dm drogerie markt hlási rekordné výsledky. Slováci v jej predajniach nakúpili 37 miliónov ráz, firma prekvapila aj vývojom cien
Slovenská dm drogerie markt má za sebou ďalší úspešný rok. Jej obrat prekročil 634 miliónov eur, online predaj prudko rastie a ceny vo vybranom spotrebnom koši dokonca klesli. Spoločnosť zároveň investuje ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská dm drogerie markt má za sebou ďalší úspešný rok. Jej obrat prekročil 634 miliónov eur, online predaj prudko rastie a ceny vo vybranom spotrebnom koši dokonca klesli. Spoločnosť zároveň investuje milióny do modernizácie predajní a pripravuje ďalšie novinky.
Hoci slovenské domácnosti naďalej zápasia s rastúcimi životnými nákladmi a pri nakupovaní čoraz dôkladnejšie zvažujú každé euro, niektorým obchodníkom sa darí rásť aj v náročnom ekonomickom prostredí. Príkladom je dm drogerie markt, ktorá v uplynulom obchodnom roku dosiahla dvojciferný rast obratu a zaznamenala viac ako 37 miliónov zákazníckych nákupov.
Výsledky za fiškálny rok 2025/2026, ktorý sa skončil 30. septembra 2026, predstavila spoločnosť v utorok 17. novembra na mediálnych raňajkách vo svojom bratislavskom sídle dm dialogicum na Záhradníckej ulici. Konateľ dm drogerie markt Slovensko Martin Podhradský priblížil nielen hospodárske výsledky, ale aj meniace sa nákupné správanie Slovákov, vývoj cien, investície a plány spoločnosti do ďalšieho obdobia.
Spoločnosť dosiahla v obchodnom roku 2025/2026 na Slovensku obrat 634,35 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,2 percenta. Rástol aj počet nákupov. Zákazníci ich uskutočnili 37,05 milióna, teda o 8,87 percenta viac ako v predchádzajúcom obchodnom roku. V priemere to znamená viac ako 101-tisíc nákupov denne. Celkovo sa predalo vyše 198 miliónov kusov tovaru.
Zdroj: hospodárske výsledky dm drogerie markt prezentované 17. novembra 2026.
„Uplynulý obchodný rok nám ukázal, že naša stratégia orientovaná na potreby zákazníka, férovú cenovú politiku, dôslednú digitalizáciu a ponuku lepších a dostupnejších služieb je správna. Dvojciferný rast obratu a viac ako 37 miliónov zákazníckych nákupov vnímame ako obrovský prejav dôvery,“ uviedol Martin Podhradský.
Zároveň zdôraznil, že dosiahnuté výsledky zaväzujú spoločnosť pokračovať v inováciách, rozširovaní digitálnych služieb a starostlivosti o zamestnancov.
Jedným z najzaujímavejších údajov prezentovaných na mediálnych raňajkách bol vývoj cien. Kým priemerná inflácia spotrebiteľských cien na Slovensku dosiahla za obdobie od októbra 2025 do septembra 2026 úroveň 3,6 percenta, priemerná cenová hladina v spotrebiteľskom koši dm sa znížila o 0,56 percenta. Neznamená to, že zlacneli všetky výrobky. Ide o priemerný vývoj cien v sledovanom sortimente spoločnosti.
dm zároveň uvádza, že pri viac ako 15-tisíc predajných položkách nezvýšila ceny v priemere viac ako 19 mesiacov. Na udržanie cenovej stability v uplynulom obchodnom roku vyčlenila z vlastných zdrojov viac ako 5,7 milióna eur. Spoločnosť pritom na rozdiel od obchodníkov, ktorí stavajú predovšetkým na krátkodobých zľavových akciách, dlhodobo presadzuje stratégiu stabilných cien. Práve cenová dostupnosť sa stáva čoraz dôležitejšou v období, keď spotrebitelia prehodnocujú svoje výdavky a pozornejšie sledujú ceny každodenných potrieb.
Výrazným motorom rastu spoločnosti sa stáva online predaj. E-shop mojadm.sk zaznamenal medziročné zvýšenie obratu takmer o 30 percent, pričom počet predaných kusov tovaru cez internet vzrástol približne o 35 percent.
Zaujímavé je aj to, ako zákazníci nakupujú. Až 85 percent online obratu dm dnes prechádza cez mobilnú aplikáciu Moja dm-App.
Martin Podhradský počas mediálnych raňajok pripomenul, ako výrazne sa online nakupovanie za posledné roky zmenilo. Kým pred pandémiou predstavoval internetový predaj len približne 0,17 percenta obratu, v posledných mesiacoch jeho podiel podľa konateľa presiahol sedem percent. Zároveň upozornil na zmenu spotrebiteľského správania. Podľa jeho skúseností ľudia čoraz menej nakupujú do zásoby a viac sa sústreďujú na produkty, ktoré aktuálne potrebujú. Aj preto spoločnosť rozširuje služby, ktoré zákazníkom umožňujú nakupovať rýchlejšie a pohodlnejšie.
Digitalizácia sa prejavuje nielen v raste internetového predaja, ale aj v konkrétnych službách. Od apríla 2026 spoločnosť skrátila čas expresného vyzdvihnutia online objednávok zo 60 na 30 minút. Zákazníci si zároveň môžu vybrať časové okno, v ktorom si svoj nákup vyzdvihnú.
Zmenami prešlo aj expresné doručovanie domov. Zákazníci majú k dispozícii päť hodinových doručovacích okien. Pri objednávke do 18. hodiny môže byť tovar doručený ešte v ten istý deň do 20. hodiny, a to v oblastiach, kde je služba dostupná.
Registrovaní zákazníci zaplatia pri nákupe do 49 eur za expresné doručenie 1,25 eura, pri vyššej hodnote objednávky je táto služba bezplatná.
Rozširujú sa aj samoobslužné riešenia. Na Slovensku už funguje 50 odberných dmBoxov a samoobslužné pokladnice sú dostupné v 15 predajniach.
Ďalšou novinkou je elektronická účtenka, ktorú dm zaviedla vo februári 2026. Podľa spoločnosti sa vďaka nej odvtedy nevytlačilo viac ako dva milióny papierových pokladničných dokladov.
„Nákupný zážitok je pre našich zákazníkov prvoradý. Čas prípravy nákupu objednaného online sme skrátili na polovicu a zákazníkom ponúkame presné doručovacie okná,“ uviedol Podhradský.
Napriek neistému ekonomickému prostrediu spoločnosť nepoľavuje v investíciách. V obchodnom roku 2025/2026 investovala na Slovensku celkovo 20,76 milióna eur. Najväčšia časť, konkrétne 17,79 milióna eur, smerovala do rozvoja predajnej siete. Ďalších 1,84 milióna eur spoločnosť vyčlenila na informačné technológie, približne 655-tisíc eur na modernizáciu centrálneho skladu a 465-tisíc eur na dovybavenie sídla dm dialogicum v Bratislave.
K 30. septembru 2026 prevádzkovala dm na Slovensku 168 predajní. Počas uplynulého obchodného roka zmodernizovala desať prevádzok. V nasledujúcom období plánuje otvoriť štyri nové predajne a ďalších 14 zrekonštruovať.
Zmeny sa dotýkajú aj vzhľadu predajní. Spoločnosť pristúpila k rozsiahlej obnove stojanov dekoratívnej kozmetiky. Do polovice novembra plánovala nainštalovať viac ako 1 300 nových stojanov, ktoré umožňujú jednotlivým kozmetickým značkám prezentovať svoj sortiment samostatne. Zákazníci tak v predajniach nájdu modernejšie priestory a rozšírenú ponuku značiek ako essence, Maybelline, trend !t up či TROUBLE MAKER.
