena za česko-slovenskú vzájomnosť má oceňovať osobnosti z verejného života, kultúry, vedy, diplomacie a ďalších oblastí, ktoré prispievajú k rozvoju vzájomných vzťahov. Jedným z jej cieľov je tiež približovať spoločné dejiny mladším generáciám. Slávnostnému ceremoniálu predchádza pietny akt a položenie vencov k Pamätnej tabuli Deklarácie slovenského národa na historickej budove Tatra banky v Martine. Po príhovoroch predsedov parlamentov a odovzdaní cien vystúpia aj obaja laureáti.
Zdroj: SITA.sk - Zeman a Schuster sa zapísali do histórie. Ako prví získali Cenu za česko-slovenskú vzájomnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý český prezident Miloš Zeman a bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster sa stanú historicky prvými laureátmi Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Ocenenia si prevzali v piatok počas slávnostného ceremoniálu v Turčianskej galérii v Martine. Cenu Zemanovi odovzdal predseda Národnej rady SR Richard Raši, Schusterovi predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura.
Ocenenie má upevňovať vzťahy
Nové ocenenie vzniklo zo spoločnej iniciatívy predsedov oboch parlamentov. Jeho cieľom je vyjadriť uznanie osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju a upevňovaniu vzťahov medzi Slovenskom a Českom.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v deň 108. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine. Slovenskí predstavitelia sa ňou 30. októbra 1918 prihlásili k budúcnosti po boku českého národa. Podľa Rašiho má Martin v spoločných dejinách oboch národov výnimočné miesto. „Chceme tým pripomenúť, že česko-slovenská vzájomnosť nie je iba záležitosťou histórie, ale živou hodnotou, na ktorej môžeme stavať aj dnes,“ uviedol.
Zeman počas kariéry podporoval spoluprácu oboch krajín
Miloš Zeman začínal politickú kariéru ako poslanec Federálneho zhromaždenia. V rokoch 1996 až 1998 bol predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a v rokoch 1998 až 2002 predsedom českej vlády. V roku 2013 sa stal prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky. Funkciu zastával dve volebné obdobia, do marca 2023. Počas politickej kariéry opakovane zdôrazňoval význam úzkych väzieb medzi Slovákmi a Čechmi a podporoval spoluprácu oboch krajín.
Rudolf Schuster sa v novembri 1989 stal predsedom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako veľvyslanec Československa v Kanade. V roku 1999 bol zvolený za prvého prezidenta SR v priamych voľbách a vo funkcii pôsobil do roku 2004. Počas svojho mandátu venoval osobitnú pozornosť vzťahom s Českou republikou. Je tiež spisovateľom, fotografom a cestovateľom. Za svoju literárnu tvorbu získal aj viacero ocenení vrátane Medzinárodnej ceny Egona Ervína Kischa za celoživotné literárne dielo.
Raši vyzdvihol spoločnú históriu oboch laureátov
Podľa Rašiho spája oboch ocenených skúsenosť generácie, ktorá poznala spoločné Československo a zároveň sa podieľala na formovaní vzťahov dvoch samostatných štátov. „Kedysi nás spájal spoločný štát. Dnes nás spája vzájomná dôvera, priateľstvo a vôľa stáť pri sebe. Chceme, aby tieto hodnoty zostali živé aj pre ďalšie generácie Čechov a Slovákov. Aby mladí ľudia nevnímali naše spoločné dejiny len ako kapitolu v učebnici, ale aby poznali aj osobnosti, ktoré ich formovali, a nachádzali v nich inšpiráciu pre vlastnú budúcnosť. Aj v tom vidím dôležitý zmysel Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť,“ dodal Raši.
Cena za česko-slovenskú vzájomnosť má oceňovať osobnosti z verejného života, kultúry, vedy, diplomacie a ďalších oblastí, ktoré prispievajú k rozvoju vzájomných vzťahov. Jedným z jej cieľov je tiež približovať spoločné dejiny mladším generáciám. Slávnostnému ceremoniálu predchádza pietny akt a položenie vencov k Pamätnej tabuli Deklarácie slovenského národa na historickej budove Tatra banky v Martine. Po príhovoroch predsedov parlamentov a odovzdaní cien vystúpia aj obaja laureáti.
Zdroj: SITA.sk - Zeman a Schuster sa zapísali do histórie. Ako prví získali Cenu za česko-slovenskú vzájomnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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