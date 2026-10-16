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16. októbra 2026
Pred druhým kolom brazílskych prezidentských volieb sa rozdiel medzi Lulom a Bolsonarom zmenšil
Flávio Bolsonaro vedie pred rozhodujúcim hlasovaním 25. októbra nad úradujúcim prezidentom Lulom da Silvom 51 ku 49 percentám, rozdiel je však v rámci štatistickej chyby.
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16.10.2026 (SITA.sk) - Flávio Bolsonaro vedie pred rozhodujúcim hlasovaním 25. októbra nad úradujúcim prezidentom Lulom da Silvom 51 ku 49 percentám, rozdiel je však v rámci štatistickej chyby.
Najstarší syn bývalého krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara prekvapil víťazstvom v prvom kole, ktoré sa konalo 4. októbra, keď získal 47 percent hlasov. Lula skončil druhý so 45 percentami.
Úradujúci prezident sa odvtedy snaží stratu dohnať. Zvýšil svoju aktivitu na sociálnych sieťach a oznámil viacero sociálnych opatrení, ktorými sa usiluje osloviť voličov pred rozhodujúcim hlasovaním.
Prieskum inštitútu Datafolha zverejnený vo štvrtok prisúdil Bolsonarovi 51 percent a Lulovi 49 percent hlasov. Rozdiel dvoch percentuálnych bodov zodpovedá štandardnej chybe, takže kandidáti sú fakticky vyrovnaní.
Pre Lulu ide zároveň o mierne zlepšenie. Predchádzajúci prieskum Datafolha z minulého týždňa ukazoval Bolsonara na úrovni 52 percent a prezidenta na 48 percentách.
Veľmi podobný obraz priniesol aj prieskum spoločnosti Quaest zverejnený v stredu. Aj podľa neho by Bolsonaro získal 51 percent hlasov a Lula 49 percent.
Druhé kolo, ktoré je naplánované na 25. októbra, tak podľa najnovších prieskumov zostáva otvorené.
Zdroj: SITA.sk - Pred druhým kolom brazílskych prezidentských volieb sa rozdiel medzi Lulom a Bolsonarom zmenšil © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva znížil náskok svojho konzervatívneho súpera Flávia Bolsonara pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Najnovší prieskum ukazuje, že súboj medzi oboma kandidátmi je prakticky vyrovnaný.
Najstarší syn bývalého krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara prekvapil víťazstvom v prvom kole, ktoré sa konalo 4. októbra, keď získal 47 percent hlasov. Lula skončil druhý so 45 percentami.
Lula sa doťahuje
Úradujúci prezident sa odvtedy snaží stratu dohnať. Zvýšil svoju aktivitu na sociálnych sieťach a oznámil viacero sociálnych opatrení, ktorými sa usiluje osloviť voličov pred rozhodujúcim hlasovaním.
Prieskum inštitútu Datafolha zverejnený vo štvrtok prisúdil Bolsonarovi 51 percent a Lulovi 49 percent hlasov. Rozdiel dvoch percentuálnych bodov zodpovedá štandardnej chybe, takže kandidáti sú fakticky vyrovnaní.
Pre Lulu ide zároveň o mierne zlepšenie. Predchádzajúci prieskum Datafolha z minulého týždňa ukazoval Bolsonara na úrovni 52 percent a prezidenta na 48 percentách.
Napínavé čakanie
Veľmi podobný obraz priniesol aj prieskum spoločnosti Quaest zverejnený v stredu. Aj podľa neho by Bolsonaro získal 51 percent hlasov a Lula 49 percent.
Druhé kolo, ktoré je naplánované na 25. októbra, tak podľa najnovších prieskumov zostáva otvorené.
Zdroj: SITA.sk - Pred druhým kolom brazílskych prezidentských volieb sa rozdiel medzi Lulom a Bolsonarom zmenšil © SITA Všetky práva vyhradené.
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