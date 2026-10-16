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16. októbra 2026
Babiš označil Šefčoviča za „zďaleka najlepšieho eurokomisára“, pochválil dohodu s Čínou
Tagy: čínske autá európsko-čínske vzťahy európsko-čínsky spor kritické suroviny samit EÚ Spotrebná daň Spotrebná daň z tabaku vzácne zeminy
Český premiér ocenil výsledok rokovaní s Pekingom, zároveň po prvom dni samitu kritizoval emisné povolenky aj návrh nového rozpočtu EÚ. Český premiér
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16.10.2026 (SITA.sk) - Český premiér ocenil výsledok rokovaní s Pekingom, zároveň po prvom dni samitu kritizoval emisné povolenky aj návrh nového rozpočtu EÚ.
„Je zďaleka najlepším eurokomisárom – neuveriteľný človek, ktorý vyrokoval niekoľko vynikajúcich dohôd pre európsky priemysel,“ povedal Babiš o Šefčovičovi počas samitu lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli.
Šefčovič vedie rokovania s Pekingom o zmiernení obrovskej obchodnej nerovnováhy medzi EÚ a Čínou.
Minulý týždeň dosiahol prvú dohodu, ktorá má obmedziť dovoz čínskych hybridných a plug-in hybridných áut do Únie na 350-tisíc vozidiel ročne.
Peking zároveň prisľúbil zlepšiť prístup k vzácnym zeminám a niektorým európskym výrobkom.
Babiš uviedol, že počas štvrtkovej diskusie viacerí lídri oznámili záujem navštíviť Čínu. Peking podľa neho zostáva strategicky dôležitým partnerom najmä pre dodávky kritických surovín.
„Čína nielenže dotuje svoje výrobky, ale zároveň neustále znehodnocuje svoju menu o 20 percent, čím získava ďalšiu výhodu,“ tvrdil český premiér. Aj preto podľa neho Česko potrebuje vlastnú korunu, ktorá mu v krízových situáciách poskytuje väčšiu flexibilitu.
Prvý deň samitu sa sústredil najmä na konkurencieschopnosť, vysoké ceny energií, obchodné vzťahy s Čínou a budúci sedemročný rozpočet EÚ. Výrazné rozpory zostali pri emisných povolenkách, ktoré Babiš dlhodobo kritizuje.
„Niekto zarába miliardy na úkor európskeho priemyslu, ktorý upadá a má, samozrejme, obrovské problémy,“ vyhlásil Babiš o obchodovaní s emisnými povolenkami.
Český premiér zároveň odmieta návrhy EK, aby do spoločného rozpočtu smerovala časť príjmov z emisných povoleniek, uhlíkového cla či spotrebnej dane z tabaku.
Pozície členských štátov k budúcemu rozpočtu podľa neho zostávajú výrazne vzdialené.
Zdroj: SITA.sk - Babiš označil Šefčoviča za „zďaleka najlepšieho eurokomisára“, pochválil dohodu s Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
Český premiér Andrej Babiš označil slovenského eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča za najlepšieho člena Európskej komisie (EK) a vyzdvihol jeho nedávnu dohodu s Čínou, informoval portál Euronews.
„Je zďaleka najlepším eurokomisárom – neuveriteľný človek, ktorý vyrokoval niekoľko vynikajúcich dohôd pre európsky priemysel,“ povedal Babiš o Šefčovičovi počas samitu lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli.
Eurokomisár presvedčil Peking
Šefčovič vedie rokovania s Pekingom o zmiernení obrovskej obchodnej nerovnováhy medzi EÚ a Čínou.
Minulý týždeň dosiahol prvú dohodu, ktorá má obmedziť dovoz čínskych hybridných a plug-in hybridných áut do Únie na 350-tisíc vozidiel ročne.
Peking zároveň prisľúbil zlepšiť prístup k vzácnym zeminám a niektorým európskym výrobkom.
Do Číny sa chystajú viacerí
Babiš uviedol, že počas štvrtkovej diskusie viacerí lídri oznámili záujem navštíviť Čínu. Peking podľa neho zostáva strategicky dôležitým partnerom najmä pre dodávky kritických surovín.
„Čína nielenže dotuje svoje výrobky, ale zároveň neustále znehodnocuje svoju menu o 20 percent, čím získava ďalšiu výhodu,“ tvrdil český premiér. Aj preto podľa neho Česko potrebuje vlastnú korunu, ktorá mu v krízových situáciách poskytuje väčšiu flexibilitu.
Babišova kritika
Prvý deň samitu sa sústredil najmä na konkurencieschopnosť, vysoké ceny energií, obchodné vzťahy s Čínou a budúci sedemročný rozpočet EÚ. Výrazné rozpory zostali pri emisných povolenkách, ktoré Babiš dlhodobo kritizuje.
„Niekto zarába miliardy na úkor európskeho priemyslu, ktorý upadá a má, samozrejme, obrovské problémy,“ vyhlásil Babiš o obchodovaní s emisnými povolenkami.
Český premiér zároveň odmieta návrhy EK, aby do spoločného rozpočtu smerovala časť príjmov z emisných povoleniek, uhlíkového cla či spotrebnej dane z tabaku.
Pozície členských štátov k budúcemu rozpočtu podľa neho zostávajú výrazne vzdialené.
Zdroj: SITA.sk - Babiš označil Šefčoviča za „zďaleka najlepšieho eurokomisára“, pochválil dohodu s Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: čínske autá európsko-čínske vzťahy európsko-čínsky spor kritické suroviny samit EÚ Spotrebná daň Spotrebná daň z tabaku vzácne zeminy
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