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16. októbra 2026
Európa zatiaľ nedokáže Ukrajine nahradiť Starlink, ktorý môže závisieť od rozmarov americkej strany
Tagy: Európska obranná agentúra Komunikačný systém Rusko-ukrajinský konflikt samit EÚ Starlink vojenské operácie Vojna na Ukrajine
Európski lídri upozorňujú na potrebu znížiť závislosť od amerických technológií a budovať vlastné satelitné kapacity. Európska únia (EÚ) v súčasnosti nemá k ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Európski lídri upozorňujú na potrebu znížiť závislosť od amerických technológií a budovať vlastné satelitné kapacity.
Európska únia (EÚ) v súčasnosti nemá k dispozícii alternatívu, ktorá by dokázala v krátkodobom horizonte nahradiť satelitný systém Starlink, ktorý využíva Ukrajina vo vojne s Ruskom, uviedla v piatok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
„Starlink je pre Ukrajinu naozaj nevyhnutný a Európa túto schopnosť v krátkodobom horizonte, žiaľ, nedokáže nahradiť,“ povedala Kallasová pred rokovaním, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina využíva jeho vojenskú verziu, tzv. Starshield, na komunikáciu bojových jednotiek, útoky na stredné vzdialenosti proti cieľom na okupovaných územiach a na ovládanie obranných dronov. Súčasne používa aj civilný systém Starlink, nie však na útočné operácie.
Kyjev v posledných dňoch informoval o spomalení a obmedzeniach vo fungovaní systému. Majiteľ spoločnosti SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje, Elon Musk následne uviedol, že prípadné výpadky nespôsobila jeho firma, ale americká vláda.
Kallasová upozornila, že Európska obranná agentúra už zmapovala kritické schopnosti, ktoré Európe v tejto oblasti chýbajú, a vyzvala na čo najrýchlejšie odstránenie týchto nedostatkov.
Podobne sa vyjadril aj lotyšský premiér Andris Kulbergs. „Starlink je pre Ukrajinu kľúčový, aby mohla bojovať a brániť sa. Potrvá určitý čas, kým získame rovnaké schopnosti. Máme ich, ale nie v dostatočnom rozsahu,“ povedal novinárom.
Aj ďalší európski predstavitelia upozornili na potrebu znížiť závislosť od amerických technológií a budovať vlastné kapacity. Holandský premiér Rob Jetten uviedol, že o možnostiach budovania vlastných európskych satelitných služieb rokoval vo štvrtok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
O problémoch so Starlinkom diskutoval s americkým ministrom vojny Peteom Hegsethom aj britský minister obrany Wes Streeting. „Zatiaľ nám v Británii nie je jasné, čo sa stalo a prečo došlo k prerušeniu služby. Minister Hegseth ma však ubezpečil a môžem to potvrdiť, že služba bola obnovená,“ povedal Streeting v piatok pre BBC.
Zdroj: SITA.sk - Európa zatiaľ nedokáže Ukrajine nahradiť Starlink, ktorý môže závisieť od rozmarov americkej strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v súčasnosti nemá k dispozícii alternatívu, ktorá by dokázala v krátkodobom horizonte nahradiť satelitný systém Starlink, ktorý využíva Ukrajina vo vojne s Ruskom, uviedla v piatok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
„Starlink je pre Ukrajinu naozaj nevyhnutný a Európa túto schopnosť v krátkodobom horizonte, žiaľ, nedokáže nahradiť,“ povedala Kallasová pred rokovaním, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vojenská verzia Starshield
Ukrajina využíva jeho vojenskú verziu, tzv. Starshield, na komunikáciu bojových jednotiek, útoky na stredné vzdialenosti proti cieľom na okupovaných územiach a na ovládanie obranných dronov. Súčasne používa aj civilný systém Starlink, nie však na útočné operácie.
Kyjev v posledných dňoch informoval o spomalení a obmedzeniach vo fungovaní systému. Majiteľ spoločnosti SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje, Elon Musk následne uviedol, že prípadné výpadky nespôsobila jeho firma, ale americká vláda.
Európa potrebuje vlastné kapacity
Kallasová upozornila, že Európska obranná agentúra už zmapovala kritické schopnosti, ktoré Európe v tejto oblasti chýbajú, a vyzvala na čo najrýchlejšie odstránenie týchto nedostatkov.
Podobne sa vyjadril aj lotyšský premiér Andris Kulbergs. „Starlink je pre Ukrajinu kľúčový, aby mohla bojovať a brániť sa. Potrvá určitý čas, kým získame rovnaké schopnosti. Máme ich, ale nie v dostatočnom rozsahu,“ povedal novinárom.
Aj ďalší európski predstavitelia upozornili na potrebu znížiť závislosť od amerických technológií a budovať vlastné kapacity. Holandský premiér Rob Jetten uviedol, že o možnostiach budovania vlastných európskych satelitných služieb rokoval vo štvrtok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
O problémoch so Starlinkom diskutoval s americkým ministrom vojny Peteom Hegsethom aj britský minister obrany Wes Streeting. „Zatiaľ nám v Británii nie je jasné, čo sa stalo a prečo došlo k prerušeniu služby. Minister Hegseth ma však ubezpečil a môžem to potvrdiť, že služba bola obnovená,“ povedal Streeting v piatok pre BBC.
Zdroj: SITA.sk - Európa zatiaľ nedokáže Ukrajine nahradiť Starlink, ktorý môže závisieť od rozmarov americkej strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska obranná agentúra Komunikačný systém Rusko-ukrajinský konflikt samit EÚ Starlink vojenské operácie Vojna na Ukrajine
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