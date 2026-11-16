Svetová hviezda ADÉLA vystúpi na Pohode, organizátori jej venovali extra deň – VIDEO
Organizátori festivalu o tom informovali symbolicky v DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde speváčka Adéla vyrastala. Prvá svetová hudobná hviezda pôvodom zo Slovenska
16.11.2026 (SITA.sk) - Organizátori festivalu o tom informovali symbolicky v DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde speváčka Adéla vyrastala.
Prvá svetová hudobná hviezda pôvodom zo Slovenska Adéla vystúpi prvýkrát aj pred domácim publikom. V stredu 7. júla 2027 sa predstaví na extra dni festivalu Pohoda. Organizátori festivalu o tom informovali symbolicky v DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde speváčka Adéla vyrastala a neskôr tam natočila aj videoklip k svojmu celosvetovému hitu Ain't In LA. Riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák vyzdvihol, že Adéla prepisuje históriu slovenskej hudobnej scény.
„Je pre nás cťou, že môžeme hostiť jej prvý domáci koncert. Po tohtoročnom úspešnom extra dni s legendárnymi The Cure sme o extra dni pre rok 2027 neuvažovali – všetko zmenil mimoriadny úspech Adély. Pohoda vždy podporovala mladých umelcov a umelkyne, vždy sme si priali, aby niekto z našej krajiny zažil celosvetový úspech,“ uviedol Kaščák s tým, že nadšene sleduje, ako sa tento sen plní.
Organizátori festivalu pripomínajú, že piesne Adély Jergovej ovládli americké aj svetové rebríčky. Jej skladba Nicole Kidman zožala obrovský úspech a dosiahla šieste miesto v rebríčku Billboard Hot 100. To z Adély činí prvú interpretku pôvodom zo Slovenska, ktorej meno sa objavilo v najsledovanejšom americkom singlovom rebríčku, a to rovno v prvej desiatke.
O pár týždňov skôr sa do rebríčka dostala aj pieseň Ain't in LA. Len nedávno vyšiel jej debutový album PRIMA a v rebríčku Billboard 200 skončil na štvrtom mieste. Jej pieseň Nicole Kidman sa súčasne vyšplhala aj na druhé miesto globálneho rebríčka Spotify Daily Top Songs a pieseň Ain't in LA na tretie miesto.
Adéline nahrávky zároveň prekročili miliardu streamov na Spotify a počet jej mesačných poslucháčov presahuje 45 miliónov. Extra deň festivalu Pohoda tak bude venovaný práve Adéle.
„ADÉLA Day bude silným festivalovým dňom. Dôležitou informáciou je, že Adéla odohrá plnohodnotný festivalový koncert, okrem nej sa predstavia aj ďalšie výrazné mená svetovej hudobnej scény i umelkyne zo Slovenska. Možnosť zažiť atmosféru Pohody sa tak opäť predĺži na štyri dni,“ priblížili organizátori a dodali, že jednodňové vstupenky sú dostupné iba na ADÉLA Day.
Tí návštevníci, ktorí budú mať trojdňové permanentky, si môžu dokúpiť UPGRADE na ADÉLA Day, ktorý je výhodnejší než samostatná jednodňová vstupenka. Organizátori zároveň upozorňujú, že ceny vstupeniek a permanentiek sa budú postupne zvyšovať.
Zdroj: SITA.sk - Svetová hviezda ADÉLA vystúpi na Pohode, organizátori jej venovali extra deň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvá svetová hudobná hviezda pôvodom zo Slovenska Adéla vystúpi prvýkrát aj pred domácim publikom. V stredu 7. júla 2027 sa predstaví na extra dni festivalu Pohoda. Organizátori festivalu o tom informovali symbolicky v DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde speváčka Adéla vyrastala a neskôr tam natočila aj videoklip k svojmu celosvetovému hitu Ain't In LA. Riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák vyzdvihol, že Adéla prepisuje históriu slovenskej hudobnej scény.
Podpora mladých umelcov a umelkýň
„Je pre nás cťou, že môžeme hostiť jej prvý domáci koncert. Po tohtoročnom úspešnom extra dni s legendárnymi The Cure sme o extra dni pre rok 2027 neuvažovali – všetko zmenil mimoriadny úspech Adély. Pohoda vždy podporovala mladých umelcov a umelkyne, vždy sme si priali, aby niekto z našej krajiny zažil celosvetový úspech,“ uviedol Kaščák s tým, že nadšene sleduje, ako sa tento sen plní.
Organizátori festivalu pripomínajú, že piesne Adély Jergovej ovládli americké aj svetové rebríčky. Jej skladba Nicole Kidman zožala obrovský úspech a dosiahla šieste miesto v rebríčku Billboard Hot 100. To z Adély činí prvú interpretku pôvodom zo Slovenska, ktorej meno sa objavilo v najsledovanejšom americkom singlovom rebríčku, a to rovno v prvej desiatke.
Piesne v svetových rebríčkoch
O pár týždňov skôr sa do rebríčka dostala aj pieseň Ain't in LA. Len nedávno vyšiel jej debutový album PRIMA a v rebríčku Billboard 200 skončil na štvrtom mieste. Jej pieseň Nicole Kidman sa súčasne vyšplhala aj na druhé miesto globálneho rebríčka Spotify Daily Top Songs a pieseň Ain't in LA na tretie miesto.
Adéline nahrávky zároveň prekročili miliardu streamov na Spotify a počet jej mesačných poslucháčov presahuje 45 miliónov. Extra deň festivalu Pohoda tak bude venovaný práve Adéle.
Ceny vstupeniek sa budú postupne zvyšovať
„ADÉLA Day bude silným festivalovým dňom. Dôležitou informáciou je, že Adéla odohrá plnohodnotný festivalový koncert, okrem nej sa predstavia aj ďalšie výrazné mená svetovej hudobnej scény i umelkyne zo Slovenska. Možnosť zažiť atmosféru Pohody sa tak opäť predĺži na štyri dni,“ priblížili organizátori a dodali, že jednodňové vstupenky sú dostupné iba na ADÉLA Day.
Tí návštevníci, ktorí budú mať trojdňové permanentky, si môžu dokúpiť UPGRADE na ADÉLA Day, ktorý je výhodnejší než samostatná jednodňová vstupenka. Organizátori zároveň upozorňujú, že ceny vstupeniek a permanentiek sa budú postupne zvyšovať.
Zdroj: SITA.sk - Svetová hviezda ADÉLA vystúpi na Pohode, organizátori jej venovali extra deň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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