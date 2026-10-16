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16. októbra 2026
Bezdomovec urážal tureckého prezidenta, aby sa dostal k jedlu a streche nad hlavou. Vyšlo to až na štvrtýkrát
Urážka prezidenta je v Turecku trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky. Turecký bezdomovec sa úmyselne dopustil trestného činu
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16.10.2026 (SITA.sk) - Urážka prezidenta je v Turecku trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky.
Turecký bezdomovec sa úmyselne dopustil trestného činu urážky prezidenta Recepa Erdogana, aby sa dostal do väzenia, kde by mal zabezpečené jedlo a miesto na prespanie, informovali v piatok miestne médiá.
Šesťdesiatšesťročného muža zadržali v parku v letovisku Alanya neďaleko Antalye. Pred súdom priznal, že jeho cieľom bolo dostať sa do väzby.
„Nemám kde bývať, spávam na smetiskách. Preto som to urobil,“ citoval jeho vyjadrenie denník Sozcu. Podľa médií sa muž pokúsil o podobný krok už trikrát, no až teraz sa mu podarilo dosiahnuť umiestnenie do vyšetrovacej väzby.
Urážka prezidenta je v Turecku trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky, ktorý úrady často využívajú proti kritikom vlády. Obvineniam v minulosti čelili tisíce ľudí vrátane novinárov, tínedžerov či bývalej víťazky súťaže Miss Turecko.
Hoci tento trestný čin existuje v tureckom právnom poriadku už desaťročia, jeho využívanie výrazne vzrástlo po prechode krajiny na prezidentský systém v roku 2018. Podľa štatistík tureckého ministerstva spravodlivosti otvorili prokurátori od roku 2016 do konca roka 2025 takmer 83 000 prípadov týkajúcich sa urážky prezidenta, tureckej vlajky, štátnych symbolov alebo tureckého národa a štátnych inštitúcií.
Zdroj: SITA.sk - Bezdomovec urážal tureckého prezidenta, aby sa dostal k jedlu a streche nad hlavou. Vyšlo to až na štvrtýkrát © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecký bezdomovec sa úmyselne dopustil trestného činu urážky prezidenta Recepa Erdogana, aby sa dostal do väzenia, kde by mal zabezpečené jedlo a miesto na prespanie, informovali v piatok miestne médiá.
Šesťdesiatšesťročného muža zadržali v parku v letovisku Alanya neďaleko Antalye. Pred súdom priznal, že jeho cieľom bolo dostať sa do väzby.
„Nemám kde bývať, spávam na smetiskách. Preto som to urobil,“ citoval jeho vyjadrenie denník Sozcu. Podľa médií sa muž pokúsil o podobný krok už trikrát, no až teraz sa mu podarilo dosiahnuť umiestnenie do vyšetrovacej väzby.
Urážka prezidenta je v Turecku trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky, ktorý úrady často využívajú proti kritikom vlády. Obvineniam v minulosti čelili tisíce ľudí vrátane novinárov, tínedžerov či bývalej víťazky súťaže Miss Turecko.
Hoci tento trestný čin existuje v tureckom právnom poriadku už desaťročia, jeho využívanie výrazne vzrástlo po prechode krajiny na prezidentský systém v roku 2018. Podľa štatistík tureckého ministerstva spravodlivosti otvorili prokurátori od roku 2016 do konca roka 2025 takmer 83 000 prípadov týkajúcich sa urážky prezidenta, tureckej vlajky, štátnych symbolov alebo tureckého národa a štátnych inštitúcií.
Zdroj: SITA.sk - Bezdomovec urážal tureckého prezidenta, aby sa dostal k jedlu a streche nad hlavou. Vyšlo to až na štvrtýkrát © SITA Všetky práva vyhradené.
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