Investície spoločnosti smerujú aj do energetických riešení a znižovania environmentálnej záťaže prevádzok. V 98 predajniach má dm zmluvne zabezpečené pokrytie spotreby elektrinou z obnoviteľných zdrojov, doložené príslušnými zárukami pôvodu. V troch z týchto predajní už fungujú fotovoltické panely a pre ďalších deväť prevádzok spoločnosť pripravuje projekty ich inštalácie.
Súčasťou ekologických opatrení je aj digitalizácia nákupných dokladov či optimalizácia zásobovania predajní. Spoločnosť zároveň spolupracuje s českou a rakúskou dm na hľadaní efektívnejších logistických riešení.
Zaujímavou témou mediálnych raňajok boli aj plány spoločnosti v oblasti zdravia. dm postupne rozširuje ponuku výživových doplnkov, rýchlotestov a laboratórnych testov. Do budúcnosti zároveň preveruje možnosti, ako zákazníkom sprístupniť širší sortiment produktov a služieb súvisiacich so zdravím. Jednou z diskutovaných možností je aj rozšírenie online lekárne dm Med na Slovensko.
Martin Podhradský počas stretnutia upozornil, že ide o oblasť, v ktorej spoločnosť vidí potenciál, no jej rozvoj si vyžaduje riešenie viacerých legislatívnych a logistických otázok. Zatiaľ teda nejde o potvrdené spustenie online lekárne na slovenskom trhu, ale o jeden z možných smerov ďalšieho rozvoja spoločnosti.
Rast spoločnosti sa odráža aj v zamestnanosti. K 30. septembru 2026 mala dm na Slovensku 2 674 stálych zamestnancov, ktorých spoločnosť označuje ako spolupracovníkov.
„Dlhodobý úspech našej spoločnosti stojí na našich ľuďoch. Neinvestujeme preto len do ich odbornosti, ale poskytujeme im komplexnú podporu. Chceme byť zamestnávateľom, ktorý vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie, stará sa o duševné zdravie spolupracovníkov a pomáha im prepájať ich pracovný život s tým rodinným,“ zdôraznil Podhradský.
Súčasťou investícií do zamestnancov je aj rozvoj bratislavského sídla dm dialogicum, v ktorom vzniklo moderné vzdelávacie centrum dm akadémia. K dispozícii sú aj priestory na tvorbu podcastov a obsahu pre sociálne siete.
Spoločnosť pokračuje v programoch zameraných na fyzické a duševné zdravie. Programom Zdravá firma doteraz prešlo viac ako 600 zamestnancov. Projekt Záchranná sieť zase poskytuje psychologické poradenstvo a pomoc v krízových situáciách.
Pozornosť venuje dm aj inklúzii ľudí so sluchovým znevýhodnením. V predajniach zavádza službu Online tlmočník a technológie, ktoré uľahčujú komunikáciu nepočujúcim zákazníkom. Nový AI prekladač zároveň pomáha personálu komunikovať v 31 jazykoch.
Spoločnosť dm drogerie markt je zároveň priekopníkom v zamestnávaní nepočujúcich na Slovensku, pričom v rámci pilotného projektu vytvára pracovné príležitosti pre ľudí so sluchovým znevýhodnením nielen v predajniach, ale aj v centrálnom sklade a sídle spoločnosti.
Popri hospodárskom raste spoločnosť pokračovala aj v podpore komunitných a dobrovoľníckych projektov. Na spoločensky prospešné aktivity a pomoc poskytla v uplynulom obchodnom roku finančné prostriedky a produkty v celkovej hodnote viac ako 1,2 milióna eur. V rámci iniciatívy Na budúcnosti nám záleží podporila 13 projektov z celého Slovenska sumou 110-tisíc eur. Pomoc smerovala napríklad do ochrany prírody, vzdelávania detí, podpory seniorov a rozvoja miestnych komunít.
Potravinovej banke Slovenska venovala produkty v hodnote viac ako 523-tisíc eur. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou zabezpečila 164 rodinám v núdzi celoročnú zásobu detských plienok.
