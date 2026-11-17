Jeden z najkrvavejších útokov od začiatku vojny. Ruský útok na obec Komyšuvacha zo začiatku novembra si vyžiadal celkovo 72 obetí
Po dvojtýždňovej pátracej operácii úrady naďalej evidujú štyri nezvestné osoby. Ukrajina v pondelok po ukončení pátracej operácie oznámila, že pri ruskom útoku na obec Komyšuvacha v ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Po dvojtýždňovej pátracej operácii úrady naďalej evidujú štyri nezvestné osoby.
Ukrajina v pondelok po ukončení pátracej operácie oznámila, že pri ruskom útoku na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti, ku ktorému došlo 2. novembra, zahynulo celkovo 72 ľudí. Ide o jeden z najkrvavejších útokov za viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojny.
Po dvojtýždňovej pátracej operácii úrady naďalej evidujú štyri nezvestné osoby.
Ruské letectvo v obci neďaleko frontovej línie zasiahlo budovu bývalej školy, kde sa civilisti zhromaždili na pravidelné týždenné rozdávanie humanitárnej pomoci.
„Ostreľovanie obce Komyšuvacha 2. novembra 2026 sa stalo jedným z najtragickejších útokov od začiatku rozsiahlej vojny,“ vyhlásila ukrajinská národná polícia.
Polícia uviedla, že medzi obeťami sú policajti, „zamestnanci gymnázia, pracovníci komunálnych služieb a zdravotnícky personál“.
„Jednou z obetí je učiteľ, ktorý každý deň prichádzal do krytu, aby online vyučoval deti, ktoré opustili obec,“ uviedla polícia.
„Na odstraňovanie trosiek a hľadanie tiel obetí sme nasadili ženijnú techniku a kynologické tímy. Odborníci pracovali nepretržite a vykonali desiatky analýz DNA,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Jeden z najkrvavejších útokov od začiatku vojny. Ruský útok na obec Komyšuvacha zo začiatku novembra si vyžiadal celkovo 72 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina v pondelok po ukončení pátracej operácie oznámila, že pri ruskom útoku na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti, ku ktorému došlo 2. novembra, zahynulo celkovo 72 ľudí. Ide o jeden z najkrvavejších útokov za viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojny.
Po dvojtýždňovej pátracej operácii úrady naďalej evidujú štyri nezvestné osoby.
Ruské letectvo v obci neďaleko frontovej línie zasiahlo budovu bývalej školy, kde sa civilisti zhromaždili na pravidelné týždenné rozdávanie humanitárnej pomoci.
„Ostreľovanie obce Komyšuvacha 2. novembra 2026 sa stalo jedným z najtragickejších útokov od začiatku rozsiahlej vojny,“ vyhlásila ukrajinská národná polícia.
Polícia uviedla, že medzi obeťami sú policajti, „zamestnanci gymnázia, pracovníci komunálnych služieb a zdravotnícky personál“.
„Jednou z obetí je učiteľ, ktorý každý deň prichádzal do krytu, aby online vyučoval deti, ktoré opustili obec,“ uviedla polícia.
„Na odstraňovanie trosiek a hľadanie tiel obetí sme nasadili ženijnú techniku a kynologické tímy. Odborníci pracovali nepretržite a vykonali desiatky analýz DNA,“ dodala polícia.
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Zdroj: SITA.sk - Jeden z najkrvavejších útokov od začiatku vojny. Ruský útok na obec Komyšuvacha zo začiatku novembra si vyžiadal celkovo 72 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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