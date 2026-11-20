Rusnák strelil gól, no nepremenil penaltu v zápase aj v rozstrele a jeho tím vypadol. Mladík Gidi opäť skóroval a pomohol k postupu – VIDEO
Rafael Cabral zneškodnil prvé dve penalty Sounders, ktoré zahrávali Joveljič a Rusnák, zatiaľ čo hráči Salt Lake premenili všetky štyri svoje pokusy. FC Cincinnati si zabezpečil miesto v prvom kole ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Rafael Cabral zneškodnil prvé dve penalty Sounders, ktoré zahrávali Joveljič a Rusnák, zatiaľ čo hráči Salt Lake premenili všetky štyri svoje pokusy.
FC Cincinnati si zabezpečil miesto v prvom kole play-off MLS výhrou 3:1, v ktorej vyradil Orlando City s Antoineom Griezmannom, zatiaľ čo Real Salt Lake zdodal Seattle Alberta Rusnáka na penalty v ďalšom zápase o divokú kartu.
Brazílsky stredopoliar Evander strelil dva góly a pridal asistenciu, keď Cincinnati otočilo nepriaznivý stav po presnom zásahu domáceho Martina Ojedu.
Orlando City vypadlo v play-off druhý rok po sebe, a to aj napriek Griezmannovi v kádri, ktorý v júli prišiel z Atlética Madrid a v minulosti získal titul majstra sveta.
Aktuálne 35-ročný hráč strelil v tejto sezóne 14 gólov a pridal osem asistencií v iba 18 dueloch, čím pomohol svojmu novému tímu posunúť sa na ôsme miesto Východnej konferencie. Teraz však zahodil niekoľko dobrých šancí.
Tretí gól Cincinnati strelil slovenský mládežnícky reprezentant Samuel Gidi a zaistil tak svojmu klubu postup do ďalšieho kola s Nashville SC, kde sa bude hrať na dve víťazstvá.
Real Salt Lake postúpil po penaltách na štadióne Lumen Field v Seattli po remíze 1:1 vďaka skvelému výkonu brazílskeho brankára Rafaela Cabrala.
Po polhodine hry, v ktorej dominovali domáci, Cabral odvrátil penaltu Rusnáka. O päť minút neskôr však Slovák rozbehol, a zároveň zakončil vydarenú tímovú akciu, keď spracoval prihrávku Sebastiana Gomeza a z ostrého uhla poslal loptu do siete.
V úvode druhého polčasu predviedol Cabral fantastický zákrok z bezprostrednej blízkosti, čím zabránil Dejanovi Joveljičovi zvýšiť náskok.
Salt Lake šokoval domácich priaznivcov vyrovnávajúcim gólom v 63. minúte. Morgan Guilavogui si spracoval kolmicu od Sergiho Solansa a prudkou strelou pod brvno rozvlnil sieť, čím poslal súboj do penaltového rozstrelu.
Cabral zneškodnil prvé dve penalty Sounders, ktoré zahrávali Joveljič a Rusnák, zatiaľ čo hráči Salt Lake premenili všetky štyri svoje pokusy.
V ďalšej fáze ich čaká séria proti Vancouveru, víťazovi Západnej konferencie. Inter Miami na čele s Lionelom Messim, ktorý útočí na druhý titul v MLS v rade, privíta mužstvo Columbus Crew.
Zdroj: SITA.sk - Rusnák strelil gól, no nepremenil penaltu v zápase aj v rozstrele a jeho tím vypadol. Mladík Gidi opäť skóroval a pomohol k postupu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
FC Cincinnati si zabezpečil miesto v prvom kole play-off MLS výhrou 3:1, v ktorej vyradil Orlando City s Antoineom Griezmannom, zatiaľ čo Real Salt Lake zdodal Seattle Alberta Rusnáka na penalty v ďalšom zápase o divokú kartu.
Brazílsky stredopoliar Evander strelil dva góly a pridal asistenciu, keď Cincinnati otočilo nepriaznivý stav po presnom zásahu domáceho Martina Ojedu.
Orlando City vypadlo v play-off druhý rok po sebe, a to aj napriek Griezmannovi v kádri, ktorý v júli prišiel z Atlética Madrid a v minulosti získal titul majstra sveta.
Aktuálne 35-ročný hráč strelil v tejto sezóne 14 gólov a pridal osem asistencií v iba 18 dueloch, čím pomohol svojmu novému tímu posunúť sa na ôsme miesto Východnej konferencie. Teraz však zahodil niekoľko dobrých šancí.
Tretí gól Cincinnati strelil slovenský mládežnícky reprezentant Samuel Gidi a zaistil tak svojmu klubu postup do ďalšieho kola s Nashville SC, kde sa bude hrať na dve víťazstvá.
Životný výkon gólmana
Real Salt Lake postúpil po penaltách na štadióne Lumen Field v Seattli po remíze 1:1 vďaka skvelému výkonu brazílskeho brankára Rafaela Cabrala.
Po polhodine hry, v ktorej dominovali domáci, Cabral odvrátil penaltu Rusnáka. O päť minút neskôr však Slovák rozbehol, a zároveň zakončil vydarenú tímovú akciu, keď spracoval prihrávku Sebastiana Gomeza a z ostrého uhla poslal loptu do siete.
V úvode druhého polčasu predviedol Cabral fantastický zákrok z bezprostrednej blízkosti, čím zabránil Dejanovi Joveljičovi zvýšiť náskok.
Šok pre domácich
Salt Lake šokoval domácich priaznivcov vyrovnávajúcim gólom v 63. minúte. Morgan Guilavogui si spracoval kolmicu od Sergiho Solansa a prudkou strelou pod brvno rozvlnil sieť, čím poslal súboj do penaltového rozstrelu.
Cabral zneškodnil prvé dve penalty Sounders, ktoré zahrávali Joveljič a Rusnák, zatiaľ čo hráči Salt Lake premenili všetky štyri svoje pokusy.
V ďalšej fáze ich čaká séria proti Vancouveru, víťazovi Západnej konferencie. Inter Miami na čele s Lionelom Messim, ktorý útočí na druhý titul v MLS v rade, privíta mužstvo Columbus Crew.
Zdroj: SITA.sk - Rusnák strelil gól, no nepremenil penaltu v zápase aj v rozstrele a jeho tím vypadol. Mladík Gidi opäť skóroval a pomohol k postupu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Británia a EÚ chcú po brexite obnoviť vzťahy. Burnham v Bruseli rokuje o obchode aj mobilite mladých ľudí
- Daždivý tréning v Las Vegas ovládol Russell, päť jazdcov ani nevyšlo z boxov
- Slovenky chcú na domácich ME viac než len víťaziť. Na dresoch ponesú odkaz o sile žien
- V Tbilisi sa po výbuchu plynu zrútil dom. Z trosiek zachránili 3-ročné dieťa, ďalších šesť osôb také šťastie nemalo
- V Milujem Slovensko sa proti sebe postavia hokejisti aj Twiinsky. Zabojujú aj herci zo seriálu Nemocnica – FOTO