Gašpar si chcel na meniny dopriať darček, opozícia očakáva od koalície veľké obchodovanie s poslancami – VIDEO
Je smutné, že jediná priorita Ficovej menšinovej vlády je pretlačenie trestnej novely. Pre všetkých občanov Slovenska je to jasný odkaz - vláda úplne kašle na ich život, dodal Šimečka. Utorkové ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Je smutné, že jediná priorita Ficovej menšinovej vlády je pretlačenie trestnej novely. Pre všetkých občanov Slovenska je to jasný odkaz - vláda úplne kašle na ich život, dodal Šimečka.
Utorkové hlasovanie o novele o kajúcnikoch podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku ukázalo, že si koalícia iba kúpila čas do stredy, aby sa pokúsila dovydierať aspoň jedného ďalšieho poslanca. Cieľom je pritom podľa neho jediné, a to dosiahnuť, aby sa obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhol base.
Šimečka tak reagoval na to, že v parlamente neprešla novela Trestného poriadku týkajúca sa tzv. kajúcnikov do tretieho čítania. Koalícii chýbal jeden hlas, pričom hlasovať sa bude opäť v stredu. „Je smutné, že jediná priorita Ficovej menšinovej vlády je pretlačenie trestnej novely. Pre všetkých občanov Slovenska je to jasný odkaz - vláda úplne kašle na ich život, na ich nízku mzdu, na našu ekonomiku, či na to, koľko stojí benzín na pumpe. Ide im len o záchranu Gašpara, no ani na to už nemajú väčšinu,“ dodal líder PS.
Otázkou tak teraz podľa Šimečku je, či sa im podarí niekoho zlomiť. „Poslanecký klub PS tu aj v stredu bude komplet do nohy a ak sa všetci zachovajú tak, ako to teraz hovoria, novela by nemala prejsť. A to by bola pre slovenskú spravodlivosť a právny štát dobrá správa,” uzavrel Šimečka.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že novela nie je pochovaná a že sa netreba radovať predčasne. Nasledujúci priestor bude podľa nej využitý na nejaký dobrý obchod. Oslavu tak podľa nej započal práve poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého hlas koalícii chýbal. Ten má teraz podľa Kolíkovej totiž priestor na to, aby zakšeftoval a zobchodoval získaný čas.
Upozornila, že keby Taraba chcel, tak mohol novelu o kajúcnikoch pochovať už niekoľkokrát. Vyzerá to teda podľa nej tak, že chcel získať iba čas a niečo zobchodovať. Priestor na obchod totiž podľa nej ponúka aj situácia s obrovskými odmenami, ktoré Taraba vyplácal svojim blízkym pracovníkom na ministerstve. Je tak podľa Kolíkovej v jeho záujme, aby sa tým koalícia nezaoberala.
Súčasne to, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) neprechádzajú ani zákony, na ktorých mu obzvlášť záleží, je podľa poslankyne signálom, že sa jeho koalícia rozpadla. „Chcel by som zagratulovať všetkým Tiborom k dnešným meninám. Jeden z nich má dnes veľmi zlý deň, lebo vie, že stále môže skončiť v base,“ uzavrel predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič podotkol, že Gašpar si chcel v utorok dopriať malý pekný darček. „Našťastie mu to dnes nevyšlo. Ale oddnes určite mafia bude len zvyšovať cenu a bude čakať, kedy si konečne nejakých bezcharakterných ľudí kúpi. A ja pevne verím, že nakoniec spravodlivosť vyhrá,“ uviedol Matovič s tým, že zatiaľ je čas do zajtra a na pozadí sa tak začnú rokovania, pri ktorých budú ponúkať viac a viac.
„Nakradli miliardy a majú si z čoho kupovať. Keď vo finále niekoho zlomia a zahlasuje zrazu opačne, ako hlasoval dnes, tak všetci budeme vedieť, že sú za tým ťažké prachy,“ vyhlásil Matovič. Zároveň sa domnieva, že chrániť Gašpara pred basou je silná motivácia na to, aby o návrhu dávali hlasovať, dokedy im to nevyjde.
„Tí bezcharakterní, ktorí budú čakať na ponuku, pričom to, ktorí to budú, uvidíme vo finále, tak pre nich hrá čas. Lebo mafia bude prihadzovať nuly navyše a bude chcieť zachrániť Gašpara,“ myslí si líder Hnutia Slovensko. To, že si budú chcieť kúpiť niektorého z poslancov je podľa neho stopercentné.
