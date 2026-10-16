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16. októbra 2026
„Nemajú ani poriadne toalety.“ Trumpova nová hovorkyňa sa pustila do Číny, otázky vyvoláva aj jej právnické vzdelanie
Tagy: Biely dom
Katie Zachariová je vo funkcii necelý týždeň, no už čelí otázkam o svojej kvalifikácii. V rozhovore spochybnila predstavu, že Čína môže predstihnúť Spojené štáty, a nevedela jednoznačne vysvetliť, či ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Katie Zachariová je vo funkcii necelý týždeň, no už čelí otázkam o svojej kvalifikácii. V rozhovore spochybnila predstavu, že Čína môže predstihnúť Spojené štáty, a nevedela jednoznačne vysvetliť, či absolvovala advokátsku skúšku.
Nová hovorkyňa Bieleho domu Katie Zachariová vyvolala pozornosť vyjadrením, že Čína nemá ani „poriadne toalety“. Štyridsaťjedenročná hovorkyňa, ktorú americký prezident Donald Trump vymenoval pred necelým týždňom, takto spochybnila niekdajšie prognózy, podľa ktorých mala Čína čoskoro predstihnúť Spojené štáty. Zároveň čelí otázkam o svojej právnickej kvalifikácii.
Zachariová, ktorá v minulosti žila v Číne, v rozhovore odvysielanom vo štvrtok spomínala na atmosféru pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016. „Všetci nám hovorili, že Hillary Clintonová vyhrá. Že zlaté časy alebo dni slávy Ameriky sa skončili. Že na obzore je Čína,“ povedala pravicovému influencerovi Jackovi Posobiecovi.
„Veľmi jasne si pamätám, ako som si po návrate z Číny hovorila: 'Ako môže byť Čína tou ďalšou krajinou na vzostupe? Veď nemajú ani poriadne toalety',“ dodala. Čínske úrady sa k jej výrokom bezprostredne nevyjadrili.
Jej slová prichádzajú v čase, keď Trump opakovane vyzdvihuje svoje „skvelé vzťahy“ s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja lídri na septembrovom samite vo Washingtone rokovali o umelej inteligencii, obchode aj pokračujúcej vojne v Iráne. Potvrdili tiež plány na ďalšie dve stretnutia do konca tohto roka.
Zachariová absolvovala svoj prvý brífing v Bielom dome v utorok, pričom odpovedala iba na otázky troch novinárov. Vo funkcii nahradila Karoline Leavittovú, ktorá v auguste odstúpila, aby sa mohla venovať svojim malým deťom.
Nová hovorkyňa sa v minulosti označovala za právničku a uvádzala, že pôsobí ako hlavná právna poradkyňa konzervatívnej neziskovej organizácie so sídlom v Kalifornii. Tvrdila tiež, že pracovala v advokátskej kancelárii v Pekingu. Otázniky však vyvoláva, či úspešne absolvovala advokátsku skúšku, ktorá je v Spojených štátoch podmienkou výkonu advokácie.
Na štvrtkovú otázku o svojom právnickom zázemí Zachariová odpovedala, že sa na skúšku prihlásila, no následne ju „rozptýlili a zahltili“ prípravy na sťahovanie s manželom do Číny. Po návrate do Spojených štátov podľa vlastných slov skúšku opäť neskladala pre narodenie prvého dieťaťa. Neposkytla tak jednoznačnú odpoveď na otázku, či ju niekedy úspešne absolvovala.
Zdroj: SITA.sk - „Nemajú ani poriadne toalety.“ Trumpova nová hovorkyňa sa pustila do Číny, otázky vyvoláva aj jej právnické vzdelanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová hovorkyňa Bieleho domu Katie Zachariová vyvolala pozornosť vyjadrením, že Čína nemá ani „poriadne toalety“. Štyridsaťjedenročná hovorkyňa, ktorú americký prezident Donald Trump vymenoval pred necelým týždňom, takto spochybnila niekdajšie prognózy, podľa ktorých mala Čína čoskoro predstihnúť Spojené štáty. Zároveň čelí otázkam o svojej právnickej kvalifikácii.
Zachariová, ktorá v minulosti žila v Číne, v rozhovore odvysielanom vo štvrtok spomínala na atmosféru pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016. „Všetci nám hovorili, že Hillary Clintonová vyhrá. Že zlaté časy alebo dni slávy Ameriky sa skončili. Že na obzore je Čína,“ povedala pravicovému influencerovi Jackovi Posobiecovi.
„Veľmi jasne si pamätám, ako som si po návrate z Číny hovorila: 'Ako môže byť Čína tou ďalšou krajinou na vzostupe? Veď nemajú ani poriadne toalety',“ dodala. Čínske úrady sa k jej výrokom bezprostredne nevyjadrili.
Jej slová prichádzajú v čase, keď Trump opakovane vyzdvihuje svoje „skvelé vzťahy“ s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja lídri na septembrovom samite vo Washingtone rokovali o umelej inteligencii, obchode aj pokračujúcej vojne v Iráne. Potvrdili tiež plány na ďalšie dve stretnutia do konca tohto roka.
Zachariová absolvovala svoj prvý brífing v Bielom dome v utorok, pričom odpovedala iba na otázky troch novinárov. Vo funkcii nahradila Karoline Leavittovú, ktorá v auguste odstúpila, aby sa mohla venovať svojim malým deťom.
Nová hovorkyňa sa v minulosti označovala za právničku a uvádzala, že pôsobí ako hlavná právna poradkyňa konzervatívnej neziskovej organizácie so sídlom v Kalifornii. Tvrdila tiež, že pracovala v advokátskej kancelárii v Pekingu. Otázniky však vyvoláva, či úspešne absolvovala advokátsku skúšku, ktorá je v Spojených štátoch podmienkou výkonu advokácie.
Na štvrtkovú otázku o svojom právnickom zázemí Zachariová odpovedala, že sa na skúšku prihlásila, no následne ju „rozptýlili a zahltili“ prípravy na sťahovanie s manželom do Číny. Po návrate do Spojených štátov podľa vlastných slov skúšku opäť neskladala pre narodenie prvého dieťaťa. Neposkytla tak jednoznačnú odpoveď na otázku, či ju niekedy úspešne absolvovala.
Zdroj: SITA.sk - „Nemajú ani poriadne toalety.“ Trumpova nová hovorkyňa sa pustila do Číny, otázky vyvoláva aj jej právnické vzdelanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Biely dom
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