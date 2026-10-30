Koniec „zahraničných agentov“. Ruský nezávislý denník Novaja Gazeta po 30 rokoch zatvára redakciu
„Novaja Gazeta bola zabitá. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom dome, v ktorom sme žili 30 rokov. Vypneme servery a odídeme,“ oznámil súčasný šéfredaktor Sergej Sokolov na sociálnych sieťach.
30.10.2026 (SITA.sk) - „Novaja Gazeta bola zabitá. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom dome, v ktorom sme žili 30 rokov. Vypneme servery a odídeme,“ oznámil súčasný šéfredaktor Sergej Sokolov na sociálnych sieťach.
Nezávislý ruský denník Novaja Gazeta po troch desaťročiach končí svoju činnosť, oznámilo v piatok vedenie redakcie s tým, že k tomuto kroku ju prinútil rastúci tlak ruských úradov.
„Novaja Gazeta prestáva existovať,“ vyhlásil šéfredaktor Sergej Sokolov vo videu zverejnenom na platforme YouTube. Podľa neho ruské úrady a bezpečnostné služby donútili redakčný tím ukončiť prácu.
„Novaja Gazeta bola zabitá. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom dome, v ktorom sme žili 30 rokov. Vypneme servery a odídeme,“ povedal Sokolov.
Rusko od začiatku vojenskej ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022 výrazne sprísnilo kontrolu médií a zaviedlo rozsiahle obmedzenia, ktoré podľa kritikov pripomínajú praktiky zo sovietskej éry. Väčšina nezávislých novinárov odišla do exilu alebo bola nútená ukončiť svoju činnosť.
Novaja Gazeta patrila medzi posledné významné nezávislé médiá pôsobiace v Rusku. Moskva ju zaradila medzi takzvaných zahraničných agentov, označenie, ktoré sa často používa voči kritikom režimu.
Začiatkom októbra úrady predviedli Sokolova na výsluch a prehľadali jeho dom v súvislosti s prípadom novinára Olega Roldugina, ktorého zadržali v apríli. Vyšetrovatelia ho obvinili z neoprávneného prístupu k počítačovým informáciám, podrobnosti však nezverejnili. Roldugin vinu odmieta a do začiatku novembra zostáva v domácom väzení.
Novaja Gazeta výrazne obmedzila svoju činnosť už po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V tom istom roku jej úrady odobrali mediálnu licenciu. Vtedajší šéfredaktor denníka Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou „za úsilie o ochranu slobody prejavu“.
Zdroj: SITA.sk - Koniec „zahraničných agentov“. Ruský nezávislý denník Novaja Gazeta po 30 rokoch zatvára redakciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý ruský denník Novaja Gazeta po troch desaťročiach končí svoju činnosť, oznámilo v piatok vedenie redakcie s tým, že k tomuto kroku ju prinútil rastúci tlak ruských úradov.
Zhasnú svetlá, odstavia servery
„Novaja Gazeta prestáva existovať,“ vyhlásil šéfredaktor Sergej Sokolov vo videu zverejnenom na platforme YouTube. Podľa neho ruské úrady a bezpečnostné služby donútili redakčný tím ukončiť prácu.
„Novaja Gazeta bola zabitá. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom dome, v ktorom sme žili 30 rokov. Vypneme servery a odídeme,“ povedal Sokolov.
Zahraniční agenti
Rusko od začiatku vojenskej ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022 výrazne sprísnilo kontrolu médií a zaviedlo rozsiahle obmedzenia, ktoré podľa kritikov pripomínajú praktiky zo sovietskej éry. Väčšina nezávislých novinárov odišla do exilu alebo bola nútená ukončiť svoju činnosť.
Novaja Gazeta patrila medzi posledné významné nezávislé médiá pôsobiace v Rusku. Moskva ju zaradila medzi takzvaných zahraničných agentov, označenie, ktoré sa často používa voči kritikom režimu.
Začiatkom októbra úrady predviedli Sokolova na výsluch a prehľadali jeho dom v súvislosti s prípadom novinára Olega Roldugina, ktorého zadržali v apríli. Vyšetrovatelia ho obvinili z neoprávneného prístupu k počítačovým informáciám, podrobnosti však nezverejnili. Roldugin vinu odmieta a do začiatku novembra zostáva v domácom väzení.
Nobelovka za mier
Novaja Gazeta výrazne obmedzila svoju činnosť už po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V tom istom roku jej úrady odobrali mediálnu licenciu. Vtedajší šéfredaktor denníka Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou „za úsilie o ochranu slobody prejavu“.
Zdroj: SITA.sk - Koniec „zahraničných agentov“. Ruský nezávislý denník Novaja Gazeta po 30 rokoch zatvára redakciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky
- Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO
- Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov
- Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO
- Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO