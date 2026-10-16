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16. októbra 2026
Drony sa vrátili nad servery Yandexu. Výbuchy otriasli Ruskom, Moskva uzavrela štyri letiská
Tagy: ruské letiská ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Nočné útoky zasiahli viacero ruských regiónov a ochromili prevádzku moskovských letísk. Terčom sa údajne znovu stalo aj dátové centrum technologického gigantu, ktoré muselo po predchádzajúcom útoku zastaviť ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Nočné útoky zasiahli viacero ruských regiónov a ochromili prevádzku moskovských letísk. Terčom sa údajne znovu stalo aj dátové centrum technologického gigantu, ktoré muselo po predchádzajúcom útoku zastaviť prevádzku.
Ukrajinské drony v noci na piatok podľa dostupných správ opäť zaútočili na dátové centrum ruskej technologickej spoločnosti Yandex vo Vladimirskej oblasti. Útoky hlásili aj z okolia Moskvy a Rostovskej oblasti, kde boli poškodené výrobné a skladovacie objekty. Informoval o tom portál The Kyiv Independent s upozornením, že zasiahnuté ciele ani rozsah škôd zatiaľ nedokázal nezávisle overiť.
Podľa monitorovacích telegramových kanálov ExileNova+ a SuperNova+ sa terčom dronov stalo dátové centrum Yandexu približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Zábery miestnych obyvateľov zachytávajú silné výbuchy a činnosť protivzdušnej obrany v blízkosti obytných budov. Nie je však potvrdené, či drony samotné dátové centrum skutočne zasiahli.
Na rovnaké zariadenie útočili drony už 11. októbra. Spoločnosť Yandex po tomto incidente oznámila úplné zastavenie jeho prevádzky. Predchádzali mu útoky na ďalšie dátové centrá technologického gigantu v Riazanskej a Kalužskej oblasti 8. a 9. októbra. Yandex vtedy potvrdil poškodenie svojej infraštruktúry a výpadky niektorých služieb.
Nočné útoky zasiahli aj oblasť ruskej metropoly. Podľa nezávislého ruského média Astra boli dočasne zrušené prílety a odlety na štyroch moskovských letiskách - Vnukovo, Domodedovo, Žukovskij a Šeremetievo. Moskovský starosta Sergej Sobianin tvrdí, že protivzdušná obrana počas noci zničila viac ako 59 ukrajinských dronov.
Či bezpilotné lietadlá zasiahli konkrétne ciele v okolí Moskvy, zatiaľ nie je jasné. Zábery očitých svedkov zachytávajú žiaru požiarov na nočnej oblohe, zvuky prelietajúcich dronov a silné explózie. Ich príčinu ani presné miesto vzniku škôd však dostupné informácie neumožňujú spoľahlivo určiť.
Útoky hlásili aj z Rostovskej oblasti na juhu Ruska. Regionálny gubernátor Jurij Sľusar uviedol, že v meste Aksaj drony poškodili výrobné a skladovacie priestory a spôsobili požiar. Terčom útokov boli podľa neho aj Čertkovský okres a mesto Batajsk.
Séria útokov na ruské dátové centrá nasleduje po vyhláseniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev bude odpovedať na ruské údery proti ukrajinskej digitálnej infraštruktúre. Zelenskyj už v septembri varoval, že ruský vzdušný priestor sa v dôsledku rastúceho počtu ukrajinských dronov môže stať prakticky neprístupným pre leteckú dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Drony sa vrátili nad servery Yandexu. Výbuchy otriasli Ruskom, Moskva uzavrela štyri letiská © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské drony v noci na piatok podľa dostupných správ opäť zaútočili na dátové centrum ruskej technologickej spoločnosti Yandex vo Vladimirskej oblasti. Útoky hlásili aj z okolia Moskvy a Rostovskej oblasti, kde boli poškodené výrobné a skladovacie objekty. Informoval o tom portál The Kyiv Independent s upozornením, že zasiahnuté ciele ani rozsah škôd zatiaľ nedokázal nezávisle overiť.
Podľa monitorovacích telegramových kanálov ExileNova+ a SuperNova+ sa terčom dronov stalo dátové centrum Yandexu približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Zábery miestnych obyvateľov zachytávajú silné výbuchy a činnosť protivzdušnej obrany v blízkosti obytných budov. Nie je však potvrdené, či drony samotné dátové centrum skutočne zasiahli.
Na rovnaké zariadenie útočili drony už 11. októbra. Spoločnosť Yandex po tomto incidente oznámila úplné zastavenie jeho prevádzky. Predchádzali mu útoky na ďalšie dátové centrá technologického gigantu v Riazanskej a Kalužskej oblasti 8. a 9. októbra. Yandex vtedy potvrdil poškodenie svojej infraštruktúry a výpadky niektorých služieb.
Nočné útoky zasiahli aj oblasť ruskej metropoly. Podľa nezávislého ruského média Astra boli dočasne zrušené prílety a odlety na štyroch moskovských letiskách - Vnukovo, Domodedovo, Žukovskij a Šeremetievo. Moskovský starosta Sergej Sobianin tvrdí, že protivzdušná obrana počas noci zničila viac ako 59 ukrajinských dronov.
Či bezpilotné lietadlá zasiahli konkrétne ciele v okolí Moskvy, zatiaľ nie je jasné. Zábery očitých svedkov zachytávajú žiaru požiarov na nočnej oblohe, zvuky prelietajúcich dronov a silné explózie. Ich príčinu ani presné miesto vzniku škôd však dostupné informácie neumožňujú spoľahlivo určiť.
Útoky hlásili aj z Rostovskej oblasti na juhu Ruska. Regionálny gubernátor Jurij Sľusar uviedol, že v meste Aksaj drony poškodili výrobné a skladovacie priestory a spôsobili požiar. Terčom útokov boli podľa neho aj Čertkovský okres a mesto Batajsk.
Séria útokov na ruské dátové centrá nasleduje po vyhláseniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev bude odpovedať na ruské údery proti ukrajinskej digitálnej infraštruktúre. Zelenskyj už v septembri varoval, že ruský vzdušný priestor sa v dôsledku rastúceho počtu ukrajinských dronov môže stať prakticky neprístupným pre leteckú dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Drony sa vrátili nad servery Yandexu. Výbuchy otriasli Ruskom, Moskva uzavrela štyri letiská © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruské letiská ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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