Významnou témou zostáva aj ženské zdravie. Prostredníctvom projektu zameraného na boj proti menštruačnej chudobe dm zabezpečuje bezplatné menštruačné potreby na 85 školách, čím pomáha viac ako 10 600 žiačkam.
Spoločnosť dm drogerie markt získala počas uplynulého obdobia aj viacero ocenení. Už desiatykrát sa stala Najdôveryhodnejšou značkou medzi predajcami drogérie a opätovne uspela aj v súťaži Mastercard Obchodník roka, kde obhájila titul Absolútny víťaz.
Po trinásty raz získala ocenenie Slovak Superbrands Award a v ankete Najzamestnávateľ 2025 obsadila tretie miesto v kategórii Obchod a služby. Jej produkty vlastných značiek uspeli aj v spotrebiteľskej ankete Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2026.
Hoci hospodárske výsledky dm drogerie markt ukazujú pokračujúci rast, vedenie spoločnosti upozorňuje, že ekonomická situácia zostáva náročná. Martin Podhradský na mediálnych raňajkách poukázal na tlak na ceny zo strany dodávateľov, meniace sa nákupné správanie aj rastúcu opatrnosť slovenských domácností. Spoločnosť preto plánuje pokračovať v modernizácii predajní, rozširovaní digitálnych služieb a zefektívňovaní logistiky. Zároveň chce ďalej rozvíjať sortiment v oblasti zdravia a investovať do vzdelávania zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt hlási rekordné výsledky. Slováci v jej predajniach nakúpili 37 miliónov ráz, firma prekvapila aj vývojom cien © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci slovenské domácnosti naďalej zápasia s rastúcimi životnými nákladmi a pri nakupovaní čoraz dôkladnejšie zvažujú každé euro, niektorým obchodníkom sa darí rásť aj v náročnom ekonomickom prostredí. Príkladom je dm drogerie markt, ktorá v uplynulom obchodnom roku dosiahla dvojciferný rast obratu a zaznamenala viac ako 37 miliónov zákazníckych nákupov.
Výsledky za fiškálny rok 2025/2026, ktorý sa skončil 30. septembra 2026, predstavila spoločnosť v utorok 17. novembra na mediálnych raňajkách vo svojom bratislavskom sídle dm dialogicum na Záhradníckej ulici. Konateľ dm drogerie markt Slovensko Martin Podhradský priblížil nielen hospodárske výsledky, ale aj meniace sa nákupné správanie Slovákov, vývoj cien, investície a plány spoločnosti do ďalšieho obdobia.
Obrat prekročil 634 miliónov eur. Zákazníci nakupujú častejšie
Spoločnosť dosiahla v obchodnom roku 2025/2026 na Slovensku obrat 634,35 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,2 percenta. Rástol aj počet nákupov. Zákazníci ich uskutočnili 37,05 milióna, teda o 8,87 percenta viac ako v predchádzajúcom obchodnom roku. V priemere to znamená viac ako 101-tisíc nákupov denne. Celkovo sa predalo vyše 198 miliónov kusov tovaru.
dm drogerie markt Slovensko | Obchodný rok 2025/2026
634,35 mil. €
Celkový obrat
+11,2 %
Medziročný rast obratu
37,05 mil.
Počet nákupov
101-tisíc
Nákupov denne
Zdroj: hospodárske výsledky dm drogerie markt prezentované 17. novembra 2026.
„Uplynulý obchodný rok nám ukázal, že naša stratégia orientovaná na potreby zákazníka, férovú cenovú politiku, dôslednú digitalizáciu a ponuku lepších a dostupnejších služieb je správna. Dvojciferný rast obratu a viac ako 37 miliónov zákazníckych nákupov vnímame ako obrovský prejav dôvery,“ uviedol Martin Podhradský.
Zároveň zdôraznil, že dosiahnuté výsledky zaväzujú spoločnosť pokračovať v inováciách, rozširovaní digitálnych služieb a starostlivosti o zamestnancov.
Ceny v dm klesli, hoci inflácia na Slovensku pokračovala
Jedným z najzaujímavejších údajov prezentovaných na mediálnych raňajkách bol vývoj cien. Kým priemerná inflácia spotrebiteľských cien na Slovensku dosiahla za obdobie od októbra 2025 do septembra 2026 úroveň 3,6 percenta, priemerná cenová hladina v spotrebiteľskom koši dm sa znížila o 0,56 percenta. Neznamená to, že zlacneli všetky výrobky. Ide o priemerný vývoj cien v sledovanom sortimente spoločnosti.
dm zároveň uvádza, že pri viac ako 15-tisíc predajných položkách nezvýšila ceny v priemere viac ako 19 mesiacov. Na udržanie cenovej stability v uplynulom obchodnom roku vyčlenila z vlastných zdrojov viac ako 5,7 milióna eur. Spoločnosť pritom na rozdiel od obchodníkov, ktorí stavajú predovšetkým na krátkodobých zľavových akciách, dlhodobo presadzuje stratégiu stabilných cien. Práve cenová dostupnosť sa stáva čoraz dôležitejšou v období, keď spotrebitelia prehodnocujú svoje výdavky a pozornejšie sledujú ceny každodenných potrieb.
Slováci menia nákupné návyky. Čoraz viac využívajú internet
Výrazným motorom rastu spoločnosti sa stáva online predaj. E-shop mojadm.sk zaznamenal medziročné zvýšenie obratu takmer o 30 percent, pričom počet predaných kusov tovaru cez internet vzrástol približne o 35 percent.
Zaujímavé je aj to, ako zákazníci nakupujú. Až 85 percent online obratu dm dnes prechádza cez mobilnú aplikáciu Moja dm-App.
Martin Podhradský počas mediálnych raňajok pripomenul, ako výrazne sa online nakupovanie za posledné roky zmenilo. Kým pred pandémiou predstavoval internetový predaj len približne 0,17 percenta obratu, v posledných mesiacoch jeho podiel podľa konateľa presiahol sedem percent. Zároveň upozornil na zmenu spotrebiteľského správania. Podľa jeho skúseností ľudia čoraz menej nakupujú do zásoby a viac sa sústreďujú na produkty, ktoré aktuálne potrebujú. Aj preto spoločnosť rozširuje služby, ktoré zákazníkom umožňujú nakupovať rýchlejšie a pohodlnejšie.
Objednávka pripravená za 30 minút, doručenie ešte v ten istý deň
Digitalizácia sa prejavuje nielen v raste internetového predaja, ale aj v konkrétnych službách. Od apríla 2026 spoločnosť skrátila čas expresného vyzdvihnutia online objednávok zo 60 na 30 minút. Zákazníci si zároveň môžu vybrať časové okno, v ktorom si svoj nákup vyzdvihnú.
Zmenami prešlo aj expresné doručovanie domov. Zákazníci majú k dispozícii päť hodinových doručovacích okien. Pri objednávke do 18. hodiny môže byť tovar doručený ešte v ten istý deň do 20. hodiny, a to v oblastiach, kde je služba dostupná.
Registrovaní zákazníci zaplatia pri nákupe do 49 eur za expresné doručenie 1,25 eura, pri vyššej hodnote objednávky je táto služba bezplatná.
Rozširujú sa aj samoobslužné riešenia. Na Slovensku už funguje 50 odberných dmBoxov a samoobslužné pokladnice sú dostupné v 15 predajniach.
Ďalšou novinkou je elektronická účtenka, ktorú dm zaviedla vo februári 2026. Podľa spoločnosti sa vďaka nej odvtedy nevytlačilo viac ako dva milióny papierových pokladničných dokladov.
„Nákupný zážitok je pre našich zákazníkov prvoradý. Čas prípravy nákupu objednaného online sme skrátili na polovicu a zákazníkom ponúkame presné doručovacie okná,“ uviedol Podhradský.
