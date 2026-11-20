Divadlá Košického kraja počas Noci divadiel pozývajú návštevníkov aj tam, kde sa bežne nedostanú
Do 17. ročníka celoslovenského podujatia sa zapoja štyri krajské scény. Krajské divadlá počas Noci divadiel 21. novembra prevedú návštevníkov aj miestami, kde sa bežne nedostanú. Ako
20.11.2026 (SITA.sk) - Do 17. ročníka celoslovenského podujatia sa zapoja štyri krajské scény.
Krajské divadlá počas Noci divadiel 21. novembra prevedú návštevníkov aj miestami, kde sa bežne nedostanú. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval na svojom webe, v sobotu 21. novembra 2026 sa návštevníci divadiel v kraji môžu tešiť na otvorenú skúšku či nahliadnutie do zákulisia, k tvorcom alebo priamo do diania.
Do 17. ročníka celoslovenského podujatia sa zapoja štyri krajské scény, ponúknu pritom program pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, divadelných fanúšikov či nováčikov.
„Otvorené divadlo pre nás neznamená iba otvorené dvere do hľadiska. Postupne sprístupňujeme aj alternatívne scény, zlepšujeme komfort pre divákov a spolu s divadlami vytvárame priestor na ďalší rast umeleckej kvality. Rovnako dôležité je, že naše scény nezostávajú iba vo svojich kamenných sídlach, ale počas roka prichádzajú za ľuďmi priamo do regiónov. Noc divadiel túto otvorenosť ešte zvýrazňuje. Chceme, aby kvalitná kultúra nebola otázkou adresy, veku ani toho, ako často človek chodí do divadla, ale aby bola dostupná každému,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka.
Krajské divadlo Thália Színház ukáže návštevníkom v Máraiho štúdiu otvorenú skúšku pripravovanej premiéry Letshow. Diváci si tak budú môcť pozrieť inscenáciu ešte predtým, než sa definitívne dostane na pódium. V Bábkovom divadle Košického kraja bude mať Noc divadiel aj slávnostný rozmer, keďže návštevníkom predstaví zrekonštruované priestory pokladne, ktorých obnovu podporila župa zo svojich zdrojov.
„Modernizované zázemie tak symbolicky otvoria práve počas večera, keď sa majú dvere divadiel otvárať o čosi viac než zvyčajne. A pri nových priestoroch sa zďaleka nekončí. Rodiny s deťmi vezme Bábkač na Noc s Mauglím, zatiaľ čo tí, ktorí nechcú zostať iba divákmi, sa môžu zapojiť do workshopov v Divadelnom laboratóriu,” dopĺňa KSK.
V Krajskom divadle Romathan sa bude nielen hrať, ale aj spievať, workshop rómskeho spevu UŠTAVEL, MANUŠALE! (Vstávajte, ľudia!) povedie Marián Balog s gitarovým sprievodom Jozefa Ferka. Rómsku hudobnú tradíciu so súčasným zvukom prepojí Rom-pop fusion bašavel. Diváci sa dostane za oponu aj v Spišskom divadle, a to počas prehliadok divadla. Večer sa za môžu tešiť na predstavenie Sirôtky, po ktorom bude nasledovať diskusia s hercami.
„Novembrové pozvanie do krajských divadiel sa Nocou divadiel nekončí. Bábkové divadlo Košického kraja uvedie 27. novembra 2026 premiéru jedinečnej autorskej inscenácie Sovíča. Vôbec po prvý raz vo svojej histórii pripravilo predstavenie špeciálne pre batoľatá a najmenších divákov od dvoch rokov,” uzatvára košická župa s tým, že ďalší program divadiel a tipy na kultúrne zážitky naprieč krajom možno nájsť na župnej stránke podujatí.
Zdroj: SITA.sk - Divadlá Košického kraja počas Noci divadiel pozývajú návštevníkov aj tam, kde sa bežne nedostanú © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajské divadlá počas Noci divadiel 21. novembra prevedú návštevníkov aj miestami, kde sa bežne nedostanú. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval na svojom webe, v sobotu 21. novembra 2026 sa návštevníci divadiel v kraji môžu tešiť na otvorenú skúšku či nahliadnutie do zákulisia, k tvorcom alebo priamo do diania.
Do 17. ročníka celoslovenského podujatia sa zapoja štyri krajské scény, ponúknu pritom program pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, divadelných fanúšikov či nováčikov.
Otvorená skúška v divadle Thália
„Otvorené divadlo pre nás neznamená iba otvorené dvere do hľadiska. Postupne sprístupňujeme aj alternatívne scény, zlepšujeme komfort pre divákov a spolu s divadlami vytvárame priestor na ďalší rast umeleckej kvality. Rovnako dôležité je, že naše scény nezostávajú iba vo svojich kamenných sídlach, ale počas roka prichádzajú za ľuďmi priamo do regiónov. Noc divadiel túto otvorenosť ešte zvýrazňuje. Chceme, aby kvalitná kultúra nebola otázkou adresy, veku ani toho, ako často človek chodí do divadla, ale aby bola dostupná každému,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka.
Krajské divadlo Thália Színház ukáže návštevníkom v Máraiho štúdiu otvorenú skúšku pripravovanej premiéry Letshow. Diváci si tak budú môcť pozrieť inscenáciu ešte predtým, než sa definitívne dostane na pódium. V Bábkovom divadle Košického kraja bude mať Noc divadiel aj slávnostný rozmer, keďže návštevníkom predstaví zrekonštruované priestory pokladne, ktorých obnovu podporila župa zo svojich zdrojov.
„Modernizované zázemie tak symbolicky otvoria práve počas večera, keď sa majú dvere divadiel otvárať o čosi viac než zvyčajne. A pri nových priestoroch sa zďaleka nekončí. Rodiny s deťmi vezme Bábkač na Noc s Mauglím, zatiaľ čo tí, ktorí nechcú zostať iba divákmi, sa môžu zapojiť do workshopov v Divadelnom laboratóriu,” dopĺňa KSK.
Rómska hudobná tradícia a súčasný zvuk
V Krajskom divadle Romathan sa bude nielen hrať, ale aj spievať, workshop rómskeho spevu UŠTAVEL, MANUŠALE! (Vstávajte, ľudia!) povedie Marián Balog s gitarovým sprievodom Jozefa Ferka. Rómsku hudobnú tradíciu so súčasným zvukom prepojí Rom-pop fusion bašavel. Diváci sa dostane za oponu aj v Spišskom divadle, a to počas prehliadok divadla. Večer sa za môžu tešiť na predstavenie Sirôtky, po ktorom bude nasledovať diskusia s hercami.
„Novembrové pozvanie do krajských divadiel sa Nocou divadiel nekončí. Bábkové divadlo Košického kraja uvedie 27. novembra 2026 premiéru jedinečnej autorskej inscenácie Sovíča. Vôbec po prvý raz vo svojej histórii pripravilo predstavenie špeciálne pre batoľatá a najmenších divákov od dvoch rokov,” uzatvára košická župa s tým, že ďalší program divadiel a tipy na kultúrne zážitky naprieč krajom možno nájsť na župnej stránke podujatí.
Zdroj: SITA.sk - Divadlá Košického kraja počas Noci divadiel pozývajú návštevníkov aj tam, kde sa bežne nedostanú © SITA Všetky práva vyhradené.
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