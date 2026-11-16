Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše 5,3 milióna eur z eurofondov, informoval minister Migaľ – VIDEO
Za projektom stojí občianske združenie Chi3 v spolupráci s mestom Košice a ministerstvom investícií. Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Za projektom stojí občianske združenie Chi3 v spolupráci s mestom Košice a ministerstvom investícií.
Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše 5,3 milióna eur z eurofondov. Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, chátrajúca historická budova sa má premeniť na moderné kultúrne a komunitné centrum, ktoré prinesie priestor na koncerty, divadelné predstavenia, tanečné aktivity či spoločenské podujatia.
MIRRI SR podporí obnovu kina sumou viac ako 5,3 milióna eur z Programu Slovensko, pričom celková hodnota projektu je 6,3 milióna eur. Rezort investícií pripomína, že budova Kina Družba je architektonicky a kultúrne významným objektom Košíc.
Otvorená bola pred vyše polstoročím, no už viac ako 20 rokov je zatvorená a jej priestory postupne chátrali. Pripravený projekt jej dáva novú perspektívu stoja za ním občianske združenie Chi3 v spolupráci s mestom Košice a ministerstvom investícií.
„Pre nás je to deň, na ktorý sme čakali dlhé roky. Občianske združenie Chi3 má za sebou viac ako dvadsaťročnú históriu a množstvo projektov, ale obnova Kina Družba je bezpochyby naším najväčším. Stálo za ňou obrovské množstvo energie, práce, stretnutí a prekonávania prekážok. Teší nás, že sa nám podarilo dospieť do bodu, keď máme podpísanú zmluvu a môžeme sa posunúť k samotnej realizácii. Najväčšou odmenou bude, keď sa sem opäť vrátia obyvatelia Košíc,“ vraví riaditeľ občianskeho združenia Chi3 Milan Antol.
Spevák a člen občianskeho združenia Chi3 Igor Timko poukázal, že projekt je i príkladom spolupráce viacerých sektorov podieľali sa na ňom predstavitelia štátu, samosprávy, občianskeho sektora aj odborníci z Technickej univerzity v Košiciach.
MIRRI SR priblížilo, že v obnovených priestoroch má vzniknúť multifunkčný kultúrny stánok. Priniesť by mal široké možnosti využitia, napríklad v podobe koncertov, divadelných predstavení, tanečných aktivít, kongresových podujatí aj menších divadelných foriem.
„Cieľom je vytvoriť otvorený priestor, ktorý bude slúžiť rôznym generáciám a obohatí kultúrny a spoločenský život Košíc,” uvádza ministerstvo. Doplnilo, že v súčasnosti má projekt zabezpečené finančné krytie, proces verejného obstarávania teda môže začať. Stavebné práce by po skončení verejného obstarávania mohli začať na jar.
„Vieme, že za týmto projektom je veľa práce a že najťažšie bolo dostať ho až do tejto fázy. Teraz nás čaká ďalšia etapa a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa zámer podarilo úspešne zrealizovať. Som presvedčený, že Košice si takýto kultúrny priestor zaslúžia. A keď sa sem ľudia po rokoch vrátia, bude to najlepšia odpoveď na všetko úsilie, ktoré sme do záchrany Kina Družba vložili,“ uzavrel minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše 5,3 milióna eur z eurofondov, informoval minister Migaľ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše 5,3 milióna eur z eurofondov. Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, chátrajúca historická budova sa má premeniť na moderné kultúrne a komunitné centrum, ktoré prinesie priestor na koncerty, divadelné predstavenia, tanečné aktivity či spoločenské podujatia.
MIRRI SR podporí obnovu kina sumou viac ako 5,3 milióna eur z Programu Slovensko, pričom celková hodnota projektu je 6,3 milióna eur. Rezort investícií pripomína, že budova Kina Družba je architektonicky a kultúrne významným objektom Košíc.
Schátrané priestory starého kina
Otvorená bola pred vyše polstoročím, no už viac ako 20 rokov je zatvorená a jej priestory postupne chátrali. Pripravený projekt jej dáva novú perspektívu stoja za ním občianske združenie Chi3 v spolupráci s mestom Košice a ministerstvom investícií.
„Pre nás je to deň, na ktorý sme čakali dlhé roky. Občianske združenie Chi3 má za sebou viac ako dvadsaťročnú históriu a množstvo projektov, ale obnova Kina Družba je bezpochyby naším najväčším. Stálo za ňou obrovské množstvo energie, práce, stretnutí a prekonávania prekážok. Teší nás, že sa nám podarilo dospieť do bodu, keď máme podpísanú zmluvu a môžeme sa posunúť k samotnej realizácii. Najväčšou odmenou bude, keď sa sem opäť vrátia obyvatelia Košíc,“ vraví riaditeľ občianskeho združenia Chi3 Milan Antol.
Široké možnosti využitia priestoru
Spevák a člen občianskeho združenia Chi3 Igor Timko poukázal, že projekt je i príkladom spolupráce viacerých sektorov podieľali sa na ňom predstavitelia štátu, samosprávy, občianskeho sektora aj odborníci z Technickej univerzity v Košiciach.
MIRRI SR priblížilo, že v obnovených priestoroch má vzniknúť multifunkčný kultúrny stánok. Priniesť by mal široké možnosti využitia, napríklad v podobe koncertov, divadelných predstavení, tanečných aktivít, kongresových podujatí aj menších divadelných foriem.
Zabezpečené finančné krytie
„Cieľom je vytvoriť otvorený priestor, ktorý bude slúžiť rôznym generáciám a obohatí kultúrny a spoločenský život Košíc,” uvádza ministerstvo. Doplnilo, že v súčasnosti má projekt zabezpečené finančné krytie, proces verejného obstarávania teda môže začať. Stavebné práce by po skončení verejného obstarávania mohli začať na jar.
„Vieme, že za týmto projektom je veľa práce a že najťažšie bolo dostať ho až do tejto fázy. Teraz nás čaká ďalšia etapa a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa zámer podarilo úspešne zrealizovať. Som presvedčený, že Košice si takýto kultúrny priestor zaslúžia. A keď sa sem ľudia po rokoch vrátia, bude to najlepšia odpoveď na všetko úsilie, ktoré sme do záchrany Kina Družba vložili,“ uzavrel minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - Na obnovu ikonického košického Kina Družba smeruje vyše 5,3 milióna eur z eurofondov, informoval minister Migaľ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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