Investície presiahli 20 miliónov eur. dm plánuje ďalšiu modernizáciu
Napriek neistému ekonomickému prostrediu spoločnosť nepoľavuje v investíciách. V obchodnom roku 2025/2026 investovala na Slovensku celkovo 20,76 milióna eur. Najväčšia časť, konkrétne 17,79 milióna eur, smerovala do rozvoja predajnej siete. Ďalších 1,84 milióna eur spoločnosť vyčlenila na informačné technológie, približne 655-tisíc eur na modernizáciu centrálneho skladu a 465-tisíc eur na dovybavenie sídla dm dialogicum v Bratislave.
K 30. septembru 2026 prevádzkovala dm na Slovensku 168 predajní. Počas uplynulého obchodného roka zmodernizovala desať prevádzok. V nasledujúcom období plánuje otvoriť štyri nové predajne a ďalších 14 zrekonštruovať.
Zmeny sa dotýkajú aj vzhľadu predajní. Spoločnosť pristúpila k rozsiahlej obnove stojanov dekoratívnej kozmetiky. Do polovice novembra plánovala nainštalovať viac ako 1 300 nových stojanov, ktoré umožňujú jednotlivým kozmetickým značkám prezentovať svoj sortiment samostatne. Zákazníci tak v predajniach nájdu modernejšie priestory a rozšírenú ponuku značiek ako essence, Maybelline, trend !t up či TROUBLE MAKER.
Dôraz na životné prostredie aj úspory energie
Investície spoločnosti smerujú aj do energetických riešení a znižovania environmentálnej záťaže prevádzok. V 98 predajniach má dm zmluvne zabezpečené pokrytie spotreby elektrinou z obnoviteľných zdrojov, doložené príslušnými zárukami pôvodu. V troch z týchto predajní už fungujú fotovoltické panely a pre ďalších deväť prevádzok spoločnosť pripravuje projekty ich inštalácie.
Súčasťou ekologických opatrení je aj digitalizácia nákupných dokladov či optimalizácia zásobovania predajní. Spoločnosť zároveň spolupracuje s českou a rakúskou dm na hľadaní efektívnejších logistických riešení.
dm sa chce viac zamerať na zdravie. V hre je aj online lekáreň
Zaujímavou témou mediálnych raňajok boli aj plány spoločnosti v oblasti zdravia. dm postupne rozširuje ponuku výživových doplnkov, rýchlotestov a laboratórnych testov. Do budúcnosti zároveň preveruje možnosti, ako zákazníkom sprístupniť širší sortiment produktov a služieb súvisiacich so zdravím. Jednou z diskutovaných možností je aj rozšírenie online lekárne dm Med na Slovensko.
Martin Podhradský počas stretnutia upozornil, že ide o oblasť, v ktorej spoločnosť vidí potenciál, no jej rozvoj si vyžaduje riešenie viacerých legislatívnych a logistických otázok. Zatiaľ teda nejde o potvrdené spustenie online lekárne na slovenskom trhu, ale o jeden z možných smerov ďalšieho rozvoja spoločnosti.
dm zamestnáva viac ako 2 600 ľudí. Investuje aj do ich vzdelávania
Rast spoločnosti sa odráža aj v zamestnanosti. K 30. septembru 2026 mala dm na Slovensku 2 674 stálych zamestnancov, ktorých spoločnosť označuje ako spolupracovníkov.
„Dlhodobý úspech našej spoločnosti stojí na našich ľuďoch. Neinvestujeme preto len do ich odbornosti, ale poskytujeme im komplexnú podporu. Chceme byť zamestnávateľom, ktorý vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie, stará sa o duševné zdravie spolupracovníkov a pomáha im prepájať ich pracovný život s tým rodinným,“ zdôraznil Podhradský.
Súčasťou investícií do zamestnancov je aj rozvoj bratislavského sídla dm dialogicum, v ktorom vzniklo moderné vzdelávacie centrum dm akadémia. K dispozícii sú aj priestory na tvorbu podcastov a obsahu pre sociálne siete.
