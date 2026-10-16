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16. októbra 2026
Šéf Fedu označil umelú inteligenciu za najväčšiu ekonomickú zmenu svojho života
AI môže krátkodobo tlačiť infláciu nahor, z dlhodobého hľadiska však podľa Kevina Warsha výrazne zvýši produktivitu ekonomík. Šéf amerického
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16.10.2026 (SITA.sk) - AI môže krátkodobo tlačiť infláciu nahor, z dlhodobého hľadiska však podľa Kevina Warsha výrazne zvýši produktivitu ekonomík.
„Povedal by som, že nástup tejto novej technológie je pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou americkej a svetovej ekonomiky počas môjho života,“ vyhlásil Warsh na výročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky v Bangkoku.
Rozmach investícií do AI podľa neho môže v krátkodobom horizonte zvyšovať infláciu, pretože prudko rastie dopyt po čipoch, dátových centrách, energiách a ďalšej infraštruktúre.
Z dlhodobého pohľadu však očakáva výrazný pozitívny vplyv na ponuku a produktivitu.
Warsh uviedol, že Fed chce AI využívať aj na lepšiu analýzu údajov pri rozhodovaní o menovej politike. Technológia podľa neho zvýši produktivitu krajín, ktoré ju dokážu efektívne využiť.
Zároveň varoval pred neistotou, ktorú nový technologický cyklus prináša. „Cesta odtiaľto k tomuto cieľu bude pravdepodobne veľmi hrboľatá, pretože technológii ešte úplne nerozumieme a nevieme ani to, ako bude vyzerať štruktúra trhu,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Šéf Fedu označil umelú inteligenciu za najväčšiu ekonomickú zmenu svojho života © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Kevin Warsh v piatok označil nástup umelej inteligencie za najvýznamnejšiu zmenu, akú počas svojho života zaznamenal v americkej aj svetovej ekonomike.
Zároveň upozornil, že cesta k plnému využitiu technológie bude neistá a sprevádzaná otrasmi.
Zvýšená inflácia, dlhodobý rast
„Povedal by som, že nástup tejto novej technológie je pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou americkej a svetovej ekonomiky počas môjho života,“ vyhlásil Warsh na výročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky v Bangkoku.
Rozmach investícií do AI podľa neho môže v krátkodobom horizonte zvyšovať infláciu, pretože prudko rastie dopyt po čipoch, dátových centrách, energiách a ďalšej infraštruktúre.
Z dlhodobého pohľadu však očakáva výrazný pozitívny vplyv na ponuku a produktivitu.
Hrboľatá cesta
Warsh uviedol, že Fed chce AI využívať aj na lepšiu analýzu údajov pri rozhodovaní o menovej politike. Technológia podľa neho zvýši produktivitu krajín, ktoré ju dokážu efektívne využiť.
Zároveň varoval pred neistotou, ktorú nový technologický cyklus prináša. „Cesta odtiaľto k tomuto cieľu bude pravdepodobne veľmi hrboľatá, pretože technológii ešte úplne nerozumieme a nevieme ani to, ako bude vyzerať štruktúra trhu,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Šéf Fedu označil umelú inteligenciu za najväčšiu ekonomickú zmenu svojho života © SITA Všetky práva vyhradené.
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