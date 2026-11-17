Starosta Starého Mesta nastúpil do druhého funkčného obdobia, v príhovore spomenul aj hodnoty 17. novembra
Matej Vagač získal v komunálnych voľbách podporu 62 percent voličov. Bratislavské Staré Mesto má za sebou ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo nové volebné ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Matej Vagač získal v komunálnych voľbách podporu 62 percent voličov.
Bratislavské Staré Mesto má za sebou ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo nové volebné obdobie. Starosta mestskej časti Matej Vagač v utorok opätovne zložil sľub a ujal sa svojho druhého funkčného obdobia. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, v komunálnych voľbách získal Vagač podporu 62 percent voličov, ktorá oproti predchádzajúcim voľbám vzrástla.
Starosta v príhovore poďakoval poslancom predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva, zamestnancom miestneho úradu aj primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Práve spoluprácu medzi mestskou časťou a hlavným mestom označil za dôležitý predpoklad úspešného riešenia viacerých problémov a realizácie projektov. Vagač venoval časť svojho príhovoru aj hodnotám, ktoré priniesol 17. november.
Miestne zastupiteľstvo bude v novom volebnom období pozostávať z 25 poslancov zvolených za spoločnú koalíciu Progresívne Slovensko, Team Bratislava, Sloboda a Solidarita a Demokrati. Starosta zdôraznil, že silný volebný mandát prináša predovšetkým väčšiu zodpovednosť. Poslanci sa venovali aj vytvoreniu pracovných orgánov zastupiteľstva – určeniu počtu a voľbe zástupcov starostu, miestnej rady, ako aj zriadeniu deviatich odborných komisií a voľbe ich predsedov a členov.
Prítomní boli aj žiaci ôsmeho ročníka ZŠ s MŠ Milana Hodžu. Ich účasť bola súčasťou projektu Starého Mesta Demokracia na školách, ktorého cieľom je približovať mladým ľuďom fungovanie samosprávy a význam občianskej participácie. V novom volebnom období chce mestská časť pokračovať v obnove škôl, verejných priestorov a rozvoji zelene, zlepšovať fungovanie miestneho úradu a dostupnosť služieb. Zároveň chce zachovať otvorenú komunikáciu s obyvateľmi.
Zdroj: SITA.sk - Starosta Starého Mesta nastúpil do druhého funkčného obdobia, v príhovore spomenul aj hodnoty 17. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Staré Mesto má za sebou ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo nové volebné obdobie. Starosta mestskej časti Matej Vagač v utorok opätovne zložil sľub a ujal sa svojho druhého funkčného obdobia. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, v komunálnych voľbách získal Vagač podporu 62 percent voličov, ktorá oproti predchádzajúcim voľbám vzrástla.
Starosta v príhovore poďakoval poslancom predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva, zamestnancom miestneho úradu aj primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Práve spoluprácu medzi mestskou časťou a hlavným mestom označil za dôležitý predpoklad úspešného riešenia viacerých problémov a realizácie projektov. Vagač venoval časť svojho príhovoru aj hodnotám, ktoré priniesol 17. november.
Miestne zastupiteľstvo bude v novom volebnom období pozostávať z 25 poslancov zvolených za spoločnú koalíciu Progresívne Slovensko, Team Bratislava, Sloboda a Solidarita a Demokrati. Starosta zdôraznil, že silný volebný mandát prináša predovšetkým väčšiu zodpovednosť. Poslanci sa venovali aj vytvoreniu pracovných orgánov zastupiteľstva – určeniu počtu a voľbe zástupcov starostu, miestnej rady, ako aj zriadeniu deviatich odborných komisií a voľbe ich predsedov a členov.
Prítomní boli aj žiaci ôsmeho ročníka ZŠ s MŠ Milana Hodžu. Ich účasť bola súčasťou projektu Starého Mesta Demokracia na školách, ktorého cieľom je približovať mladým ľuďom fungovanie samosprávy a význam občianskej participácie. V novom volebnom období chce mestská časť pokračovať v obnove škôl, verejných priestorov a rozvoji zelene, zlepšovať fungovanie miestneho úradu a dostupnosť služieb. Zároveň chce zachovať otvorenú komunikáciu s obyvateľmi.
Zdroj: SITA.sk - Starosta Starého Mesta nastúpil do druhého funkčného obdobia, v príhovore spomenul aj hodnoty 17. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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