Alcaraz začal veľkolepo. Získa na štvrtý pokus titul na ATP Finals? – VIDEO
Carlos Alcaraz ešte dosiaľ nevyhral šampionát ATP Finals. Suverénnym spôsobom vykročil Španiel Carlos Alcaraz na majstrovskom turnaji najlepšej osmičky ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Carlos Alcaraz ešte dosiaľ nevyhral šampionát ATP Finals.
Suverénnym spôsobom vykročil Španiel Carlos Alcaraz na majstrovskom turnaji najlepšej osmičky svetových tenisov v talianskom Turíne.
Vo svojom úvodnom vystúpení na štedro dotovanom šampionáte Nitto ATP Finals Alcaraz zdolal Američana Francesa Tiafoea 6:2, 6:2 a v Skupine Ivana Lendla si pripísal prvé víťazstvo.
Alcaraz štartuje na tomto prestížnom záverečnom turnaji sezóny už štvrtýkrát. Jeho doterajším maximom je minuloročná účasť vo finále, v ktorom podľahol Jannikovi Sinnerovi.
O dvanásť mesiacov neskôr (bez účasti Sinnera a Djokoviča) prišiel 23-ročný španielsky tenista do severného Talianska vo vynikajúcej forme – v priebehu uplynulého mesiaca triumfoval na veľkých halových turnajoch v Paríži aj vo Viedni. Proti Tiafoeovi predviedol dominantný výkon a vďaka svojej úderovej prevahe si udržal nastolené tempo počas celého zápasu.
"Povedal by som, že v tejto fáze sezóny sa cítim najlepšie v celej svojej doterajšej kariére,“ uviedol Alcaraz v rozhovore priamo na kurte, cituje z neho web ATP Tour.
"Niečo také som tento rok ešte nezažil. Bolo pre mňa nezvyčajné stráviť doma toľko mesiacov bez súťažného tenisu. Vďaka tomu mám teraz veľa energie, ambícií a som hladný po ďalších úspechoch," dodal v rozhovore pre organizátorov.
Alcaraz ohúril zaplnené tribúny v Aréne Inalpi svojím dynamickým pohybom a úchvatnými údermi, vďaka čomu sa rýchlo ujal vedenia 4:0. V druhom sete, keď to bolo najviac potrebné, dokázal zabrať – za stavu 3:2 odvrátil tri brejkbaly a udržal si tak kontrolu nad zápasom.
Energický Španiel sa priblížil k víťazstvu na rozdiel jediného gemu, keď zahral víťazný bekhend po čiare. Následne po 69 minútach hry premenil hneď prvú príležitosť na ukončenie zápasu pri vlastnom podaní.
„Snažil som sa naňho tlačiť a dať mu najavo, že ak chce vyhrať, bude to musieť byť poriadne tvrdý boj. Som naozaj rád, že som turnaj odštartoval takýmto spôsobom, a dúfam, že v tom budem pokračovať aj naďalej," dodal Alcaraz.
V druhom pondelkovom zápase v Skupine Ivana Lendla skúsený Rus Daniil Medvedev vyhral nad domácim debutantom Flaviom Cobollim 7:6 (4), 6:3, hoci mal za súpera aj búrlivé prostredie v turínskej aréne. Medvedev štartuje na ATP Finals už siedmykrát (po ročnej prestávke) a bojuje o svoj druhý titul na prestížnom šampionáte ATP.
"Darilo sa mi na podaní,“ uviedol Medvedev, ktorý podľa štatistík Infosys ATP vyhral 83 % (34 zo 41) výmen po svojom prvom servise.
"Je to veľmi rýchly povrch v hale, takže podanie je kľúčové. Súperovi sa darilo podanie aj v kritických momentoch pri brejkbaloch v prvom sete. V jednej výmene som mohol zahrať o niečo lepšie, ale inak podával veľmi kvalitne. Som rád, že som udržal pevné nervy a dokázal zvíťaziť," dodal 30-ročný Medvedev na webe ATP Tour.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz začal veľkolepo. Získa na štvrtý pokus titul na ATP Finals? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Suverénnym spôsobom vykročil Španiel Carlos Alcaraz na majstrovskom turnaji najlepšej osmičky svetových tenisov v talianskom Turíne.
