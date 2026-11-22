Bábkové divadlo na Rázcestí predstaví novú inscenáciu Havran
Bábkové divadlo na Rázcestí predstaví novú inscenáciu Havran na motívy básne E. A. Poea
Banská Bystrica 20. novembra - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici uvedie v piatok o 19.00 h premiéru autorskej inscenácie Havran na motívy ikonickej básne Edgara Allana Poea. Súčasná interpretácia literárnej klasiky prepája Poeovu poéziu s obrazom, živou hudbou a autentickými výpoveďami mladých ľudí. Otvára témy straty, osamelosti a vnútorných zápasov, ale aj odvahy hľadať cestu späť k sebe. 24hod.sk o tom informovalo BDNR.
„Divadelnú sezónu, v poradí už 67., sme otvorili festivalom Bábkarská Bystrica s mottom Rastieme spolu. Jednou z našich priorít je prepájanie divadla s lokálnymi kultúrnymi a umeleckými prostrediami. Inscenácia Havran je v tomto smere ďalším krokom - prináša spoluprácu s banskobystrickou nezávislou scénou, ktorú reprezentuje maliar, hudobník a autor audiovizuálnych diel David Javorský. Verím, že otvorenosť voči druhým, ochota spolupracovať a zdieľať vytvárajú priestor na vzájomnú inšpiráciu a spoločný rast,“ konštatovala riaditeľka BDNR Monika Kováčová.
Prvá repríza inscenácie Havran v réžii Márie Danadovej je naplánovaná v rámci podujatia Noc divadiel na sobotu (21. 11.).
Ako BDNR priblížilo, inscenácia Havran na motívy rovnomennej básne Edgara Allana Poea, ikonického diela svetovej literatúry, nie je jej dramatizáciou, ale súčasným čítaním, v ktorom sa Poeova poetika stretáva s autentickými výpoveďami mladých ľudí o strate, osamelosti a hľadaní vlastnej identity.
„Havran je príbehom okamihu, keď bolesť zo straty začne hovoriť hlasnejšie než rozum. Poeova báseň sa stáva spúšťačom osobných príbehov a otvára otázku, čo sa deje s človekom, keď sa jeho vlastné myšlienky stanú priestorom, z ktorého niet úniku, čo všetko si v sebe nesieme a či existuje cesta von,“ dodalo BDNR.
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