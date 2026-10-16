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16. októbra 2026
Európa sa zomkla za Zelenským, spor s Trumpom prehlbuje obavy o podporu Kyjeva
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy energetická infraštruktúra pomoc Ukrajine protiruské sankcie ruské útoky Vojna na Ukrajine
Napätie medzi Kyjevom a Washingtonom rastie pre útoky na ruské rafinérie, dohodu USA s Moskvou aj obmedzenia Starlinku. EÚ sľubuje ďalšiu vojenskú a finančnú pomoc, ako aj pokračovanie protiruských ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Napätie medzi Kyjevom a Washingtonom rastie pre útoky na ruské rafinérie, dohodu USA s Moskvou aj obmedzenia Starlinku. EÚ sľubuje ďalšiu vojenskú a finančnú pomoc, ako aj pokračovanie protiruských sankcií.
Zelenskyj pricestoval na druhý deň samitu po sérii sporov s Washingtonom. Trump požaduje, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré podľa neho prispievajú k vysokým cenám palív. Kyjev to odmieta a tvrdí, že hlavným zdrojom problémov na energetických trhoch je americká vojna s Iránom.
Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že útoky na ruský ropný sektor budú pokračovať. Viacerí európski lídri ich považujú za jeden z hlavných nástrojov, ktorými môže Kyjev vyvíjať tlak na Moskvu.
Vzťahy s USA ešte viac skomplikovala Trumpova dohoda s Ruskom o dodávkach nafty a obmedzenia satelitnej komunikácie Starlink, ktorú ukrajinská armáda používa pri bojových operáciách aj protivzdušnej obrane.
„Spolupráca medzi EÚ a USA v otázke Ukrajiny je teraz veľmi zložitá,“ priznala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Podľa nej sa Brusel snaží presvedčiť Washington, že ak chce vojnu ukončiť, musí zvyšovať tlak na Rusko.
Kallasová zároveň upozornila na kritickú závislosť Ukrajiny od amerických technológií. „Starlink je pre Ukrajinu skutočne nevyhnutný a Európa, žiaľ, v krátkodobom horizonte túto kapacitu nedokáže nahradiť,“ povedala.
Samit preto rieši nielen vojenskú podporu, ale aj núdzovú pomoc pred zimou a dlhodobé financovanie Kyjeva. Zelenskyj rokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom o vojenskej a finančnej pomoci aj o prístupovom procese Ukrajiny.
Kyjev podľa európskych predstaviteľov čelí rozpočtovému výpadku približne 27 miliárd dolárov. Rakúsky kancelár Christian Stocker žiada, aby Ukrajina transparentne vysvetlila, ako deficit vznikol a ako plní podmienky spojené s európskou pomocou.
Írsko a Dánsko medzitým opäť otvorili otázku využitia zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tento postup za jedno z najlepších dostupných riešení. „Ak pomáhame Ukrajine, pomáhame aj sami sebe,“ vyhlásila s tým, že krajina predstavuje prvú obrannú líniu Európy.
EÚ zároveň pripravuje ďalší balík sankcií proti Rusku a varuje, že nadchádzajúca zima môže byť pre Ukrajinu mimoriadne ťažká, keďže Moskva pokračuje v útokoch na energetickú a civilnú infraštruktúru.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Európa sa zomkla za Zelenským, spor s Trumpom prehlbuje obavy o podporu Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídri Európskej únie (EÚ) sa v piatok v Bruseli zomkli za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v čase prudko rastúceho napätia medzi Kyjevom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, informoval portál Euronews.
Zelenskyj pricestoval na druhý deň samitu po sérii sporov s Washingtonom. Trump požaduje, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré podľa neho prispievajú k vysokým cenám palív. Kyjev to odmieta a tvrdí, že hlavným zdrojom problémov na energetických trhoch je americká vojna s Iránom.
Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že útoky na ruský ropný sektor budú pokračovať. Viacerí európski lídri ich považujú za jeden z hlavných nástrojov, ktorými môže Kyjev vyvíjať tlak na Moskvu.
Trump a Rusko
Vzťahy s USA ešte viac skomplikovala Trumpova dohoda s Ruskom o dodávkach nafty a obmedzenia satelitnej komunikácie Starlink, ktorú ukrajinská armáda používa pri bojových operáciách aj protivzdušnej obrane.
„Spolupráca medzi EÚ a USA v otázke Ukrajiny je teraz veľmi zložitá,“ priznala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Podľa nej sa Brusel snaží presvedčiť Washington, že ak chce vojnu ukončiť, musí zvyšovať tlak na Rusko.
Kallasová zároveň upozornila na kritickú závislosť Ukrajiny od amerických technológií. „Starlink je pre Ukrajinu skutočne nevyhnutný a Európa, žiaľ, v krátkodobom horizonte túto kapacitu nedokáže nahradiť,“ povedala.
Strach zo zimy
Samit preto rieši nielen vojenskú podporu, ale aj núdzovú pomoc pred zimou a dlhodobé financovanie Kyjeva. Zelenskyj rokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom o vojenskej a finančnej pomoci aj o prístupovom procese Ukrajiny.
Kyjev podľa európskych predstaviteľov čelí rozpočtovému výpadku približne 27 miliárd dolárov. Rakúsky kancelár Christian Stocker žiada, aby Ukrajina transparentne vysvetlila, ako deficit vznikol a ako plní podmienky spojené s európskou pomocou.
Opäť zmrazené aktíva
Írsko a Dánsko medzitým opäť otvorili otázku využitia zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tento postup za jedno z najlepších dostupných riešení. „Ak pomáhame Ukrajine, pomáhame aj sami sebe,“ vyhlásila s tým, že krajina predstavuje prvú obrannú líniu Európy.
EÚ zároveň pripravuje ďalší balík sankcií proti Rusku a varuje, že nadchádzajúca zima môže byť pre Ukrajinu mimoriadne ťažká, keďže Moskva pokračuje v útokoch na energetickú a civilnú infraštruktúru.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Európa sa zomkla za Zelenským, spor s Trumpom prehlbuje obavy o podporu Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy energetická infraštruktúra pomoc Ukrajine protiruské sankcie ruské útoky Vojna na Ukrajine
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