„Neklamme si, že toto tu je čestné a že v politike na Slovensku ide o hodnoty. Tí čo nám vládnu sú ľudia, ktorí rozkradli republiku. A za to by mali skončiť v base. Tri a pol roka nerobia nič iné, len zachraňujú samých seba pred basou. A je absurdné a obludné, že ten zločinec, ktorý z pozície policajného prezidenta toto páchal a v obžalobe voči nemu svedčí 60 svedkov, tak si ešte sám o sebe hlasuje. Sám zruší svedkov vo svojej kauze,“ uzavrel Matovič.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová skonštatovala, že Ficovi nevyšiel pokus o ďalšiu Gašparovu amnestiu. Rovnako upozornila, že to neznamená potopenie zákona, ale to, že sa o ňom bude hlasovať donekonečna. „Vydierači si takto môžu zvyšovať cenu, ktorú je ochotný Fico zaplatiť za to, aby pomohol Gašparovi. Zároveň Fico traumatizuje celé Slovensko nekonečnou ságou zmien trestných kódexov, ktorých jediným cieľom je pomôcť jeho kamarátom,“ povedala Remišová.
Podľa poslankyne je absolútne zvrátené, že v čase, keď slovenská ekonomika upadá, firmy aj ľudia zápasia s dôsledkami konsolidácie a krajina sa čoraz viac zadlžuje, tak parlament sa celé dni zaoberá len tým, ako upraviť trestné kódexy v prospech Ficových obžalovaných kamarátov.
„Pripomínam, že Gašparovi a Bödörovi už pomohla predchádzajúca trestná novela, ktorú si koalícia sama presadila. Pre zmenu zákona došlo k premlčaniu časti korupčných skutkov v kauze Očistec. Ficovi to však zjavne nestačilo a opakovane hľadá nové spôsoby, ako zasahovať do pravidiel trestného konania,“ doplnila poslankyňa. Utorkové hlasovanie podľa nej odhalilo, aká je súčasná koalícia nestabilná. Premiér by podľa nej mal podať demisiu.
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský upozornil, že v stredu o 11:00 sa ukážu dve veci. Prvou je to, či opozícia dokáže byť poctivá a prísť na hlasovanie v plnom počte. Tou druhou je podľa neho to, či si Taraba za 24 hodín zvýšil svoju cenu.
„Podpredseda Národnej rady SR Gašpar nemal prijať túto nevýhodnú ponuku, keď sa kvôli nemu menia zákony. Urobilo sa to už niekoľkokrát v priebehu hanebnej novely trestných kódexov a dnes sme svedkami opäť toho istého, že sa zákony menia iba kvôli nemu. Nemal tuto nefér ponuku prijať a nemal byť ani na hlasovaní. Tento zákon mal byť zmietnutý zo stola,“ uzavrel Majerský a informoval, že na ďalšom hlasovaní budú všetci poslanci KDH.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar si chcel na meniny dopriať darček, opozícia očakáva od koalície veľké obchodovanie s poslancami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorkové hlasovanie o novele o kajúcnikoch podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku ukázalo, že si koalícia iba kúpila čas do stredy, aby sa pokúsila dovydierať aspoň jedného ďalšieho poslanca. Cieľom je pritom podľa neho jediné, a to dosiahnuť, aby sa obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhol base.
Pre Slovensko je to jasný odkaz
Šimečka tak reagoval na to, že v parlamente neprešla novela Trestného poriadku týkajúca sa tzv. kajúcnikov do tretieho čítania. Koalícii chýbal jeden hlas, pričom hlasovať sa bude opäť v stredu. „Je smutné, že jediná priorita Ficovej menšinovej vlády je pretlačenie trestnej novely. Pre všetkých občanov Slovenska je to jasný odkaz - vláda úplne kašle na ich život, na ich nízku mzdu, na našu ekonomiku, či na to, koľko stojí benzín na pumpe. Ide im len o záchranu Gašpara, no ani na to už nemajú väčšinu,“ dodal líder PS.
Otázkou tak teraz podľa Šimečku je, či sa im podarí niekoho zlomiť. „Poslanecký klub PS tu aj v stredu bude komplet do nohy a ak sa všetci zachovajú tak, ako to teraz hovoria, novela by nemala prejsť. A to by bola pre slovenskú spravodlivosť a právny štát dobrá správa,” uzavrel Šimečka.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že novela nie je pochovaná a že sa netreba radovať predčasne. Nasledujúci priestor bude podľa nej využitý na nejaký dobrý obchod. Oslavu tak podľa nej započal práve poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého hlas koalícii chýbal. Ten má teraz podľa Kolíkovej totiž priestor na to, aby zakšeftoval a zobchodoval získaný čas.
Upozornila, že keby Taraba chcel, tak mohol novelu o kajúcnikoch pochovať už niekoľkokrát. Vyzerá to teda podľa nej tak, že chcel získať iba čas a niečo zobchodovať. Priestor na obchod totiž podľa nej ponúka aj situácia s obrovskými odmenami, ktoré Taraba vyplácal svojim blízkym pracovníkom na ministerstve. Je tak podľa Kolíkovej v jeho záujme, aby sa tým koalícia nezaoberala.
Súčasne to, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) neprechádzajú ani zákony, na ktorých mu obzvlášť záleží, je podľa poslankyne signálom, že sa jeho koalícia rozpadla. „Chcel by som zagratulovať všetkým Tiborom k dnešným meninám. Jeden z nich má dnes veľmi zlý deň, lebo vie, že stále môže skončiť v base,“ uzavrel predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.
