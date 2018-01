Horoskop na rok 2018 - všetky znamenia - ročný horoskop

Horoskop na rok 2018 - Baran (21.3.-20.4)

Milí Barani, v roku 2018 vás hviezdy varujú pred mnohými prekážkami! Obrňte sa vopred trpezlivosťou, pretože nebezpečenstvo vyložene rozbúra rutinu vašich všedných dní. Skúšky vás čakajú v láske i financiách. Ale nebojte sa! Zmena vás priamo nadchne! V apríli a máji k vám totiž prichádza ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Býk (21.4.-21.5.)

V budúcom roku ste miláčikov nebies, drahí Býci! Nenecháte Ak sa vyprovokovať, čaká vás veľké víťazstvo. A to hlavne v kariére. Od marca do mája sú pre vás pripravené neuveriteľne šťastné náhody, vďaka ktorým dosiahnete akýchkoľvek cieľov! Dajte si však pozor na lákavé milostné zálety s ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Blíženci (22.5.-21.6.)

Stále čakáte, kedy k vám príde tá iskrivá príležitosť k osudovej a vášnivej láske? Dočkáte sa! Už na prelome apríla a mája. V roku 2018 dostanete aj novú šancu na veľký finančný posun. Avšak pozor drahí Blíženci! Po zdravotnej stránke vás hviezdy významne varujú pred ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Rak (22.6.-22.7.)

Raci! Vašou úlohou v roku 2018 je rozpoznať príležitosti, ktorých vám bude zoslané priamo požehnane. Čakajú vás priamo radikálne zmeny! Najviac majú hviezdy požehnanie na vašu kariéru, ale nevyhnete sa ani milostným vodopádom. V septembri a októbri pre vás nastane najväčšie šance na ... celý ročný horoskop 2018 TU!



Horoskop na rok 2018 - Lev (23.7.-22.8.)

Varovanie pre kráľa zvierat: od polovice mája sa pripravte na hurikán stresu v kvôli hromade povinností. Prirúti sa pekelnú rýchlosťou! Ale vďaka tomu príde úžasná finančné príležitosť, náhle a neočakávane ako modré z neba! Túžite po iskrivom zoznámenie a spaľujúce túžbe? Tešte sa na neho už na prelome ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Panna (23.8.-22.9)

Milé Panny, prichádza k vám invázie super šancí, ktoré zmenia váš pohľad na svet! Rok 2018 pre vás znamená finančný zisk a záchranu zdravia vďaka zahraničnej alternatívne technike! A nielen to. V roku 2018 uhasíme milostnú smäd - len sa nezľaknite vekového rozdielu, pretože január, apríl a júl pre vás chystá ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Váhy (23.9.-23.10.)

Pre Váhy si hviezdy nachystal poriadnu lekciu. Veľké skúšky! Veľké zmeny! Po zdravotnej stránke to celý rok nebude žiadna sláva. V láske sa však tešte na žeravé príležitosti na zblíženie už na prelome januára a februára! Ideálny čas pre zmenu zamestnania a bývania pre vás nastáva v ... celý ročný horoskop 2018 TU!





Horoskop na rok 2018 - Škorpión (24.10.-22.11.)

Škorpióny, ste vyložene favoriti všetkých hviezd roka 2018! Veľké nasadenie, odvaha a podnikavosť vám zaistí veľké finančné úspechy. Dajte však pozor na úrazy! A v láske je pre vás v roku 2018 zásahom do čierneho miesto spojené so vzdelaním, stavte preto na romantické baliacej techniky už na prelome ... celý ročný horoskop 2018 TU!



Horoskop na rok 2018 - Strelec (23.11.-21.12.)

Buďte v strehu, Strelcovi! Prichádza obrovský zvrat a magnetizujúci vzrušenie, ktoré vám prevráti život naruby. Čakáte na vhodnú príležitosť k bábätku, k úspešnému štartu podnikania, k poriadne bláznivé vášnivej láske, alebo ku svadobným zvonom? Hviezdy vám k tomu budú najviac naklonené práve začiatkom ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Kozorožec (22.12.-20.1.)

Milí Kozorožci, v roku 2018 budete mať na svojej strane celý vesmír! Využite tak veľkolepé príležitosti. Osudová láska, stavba vysnívaného domu, alebo pracovné povýšenie už nebudú pre vás nič nedosiahnuteľné! Na splnenie priania vám pomôže bohato skúsená osoba, do ktorej by ste to nepovedali, a ktorú stretnete ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Vodnár (21.1.-20.2.)

Pripravte sa od mája na neutíchajúcu sexuchtivost a nával príležitostí na iskrivým zoznámením! Ale pozor na neveru, milí Vodnári! Tešte sa na zvýšenie príjmov vďaka spolupráci so zahraničným.Vyvarovať by ste sa však mali problémom v práci - vôbec sa vám neoplatí presadzovať svoj zámer v mesiacoch ... celý ročný horoskop 2018 TU!

Horoskop na rok 2018 - Ryby (21.2.-20.3.)

Drahé Ryby, v roku 2018 rozhodne máte na to, aby ste konečne uskutočnili svoje sny! Okrem veľkej šance na zlepšenie zdravia na vás čakajú obrovské peniaze! Až do októbra budete profesijne rásť a zdokonaľovať sa vďaka rôznym kurzom. Šťastie vás čaká aj v láske! Na veľmi príťažlivý a eroticky založený náprotivok narazíte už na prelome ... celý ročný horoskop 2018 TU!