Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2026

Pred druhým kolom brazílskych prezidentských volieb sa rozdiel medzi Lulom a Bolsonarom zmenšil


Tagy: Brazílsky prezident Prezidentské voľby v Brazílii Prieskum volebných preferencií

Flávio Bolsonaro vedie pred rozhodujúcim hlasovaním 25. októbra nad úradujúcim prezidentom Lulom da Silvom 51 ku 49 percentám, rozdiel je však v rámci štatistickej chyby.



Zdieľať
video_game_regulation_41277 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Flávio Bolsonaro vedie pred rozhodujúcim hlasovaním 25. októbra nad úradujúcim prezidentom Lulom da Silvom 51 ku 49 percentám, rozdiel je však v rámci štatistickej chyby.


Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva znížil náskok svojho konzervatívneho súpera Flávia Bolsonara pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Najnovší prieskum ukazuje, že súboj medzi oboma kandidátmi je prakticky vyrovnaný.


Najstarší syn bývalého krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara prekvapil víťazstvom v prvom kole, ktoré sa konalo 4. októbra, keď získal 47 percent hlasov. Lula skončil druhý so 45 percentami.

Lula sa doťahuje


Úradujúci prezident sa odvtedy snaží stratu dohnať. Zvýšil svoju aktivitu na sociálnych sieťach a oznámil viacero sociálnych opatrení, ktorými sa usiluje osloviť voličov pred rozhodujúcim hlasovaním.

Prieskum inštitútu Datafolha zverejnený vo štvrtok prisúdil Bolsonarovi 51 percent a Lulovi 49 percent hlasov. Rozdiel dvoch percentuálnych bodov zodpovedá štandardnej chybe, takže kandidáti sú fakticky vyrovnaní.

Pre Lulu ide zároveň o mierne zlepšenie. Predchádzajúci prieskum Datafolha z minulého týždňa ukazoval Bolsonara na úrovni 52 percent a prezidenta na 48 percentách.

Napínavé čakanie


Veľmi podobný obraz priniesol aj prieskum spoločnosti Quaest zverejnený v stredu. Aj podľa neho by Bolsonaro získal 51 percent hlasov a Lula 49 percent.

Druhé kolo, ktoré je naplánované na 25. októbra, tak podľa najnovších prieskumov zostáva otvorené.


Zdroj: SITA.sk - Pred druhým kolom brazílskych prezidentských volieb sa rozdiel medzi Lulom a Bolsonarom zmenšil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brazílsky prezident Prezidentské voľby v Brazílii Prieskum volebných preferencií
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
„Ak použijeme silu, ľahko zvíťazíme.“ Čínsky veľvyslanec pobúril Filipíny hrozbou vojenského konfliktu
<< predchádzajúci článok
Eštokovo ministerstvo zavádza nový systém na detekciu dronov. Prvé pracoviská už spustili – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 