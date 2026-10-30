Trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine sa obnoví, Žilinka preskúmal zákonnosť postupu
Podľa posledného rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Podľa posledného rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania vojenskej techniky v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorí vo veci doposiaľ vykonávali pôsobnosť prokuratúry, ako aj vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania „vo veci“ pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Ako generálny prokurátor informoval na sociálnej sieti, po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vydané predčasne. V prípravnom konaní totiž nebol zistený skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, so zameraním na pojmové znaky skutkových podstát stíhaných trestných činov.
„S poukazom na uvedené som určil, že v danej trestnej veci bude pôsobnosť prokurátora ďalej vykonávať Krajská prokurátorka v Trenčíne, ktorej som uložil, aby zabezpečila opätovné začatie trestného stíhania vo veci a vykonanie prípravného konania v súlade s literou zákona (zistenie skutkového stavu v rozsahu zodpovedajúcom pragmatickým kritériám nevyhnutnej potrebnosti),“ zdôraznil Žlinka.
Podľa septembrového rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. V trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB totiž riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR preskúmal zákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru z 31. októbra 2025 o zastavení trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorým zamietol sťažnosť oznamovateľa, ktorým bolo Ministerstvo obrany SR pod vedením Roberta Kaliňáka, proti uzneseniu vyšetrovateľa ÚBOK o zastavení trestného stíhania ako nedôvodnú.
Riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR dospel k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu. Ako GP SR v septembri skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
„Postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli správne a v súlade so zákonom,“ zdôraznila generálna prokuratúra.
Zdroj: SITA.sk - Trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine sa obnoví, Žilinka preskúmal zákonnosť postupu © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania vojenskej techniky v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorí vo veci doposiaľ vykonávali pôsobnosť prokuratúry, ako aj vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania „vo veci“ pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Predčasné rozhodnutie
Ako generálny prokurátor informoval na sociálnej sieti, po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vydané predčasne. V prípravnom konaní totiž nebol zistený skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, so zameraním na pojmové znaky skutkových podstát stíhaných trestných činov.
„S poukazom na uvedené som určil, že v danej trestnej veci bude pôsobnosť prokurátora ďalej vykonávať Krajská prokurátorka v Trenčíne, ktorej som uložil, aby zabezpečila opätovné začatie trestného stíhania vo veci a vykonanie prípravného konania v súlade s literou zákona (zistenie skutkového stavu v rozsahu zodpovedajúcom pragmatickým kritériám nevyhnutnej potrebnosti),“ zdôraznil Žlinka.
Žiadny trestný čin
Podľa septembrového rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. V trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB totiž riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR preskúmal zákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru z 31. októbra 2025 o zastavení trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorým zamietol sťažnosť oznamovateľa, ktorým bolo Ministerstvo obrany SR pod vedením Roberta Kaliňáka, proti uzneseniu vyšetrovateľa ÚBOK o zastavení trestného stíhania ako nedôvodnú.
Riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR dospel k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu. Ako GP SR v septembri skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
„Postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli správne a v súlade so zákonom,“ zdôraznila generálna prokuratúra.
Zdroj: SITA.sk - Trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine sa obnoví, Žilinka preskúmal zákonnosť postupu © SITA Všetky práva vyhradené.
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