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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
13. októbra 2026
Veľká encyklopédia liečivých rastlín. Viac ako 550 bylín a ich účinky na jednom mieste
Ktorá časť rastliny sa používa na prípravu liečivého čaju? Čím sa odlišuje tradičné používanie byliniek od poznatkov modernej vedy?
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A ktoré rastliny sa spájajú s konkrétnymi zdravotnými ťažkosťami? Na tieto otázky hľadá odpovede Veľká encyklopédia liečivých rastlín. Rozsiahla príručka Andrewa Chevalliera spája svetovú tradíciu bylinkárstva s praktickými informáciami, ku ktorým sa možno vracať aj po rokoch.
Nejde iba o knihu pre ľudí, ktorí si radi pestujú mätu na balkóne alebo si v zime pripravujú lipový čaj. Encyklopédia je určená aj čitateľom, ktorí chcú lepšie pochopiť, čo sa skrýva za účinkami jednotlivých bylín, aké časti rastlín sa používajú a prečo sa rovnaký druh môže v rôznych kultúrach uplatňovať odlišnými spôsobmi.
Jednou z najväčších predností knihy je jej geografický záber. Mnohé populárne príručky sa sústreďujú predovšetkým na rastliny známe v Európe. Chevallier však predstavuje aj druhy, ktoré majú svoje miesto v tradičných liečiteľských systémoch Ázie, Afriky či Ameriky. Popri známych bylinkách tak spoznáte aj ašvagandu, lapacho alebo kustovnicu čínsku, známu aj pod názvom goji. Každá z týchto rastlín má vlastnú históriu, charakteristické obsahové látky a odlišné tradičné využitie.
Odborníčka na fytofarmaká MUDr. Jana Mrázová vyzdvihuje práve túto šírku záberu. Ako uvádza, kniha opisuje „viac ako 550 liečivých rastlín“, a to nielen tých, ktoré rastú na Slovensku alebo v Európe, ale aj druhov z celého sveta. „Tá kniha je naozaj výnimočná. Je veľmi komplexná a zároveň praktická. Nájdete v nej podrobný návod, ako sa daná rastlina používa, ktorá časť sa používa a samozrejme na aké indikácie. Mne sa páči v závere tých 40-50 strán praktického využitia liečivých rastlín, ako povedzme nakombinujeme napríklad čaj na zápal močových ciest, aké máme rastliny pri vysokej horúčke, aké rastliny sa používajú pri bolestiach kĺbov, šliach, pri rôznych úrazoch, kožných problémoch a podobne,“ dodáva.
Zaujímavé je aj to, že kniha spája dejiny fytoterapie s moderným pohľadom na rastlinné prípravky. Ukazuje, že používanie bylín sa nevyvíjalo izolovane. Obchodné kontakty medzi Východom a Západom napríklad prispeli k rozšíreniu rastlín, ako sú ďumbier, škorica či klinčekovec, ktoré sa postupne udomácnili aj v európskej kuchyni a liečiteľskej tradícii.
Osobitnú kapitolu predstavujú dejiny európskeho liečiteľstva. Jednou z významných osobností bol Paracelsus (1493 – 1541), lekár, ktorý zdôrazňoval pozorovanie a skúsenosť namiesto bezvýhradného preberania starších autorít. Aj takéto historické súvislosti pomáhajú pochopiť, ako sa menil pohľad na liečivé rastliny a ich miesto v medicíne.
Pozrite si video s odborníčkou MUDr. Janou Mrázovou:
Najväčší úžitok však môže encyklopédia priniesť čitateľom, ktorí nechcú zostať iba pri teórii. Významnú časť knihy tvorí prehľad možností využitia rastlín pri rôznych zdravotných problémoch. Podľa MUDr. Jany Mrázovej patrí k najužitočnejším častiam záverečný blok venovaný praktickému použitiu a napríklad aj základná lekárnička v závere, čiže ktoré fytofarmaká by nemali chýbať u vás doma.
Kniha myslí aj na čitateľov, ktorí chcú mať liečivé rastliny priamo vo svojej záhrade. Prináša odporúčania týkajúce sa sadenia, pestovania a zberu, takže jej využitie sa nekončí pri čítaní o účinkoch jednotlivých druhov. Pri pestovaní liečivých rastlín totiž záleží na viacerých okolnostiach. Dôležitý je výber vhodného druhu, podmienky stanovišťa, správne určenie rastliny aj načasovanie zberu. Rovnako podstatné je sušenie a skladovanie, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výsledného materiálu.
Chevallier venuje pozornosť aj kvalite rastlinných prípravkov. Tá nemusí byť samozrejmosťou: význam má správna identifikácia druhu, spôsob spracovania, skladovanie aj pôvod suroviny. Samotný prírodný pôvod preto ešte nezaručuje bezpečnosť ani požadované vlastnosti výrobku. To je dôležitá pripomienka v čase, keď sú čaje, tinktúry, kapsuly a ďalšie rastlinné produkty dostupné v lekárňach, drogériách aj internetových obchodoch. Pri ich výbere sa oplatí sledovať zloženie, kvalitu výrobcu a upozornenia na možné nežiaduce účinky.
Veľká encyklopédia liečivých rastlín ponúka čitateľovi širší kontext, v ktorom sa môže zorientovať. Pri vážnejších alebo pretrvávajúcich ťažkostiach však treba vyhľadať lekára a pri súbežnom užívaní liekov sa o vhodnosti rastlinných prípravkov poradiť s lekárnikom alebo lekárom.
Kto je Andrew Chevallier?
Andrew Chevallier je britský odborník na fytoterapiu a autor viacerých kníh venovaných liečivým rastlinám. Je členom a bývalým prezidentom Národného inštitútu pre liečivé rastliny v Spojenom kráľovstve a členom Kolégia praktických fytoterapeutov.
Jeho najznámejšou publikáciou je práve Veľká encyklopédia liečivých rastlín. Vo svete sa z nej predalo viac ako 300-tisíc výtlačkov a vyšla v ôsmich jazykoch.
Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Milan Buno, literárny publicista
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