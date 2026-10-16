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16. októbra 2026
„Ak použijeme silu, ľahko zvíťazíme.“ Čínsky veľvyslanec pobúril Filipíny hrozbou vojenského konfliktu
Peking tvrdí, že chce mier, no jeho veľvyslanec v Manile vyhlásil, že Čína by Filipíny v prípade použitia sily ľahko porazila. Filipínska vláda hovorí o skrytej hrozbe a pobrežná stráž o priamom ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Peking tvrdí, že chce mier, no jeho veľvyslanec v Manile vyhlásil, že Čína by Filipíny v prípade použitia sily ľahko porazila. Filipínska vláda hovorí o skrytej hrozbe a pobrežná stráž o priamom zastrašovaní.
Čína by podľa svojho veľvyslanca na Filipínach dokázala v prípadnom ozbrojenom konflikte nad ostrovným štátom „ľahko zvíťaziť“. Diplomat Ťing Čchüan zároveň tvrdí, že Peking by sa nikdy nerozhodol použiť silu. Jeho slová však vyvolali ostrú reakciu filipínskych úradov, ktoré ich označili za nepriamu hrozbu vojenským zásahom.
„Mali by sme sa cítiť šťastní, že máme v tomto regióne suseda, akým je Čína,“ povedal Ťing vo štvrtok miestnym novinárom po vystúpení na jednej zo škôl v Manile. „Ak by sme chceli použiť silu, mohli by sme ľahko zvíťaziť. Ale nie, silu si nevyberieme a milujeme mier,“ dodal.
Filipínske ministerstvo zahraničných vecí označilo veľvyslancove slová za nevhodné vzhľadom na komplikované vzťahy oboch krajín. „Je poľutovaniahodné, že čínsky veľvyslanec Ťing Čchüan dnes zvolil nešťastné slová, ktoré možno vnímať ako sotva zastretú hrozbu použitia sily,“ uviedlo vo vyhlásení.
Ešte ostrejšie reagoval hovorca filipínskej pobrežnej stráže, kontradmirál Jay Tarriela, ktorý diplomatov výrok označil za „priamu hrozbu“. „Žiadny národ sa necíti šťastný, keď väčší sused opakovane porušuje zákon a potom mu hovorí, aby bol vďačný, že to nebolo ešte horšie,“ napísal na sociálnej sieti X. Pripomenul tiež prípady, keď čínske plavidlá podľa filipínskych úradov narážali do filipínskych lodí a používali proti nim vodné delá.
Čínske veľvyslanectvo potvrdilo, že Ťing sporné slová vyslovil, no obvinilo Tarrielu z ich vytrhnutia z kontextu a zo snahy poškodiť vzájomné vzťahy. Podľa ambasády chcel diplomat zdôrazniť, že Čína vníma Filipíny ako suseda a priateľa, s ktorým ju spájajú hlboké historické a kultúrne väzby. Peking má podľa nej záujem o stabilné vzťahy.
Diplomatická roztržka prichádza v čase pokračujúcich sporov o Juhočínske more. Čína si nárokuje väčšinu jeho územia napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej rozsiahle územné nároky nemajú právny základ. Čínske a filipínske plavidlá sa v ostatných rokoch opakovane dostali do konfrontácií, pri ktorých dochádzalo aj ku kolíziám a zraneniam. Filipínska pobrežná stráž minulý týždeň obvinila čínsku stranu z marenia zdravotníckej evakuácie chorého filipínskeho vojaka pri spornom útese.
Napätie ešte zvýšili vyjadrenia filipínskeho ministra obrany Gilberta Teodora, ktorý v stredu označil Čínu za „problémového aktéra“ v regióne. Poukázal pritom na čínske vojenské aktivity vrátane júnového testu balistickej rakety dlhého doletu, ktorý vyvolal protesty okolitých krajín. Ťing toto označenie odmietol ako „nezmysel“ a bez uvedenia konkrétnych príkladov obvinil Manilu z obťažovania čínskych pracovníkov a učiteľov.
Zdroj: SITA.sk - „Ak použijeme silu, ľahko zvíťazíme.“ Čínsky veľvyslanec pobúril Filipíny hrozbou vojenského konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína by podľa svojho veľvyslanca na Filipínach dokázala v prípadnom ozbrojenom konflikte nad ostrovným štátom „ľahko zvíťaziť“. Diplomat Ťing Čchüan zároveň tvrdí, že Peking by sa nikdy nerozhodol použiť silu. Jeho slová však vyvolali ostrú reakciu filipínskych úradov, ktoré ich označili za nepriamu hrozbu vojenským zásahom.
„Mali by sme sa cítiť šťastní, že máme v tomto regióne suseda, akým je Čína,“ povedal Ťing vo štvrtok miestnym novinárom po vystúpení na jednej zo škôl v Manile. „Ak by sme chceli použiť silu, mohli by sme ľahko zvíťaziť. Ale nie, silu si nevyberieme a milujeme mier,“ dodal.
Filipínske ministerstvo zahraničných vecí označilo veľvyslancove slová za nevhodné vzhľadom na komplikované vzťahy oboch krajín. „Je poľutovaniahodné, že čínsky veľvyslanec Ťing Čchüan dnes zvolil nešťastné slová, ktoré možno vnímať ako sotva zastretú hrozbu použitia sily,“ uviedlo vo vyhlásení.
Ešte ostrejšie reagoval hovorca filipínskej pobrežnej stráže, kontradmirál Jay Tarriela, ktorý diplomatov výrok označil za „priamu hrozbu“. „Žiadny národ sa necíti šťastný, keď väčší sused opakovane porušuje zákon a potom mu hovorí, aby bol vďačný, že to nebolo ešte horšie,“ napísal na sociálnej sieti X. Pripomenul tiež prípady, keď čínske plavidlá podľa filipínskych úradov narážali do filipínskych lodí a používali proti nim vodné delá.
Čínske veľvyslanectvo potvrdilo, že Ťing sporné slová vyslovil, no obvinilo Tarrielu z ich vytrhnutia z kontextu a zo snahy poškodiť vzájomné vzťahy. Podľa ambasády chcel diplomat zdôrazniť, že Čína vníma Filipíny ako suseda a priateľa, s ktorým ju spájajú hlboké historické a kultúrne väzby. Peking má podľa nej záujem o stabilné vzťahy.
Diplomatická roztržka prichádza v čase pokračujúcich sporov o Juhočínske more. Čína si nárokuje väčšinu jeho územia napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej rozsiahle územné nároky nemajú právny základ. Čínske a filipínske plavidlá sa v ostatných rokoch opakovane dostali do konfrontácií, pri ktorých dochádzalo aj ku kolíziám a zraneniam. Filipínska pobrežná stráž minulý týždeň obvinila čínsku stranu z marenia zdravotníckej evakuácie chorého filipínskeho vojaka pri spornom útese.
Napätie ešte zvýšili vyjadrenia filipínskeho ministra obrany Gilberta Teodora, ktorý v stredu označil Čínu za „problémového aktéra“ v regióne. Poukázal pritom na čínske vojenské aktivity vrátane júnového testu balistickej rakety dlhého doletu, ktorý vyvolal protesty okolitých krajín. Ťing toto označenie odmietol ako „nezmysel“ a bez uvedenia konkrétnych príkladov obvinil Manilu z obťažovania čínskych pracovníkov a učiteľov.
Zdroj: SITA.sk - „Ak použijeme silu, ľahko zvíťazíme.“ Čínsky veľvyslanec pobúril Filipíny hrozbou vojenského konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
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