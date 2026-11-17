Budaj: Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí o 10 mesiacov – VIDEO, FOTO
Každý, kto podľa Ján Budaja bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi a to isté bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči ...
17.11.2026 (SITA.sk) -
Každý, kto podľa Ján Budaja bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi a to isté bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
V úvode utorňajšieho opozičného protestného zhromaždenia na Námestí SNP v Bratislave vystúpila jedna z osobností novembra 1989, Ján Budaj. „O rok tu budeme spolu oslavovať víťazstvo,” začal svoje vystúpenie.
Budaj, ktorá mal počas svojho vystúpenie na hlave známu čiapku „budajku” tiež vyzval na to, aby ľudia držali spolu, lebo ak sa nechajú rozoštvať, Slovensko sa ocitne v slepej uličke. Zhromaždení následne skandovali „Máme toho dosť”.
„Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí prakticky o 10 mesiacov. Stojte ako demokratickí občania za týmto bojom, nečakajte, že všetko odvedú politické strany,” apeloval, vyzývajúc na občiansku angažovanosť.
Budaj zdôraznil, že i v roku 1989 spočívala sila v podpore demokratickej občianskej spoločnosti a ďalším jeho posolstvom, ktoré predniesol bolo, že demokratickí politici stoja proti veľkej presile. „Každý, kto bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi,” deklaroval a to isté podľa neho bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
Zdôraznil, že Slovensko opäť potrebuje spoluprácu jedných i druhých demokratov, je podľa neho potrebná i teraz. „Nechceme rozoštvať demokratickú líniu,” dodal. Podotkol, že to neznamená, že by sa strany mali zlučovať, no mali by ísť za svojím cieľom. „Nie étos vylučovania, ale spolupráce zvíťazil v roku 1989. Nie étos pýchy,” vravel.
Zdroj: SITA.sk - Budaj: Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí o 10 mesiacov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Každý, kto podľa Ján Budaja bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi a to isté bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
V úvode utorňajšieho opozičného protestného zhromaždenia na Námestí SNP v Bratislave vystúpila jedna z osobností novembra 1989, Ján Budaj. „O rok tu budeme spolu oslavovať víťazstvo,” začal svoje vystúpenie.
Budaj, ktorá mal počas svojho vystúpenie na hlave známu čiapku „budajku” tiež vyzval na to, aby ľudia držali spolu, lebo ak sa nechajú rozoštvať, Slovensko sa ocitne v slepej uličke. Zhromaždení následne skandovali „Máme toho dosť”.
„Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí prakticky o 10 mesiacov. Stojte ako demokratickí občania za týmto bojom, nečakajte, že všetko odvedú politické strany,” apeloval, vyzývajúc na občiansku angažovanosť.
Budaj zdôraznil, že i v roku 1989 spočívala sila v podpore demokratickej občianskej spoločnosti a ďalším jeho posolstvom, ktoré predniesol bolo, že demokratickí politici stoja proti veľkej presile. „Každý, kto bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi,” deklaroval a to isté podľa neho bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
Zdôraznil, že Slovensko opäť potrebuje spoluprácu jedných i druhých demokratov, je podľa neho potrebná i teraz. „Nechceme rozoštvať demokratickú líniu,” dodal. Podotkol, že to neznamená, že by sa strany mali zlučovať, no mali by ísť za svojím cieľom. „Nie étos vylučovania, ale spolupráce zvíťazil v roku 1989. Nie étos pýchy,” vravel.
Zdroj: SITA.sk - Budaj: Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí o 10 mesiacov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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