Gašpar si chcel dopriať darček
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič podotkol, že Gašpar si chcel v utorok dopriať malý pekný darček. „Našťastie mu to dnes nevyšlo. Ale oddnes určite mafia bude len zvyšovať cenu a bude čakať, kedy si konečne nejakých bezcharakterných ľudí kúpi. A ja pevne verím, že nakoniec spravodlivosť vyhrá,“ uviedol Matovič s tým, že zatiaľ je čas do zajtra a na pozadí sa tak začnú rokovania, pri ktorých budú ponúkať viac a viac.
„Nakradli miliardy a majú si z čoho kupovať. Keď vo finále niekoho zlomia a zahlasuje zrazu opačne, ako hlasoval dnes, tak všetci budeme vedieť, že sú za tým ťažké prachy,“ vyhlásil Matovič. Zároveň sa domnieva, že chrániť Gašpara pred basou je silná motivácia na to, aby o návrhu dávali hlasovať, dokedy im to nevyjde.
„Tí bezcharakterní, ktorí budú čakať na ponuku, pričom to, ktorí to budú, uvidíme vo finále, tak pre nich hrá čas. Lebo mafia bude prihadzovať nuly navyše a bude chcieť zachrániť Gašpara,“ myslí si líder Hnutia Slovensko. To, že si budú chcieť kúpiť niektorého z poslancov je podľa neho stopercentné.
„Neklamme si, že toto tu je čestné a že v politike na Slovensku ide o hodnoty. Tí čo nám vládnu sú ľudia, ktorí rozkradli republiku. A za to by mali skončiť v base. Tri a pol roka nerobia nič iné, len zachraňujú samých seba pred basou. A je absurdné a obludné, že ten zločinec, ktorý z pozície policajného prezidenta toto páchal a v obžalobe voči nemu svedčí 60 svedkov, tak si ešte sám o sebe hlasuje. Sám zruší svedkov vo svojej kauze,“ uzavrel Matovič.
O zákone sa bude hlasovať donekonečna
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová skonštatovala, že Ficovi nevyšiel pokus o ďalšiu Gašparovu amnestiu. Rovnako upozornila, že to neznamená potopenie zákona, ale to, že sa o ňom bude hlasovať donekonečna. „Vydierači si takto môžu zvyšovať cenu, ktorú je ochotný Fico zaplatiť za to, aby pomohol Gašparovi. Zároveň Fico traumatizuje celé Slovensko nekonečnou ságou zmien trestných kódexov, ktorých jediným cieľom je pomôcť jeho kamarátom,“ povedala Remišová.
Podľa poslankyne je absolútne zvrátené, že v čase, keď slovenská ekonomika upadá, firmy aj ľudia zápasia s dôsledkami konsolidácie a krajina sa čoraz viac zadlžuje, tak parlament sa celé dni zaoberá len tým, ako upraviť trestné kódexy v prospech Ficových obžalovaných kamarátov.
„Pripomínam, že Gašparovi a Bödörovi už pomohla predchádzajúca trestná novela, ktorú si koalícia sama presadila. Pre zmenu zákona došlo k premlčaniu časti korupčných skutkov v kauze Očistec. Ficovi to však zjavne nestačilo a opakovane hľadá nové spôsoby, ako zasahovať do pravidiel trestného konania,“ doplnila poslankyňa. Utorkové hlasovanie podľa nej odhalilo, aká je súčasná koalícia nestabilná. Premiér by podľa nej mal podať demisiu.
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský upozornil, že v stredu o 11:00 sa ukážu dve veci. Prvou je to, či opozícia dokáže byť poctivá a prísť na hlasovanie v plnom počte. Tou druhou je podľa neho to, či si Taraba za 24 hodín zvýšil svoju cenu.
„Podpredseda Národnej rady SR Gašpar nemal prijať túto nevýhodnú ponuku, keď sa kvôli nemu menia zákony. Urobilo sa to už niekoľkokrát v priebehu hanebnej novely trestných kódexov a dnes sme svedkami opäť toho istého, že sa zákony menia iba kvôli nemu. Nemal tuto nefér ponuku prijať a nemal byť ani na hlasovaní. Tento zákon mal byť zmietnutý zo stola,“ uzavrel Majerský a informoval, že na ďalšom hlasovaní budú všetci poslanci KDH.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar si chcel na meniny dopriať darček, opozícia očakáva od koalície veľké obchodovanie s poslancami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zelenskyj rokuje v Kodani so severskými lídrami o vojenskej pomoci a posilnení protivzdušnej obrany
- Kalifornia odmietla päťpercentnú daň pre miliardárov, na zdravotníctvo mali prispieť najbohatší obyvatelia
- Fico je naďalej poverený vedením ministerstva životného prostredia, Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol
- Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla do tretieho čítania, chýbal jeden hlas – VIDEO
- Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie