Deväť miliónov ľudí bude počas zimy potrebovať mimoriadnu pomoc, vyhlásila OSN
Agentúra OSN pre utečencov varuje pred nedostatkom financií. Pomoc potrebujú najmä obyvatelia Ukrajiny, Sýrie, Libanonu a Afganistanu. Približne deväť miliónov ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Agentúra OSN pre utečencov varuje pred nedostatkom financií. Pomoc potrebujú najmä obyvatelia Ukrajiny, Sýrie, Libanonu a Afganistanu.
„Zdroje sú obmedzené a náklady prudko rastú práve vo chvíli, keď sa na severnej pologuli blíži zima,“ upozornila riaditeľka vonkajších vzťahov UNHCR Dominique Hydeová.
„Hrozí, že milióny ľudí v týchto vojnou postihnutých krajinách zostanú bez dostatočnej ochrany pred chladom,“ dodala.
Na Ukrajine, ktorá vstupuje do piatej zimy od začiatku ruskej invázie, môžu teploty klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. Situáciu zhoršujú pokračujúce ruské útoky a výpadky elektriny.
V Afganistane sa od januára 2025 vrátili z Pakistanu a Iránu takmer štyri milióny ľudí, často bez prostriedkov na obnovu svojich domovov. V Sýrii miliónom navrátilcov chýba bývanie, oblečenie a palivo na vykurovanie.
V Libanone potrebuje zimnú pomoc približne 300-tisíc ľudí, UNHCR však dokáže pre nedostatok financií pomôcť iba polovici.
Agentúra zároveň upozornila na vážny rozpočtový deficit. Na svoje programy v roku 2026 požadovala 8,5 miliardy dolárov, no začiatkom októbra mala k dispozícii iba tri miliardy. Koncom roka 2025 evidovala vo svete 117,8 milióna násilne vysídlených ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Deväť miliónov ľudí bude počas zimy potrebovať mimoriadnu pomoc, vyhlásila OSN © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne deväť miliónov ľudí na Ukrajine, v Sýrii, Libanone a Afganistane bude počas nadchádzajúcej zimy potrebovať mimoriadnu humanitárnu pomoc.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok vyzval na získanie najmenej 50 miliónov dolárov (približne 44,7 milióna eur) na zabezpečenie základných potrieb ohrozených obyvateľov.
Obmedzené zdroje, rastúce náklady
„Zdroje sú obmedzené a náklady prudko rastú práve vo chvíli, keď sa na severnej pologuli blíži zima,“ upozornila riaditeľka vonkajších vzťahov UNHCR Dominique Hydeová.
„Hrozí, že milióny ľudí v týchto vojnou postihnutých krajinách zostanú bez dostatočnej ochrany pred chladom,“ dodala.
Ukrajina, Afganistan, Libanon
Na Ukrajine, ktorá vstupuje do piatej zimy od začiatku ruskej invázie, môžu teploty klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. Situáciu zhoršujú pokračujúce ruské útoky a výpadky elektriny.
V Afganistane sa od januára 2025 vrátili z Pakistanu a Iránu takmer štyri milióny ľudí, často bez prostriedkov na obnovu svojich domovov. V Sýrii miliónom navrátilcov chýba bývanie, oblečenie a palivo na vykurovanie.
V Libanone potrebuje zimnú pomoc približne 300-tisíc ľudí, UNHCR však dokáže pre nedostatok financií pomôcť iba polovici.
Diera v rozpočte
Agentúra zároveň upozornila na vážny rozpočtový deficit. Na svoje programy v roku 2026 požadovala 8,5 miliardy dolárov, no začiatkom októbra mala k dispozícii iba tri miliardy. Koncom roka 2025 evidovala vo svete 117,8 milióna násilne vysídlených ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Deväť miliónov ľudí bude počas zimy potrebovať mimoriadnu pomoc, vyhlásila OSN © SITA Všetky práva vyhradené.
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