Vo svojom úvodnom vystúpení na štedro dotovanom šampionáte Nitto ATP Finals Alcaraz zdolal Američana Francesa Tiafoea 6:2, 6:2 a v Skupine Ivana Lendla si pripísal prvé víťazstvo.
Alcaraz štartuje na tomto prestížnom záverečnom turnaji sezóny už štvrtýkrát. Jeho doterajším maximom je minuloročná účasť vo finále, v ktorom podľahol Jannikovi Sinnerovi.
Výborná forma
O dvanásť mesiacov neskôr (bez účasti Sinnera a Djokoviča) prišiel 23-ročný španielsky tenista do severného Talianska vo vynikajúcej forme – v priebehu uplynulého mesiaca triumfoval na veľkých halových turnajoch v Paríži aj vo Viedni. Proti Tiafoeovi predviedol dominantný výkon a vďaka svojej úderovej prevahe si udržal nastolené tempo počas celého zápasu.
"Povedal by som, že v tejto fáze sezóny sa cítim najlepšie v celej svojej doterajšej kariére,“ uviedol Alcaraz v rozhovore priamo na kurte, cituje z neho web ATP Tour.
Hladný po úspechu
"Niečo také som tento rok ešte nezažil. Bolo pre mňa nezvyčajné stráviť doma toľko mesiacov bez súťažného tenisu. Vďaka tomu mám teraz veľa energie, ambícií a som hladný po ďalších úspechoch," dodal v rozhovore pre organizátorov.
Alcaraz ohúril zaplnené tribúny v Aréne Inalpi svojím dynamickým pohybom a úchvatnými údermi, vďaka čomu sa rýchlo ujal vedenia 4:0. V druhom sete, keď to bolo najviac potrebné, dokázal zabrať – za stavu 3:2 odvrátil tri brejkbaly a udržal si tak kontrolu nad zápasom.
Iba 69 minút
Energický Španiel sa priblížil k víťazstvu na rozdiel jediného gemu, keď zahral víťazný bekhend po čiare. Následne po 69 minútach hry premenil hneď prvú príležitosť na ukončenie zápasu pri vlastnom podaní.
„Snažil som sa naňho tlačiť a dať mu najavo, že ak chce vyhrať, bude to musieť byť poriadne tvrdý boj. Som naozaj rád, že som turnaj odštartoval takýmto spôsobom, a dúfam, že v tom budem pokračovať aj naďalej," dodal Alcaraz.
Medvedev zvládol Cobolliho
V druhom pondelkovom zápase v Skupine Ivana Lendla skúsený Rus Daniil Medvedev vyhral nad domácim debutantom Flaviom Cobollim 7:6 (4), 6:3, hoci mal za súpera aj búrlivé prostredie v turínskej aréne. Medvedev štartuje na ATP Finals už siedmykrát (po ročnej prestávke) a bojuje o svoj druhý titul na prestížnom šampionáte ATP.
"Darilo sa mi na podaní,“ uviedol Medvedev, ktorý podľa štatistík Infosys ATP vyhral 83 % (34 zo 41) výmen po svojom prvom servise.
Udržal si nervy
"Je to veľmi rýchly povrch v hale, takže podanie je kľúčové. Súperovi sa darilo podanie aj v kritických momentoch pri brejkbaloch v prvom sete. V jednej výmene som mohol zahrať o niečo lepšie, ale inak podával veľmi kvalitne. Som rád, že som udržal pevné nervy a dokázal zvíťaziť," dodal 30-ročný Medvedev na webe ATP Tour.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz začal veľkolepo. Získa na štvrtý pokus titul na ATP Finals? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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