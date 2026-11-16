Policajná inšpekcia obvinila bývalú vyšetrovateľku NAKA Barčákovú, ktorá stíhala Kaliňáka
Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča. Policajná ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča.
Policajná inšpekcia obvinila začiatkom novembra bývalú vyšetrovateľku zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Moniku Barčákovú pre spôsob, akým vo februári 2023 obvinila súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ako informoval denník Sme, vec sa týka kauzy dorovnávania platu bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu.
„Inšpekcia v tom po troch rokoch od týchto udalostí vidí prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa," uviedlo Sme s tým, že Barčákovej za to môže hroziť v prípade uznania viny trest dva až päť rokov väzenia. Zároveň denník pripomenul, že vyšetrovateľke sa vyhrážal už pred parlamentnými voľbami pred troma rokmi predseda strany Smer-SD Robert Fico.
„Žiadny policajt typu Čurilla a Barčáková si nezaslúži ani jedno jediné euro výsluhového dôchodku a musia to vedieť hneď teraz,“ citoval denník Fica. Barčáková pôvodne pracovala na vedúcej funkcii na NAKA. Po zrušení agentúry ju preradili na policajné okresné riaditeľstvo v Bratislave.
Barčáková podľa inšpekcie porušila právo na obhajobu Kaliňáka viacerými spôsobmi. „Zmarila vraj jeho právo na podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania, neumožnila mu preštudovať si spis pred podaním obžaloby a ,hrubo porušilaʻ zákon už pri samotnom vznesení obvinenia, ktoré viedlo k postupu cez paragraf 363 u Kaliňáka. Inšpekcia Barčákovej taktiež vyčíta návrh na podanie obžaloby (napokon odmietnutej) pred rozhodnutím o 363-ke či to, že Kaliňákovmu obhajcovi neumožnila položiť 28 otázok svedkovi Imreczemu, ,čím bolo zabránené JUDr. Robertovi Kaliňákovi účinne sa brániťʻ," cituje Sme uznesenie o vznesení obvinenia.
Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča. „Oboch však vyšetrujú samostatne. Kým Barčákovú má na starosti inšpekcia, prokurátora prešetruje okresná polícia v Pezinku," uviedlo Sme s tým, že vyšetrovanie inšpekcie dvakrát nič neukázalo a zakaždým bolo uzavreté bez obvinenia konkrétnej osoby. Situácia sa zmenila až po zásahu generálnej prokuratúry, na ktorú sa Kaliňák obrátil so sťažnosťou ešte začiatkom leta.
Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia obvinila bývalú vyšetrovateľku NAKA Barčákovú, ktorá stíhala Kaliňáka © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajná inšpekcia obvinila začiatkom novembra bývalú vyšetrovateľku zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Moniku Barčákovú pre spôsob, akým vo februári 2023 obvinila súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ako informoval denník Sme, vec sa týka kauzy dorovnávania platu bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu.
„Inšpekcia v tom po troch rokoch od týchto udalostí vidí prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa," uviedlo Sme s tým, že Barčákovej za to môže hroziť v prípade uznania viny trest dva až päť rokov väzenia. Zároveň denník pripomenul, že vyšetrovateľke sa vyhrážal už pred parlamentnými voľbami pred troma rokmi predseda strany Smer-SD Robert Fico.
„Žiadny policajt typu Čurilla a Barčáková si nezaslúži ani jedno jediné euro výsluhového dôchodku a musia to vedieť hneď teraz,“ citoval denník Fica. Barčáková pôvodne pracovala na vedúcej funkcii na NAKA. Po zrušení agentúry ju preradili na policajné okresné riaditeľstvo v Bratislave.
Barčáková podľa inšpekcie porušila právo na obhajobu Kaliňáka viacerými spôsobmi. „Zmarila vraj jeho právo na podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania, neumožnila mu preštudovať si spis pred podaním obžaloby a ,hrubo porušilaʻ zákon už pri samotnom vznesení obvinenia, ktoré viedlo k postupu cez paragraf 363 u Kaliňáka. Inšpekcia Barčákovej taktiež vyčíta návrh na podanie obžaloby (napokon odmietnutej) pred rozhodnutím o 363-ke či to, že Kaliňákovmu obhajcovi neumožnila položiť 28 otázok svedkovi Imreczemu, ,čím bolo zabránené JUDr. Robertovi Kaliňákovi účinne sa brániťʻ," cituje Sme uznesenie o vznesení obvinenia.
Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča. „Oboch však vyšetrujú samostatne. Kým Barčákovú má na starosti inšpekcia, prokurátora prešetruje okresná polícia v Pezinku," uviedlo Sme s tým, že vyšetrovanie inšpekcie dvakrát nič neukázalo a zakaždým bolo uzavreté bez obvinenia konkrétnej osoby. Situácia sa zmenila až po zásahu generálnej prokuratúry, na ktorú sa Kaliňák obrátil so sťažnosťou ešte začiatkom leta.
Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia obvinila bývalú vyšetrovateľku NAKA Barčákovú, ktorá stíhala Kaliňáka © SITA Všetky práva vyhradené.
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