Spoločnosť pokračuje v programoch zameraných na fyzické a duševné zdravie. Programom Zdravá firma doteraz prešlo viac ako 600 zamestnancov. Projekt Záchranná sieť zase poskytuje psychologické poradenstvo a pomoc v krízových situáciách.
Pozornosť venuje dm aj inklúzii ľudí so sluchovým znevýhodnením. V predajniach zavádza službu Online tlmočník a technológie, ktoré uľahčujú komunikáciu nepočujúcim zákazníkom. Nový AI prekladač zároveň pomáha personálu komunikovať v 31 jazykoch.
Spoločnosť dm drogerie markt je zároveň priekopníkom v zamestnávaní nepočujúcich na Slovensku, pričom v rámci pilotného projektu vytvára pracovné príležitosti pre ľudí so sluchovým znevýhodnením nielen v predajniach, ale aj v centrálnom sklade a sídle spoločnosti.
Viac ako 1,2 milióna eur na pomoc a spoločensky prospešné projekty
Popri hospodárskom raste spoločnosť pokračovala aj v podpore komunitných a dobrovoľníckych projektov. Na spoločensky prospešné aktivity a pomoc poskytla v uplynulom obchodnom roku finančné prostriedky a produkty v celkovej hodnote viac ako 1,2 milióna eur. V rámci iniciatívy Na budúcnosti nám záleží podporila 13 projektov z celého Slovenska sumou 110-tisíc eur. Pomoc smerovala napríklad do ochrany prírody, vzdelávania detí, podpory seniorov a rozvoja miestnych komunít.
Potravinovej banke Slovenska venovala produkty v hodnote viac ako 523-tisíc eur. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou zabezpečila 164 rodinám v núdzi celoročnú zásobu detských plienok.
Významnou témou zostáva aj ženské zdravie. Prostredníctvom projektu zameraného na boj proti menštruačnej chudobe dm zabezpečuje bezplatné menštruačné potreby na 85 školách, čím pomáha viac ako 10 600 žiačkam.
Ocenenia potvrdili dôveru zákazníkov
Spoločnosť dm drogerie markt získala počas uplynulého obdobia aj viacero ocenení. Už desiatykrát sa stala Najdôveryhodnejšou značkou medzi predajcami drogérie a opätovne uspela aj v súťaži Mastercard Obchodník roka, kde obhájila titul Absolútny víťaz.
Po trinásty raz získala ocenenie Slovak Superbrands Award a v ankete Najzamestnávateľ 2025 obsadila tretie miesto v kategórii Obchod a služby. Jej produkty vlastných značiek uspeli aj v spotrebiteľskej ankete Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2026.
Čo prinesie ďalší rok?
Hoci hospodárske výsledky dm drogerie markt ukazujú pokračujúci rast, vedenie spoločnosti upozorňuje, že ekonomická situácia zostáva náročná. Martin Podhradský na mediálnych raňajkách poukázal na tlak na ceny zo strany dodávateľov, meniace sa nákupné správanie aj rastúcu opatrnosť slovenských domácností. Spoločnosť preto plánuje pokračovať v modernizácii predajní, rozširovaní digitálnych služieb a zefektívňovaní logistiky. Zároveň chce ďalej rozvíjať sortiment v oblasti zdravia a investovať do vzdelávania zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt hlási rekordné výsledky. Slováci v jej predajniach nakúpili 37 miliónov ráz, firma prekvapila aj vývojom cien © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Viacnásobný majster sveta zažil nepríjemné chvíle v USA. Zadržali ho, hoci na to vraj nemali dôvod
- Ministerstvo vnútra obstará nové vrtuľníky, spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov
- Kallasová bojuje o miesto pri rokovacom stole o Ukrajine, európski lídri ju obišli
- Pellegrini rokoval s predstaviteľmi mládežníckych organizácií, budú tvoriť jeho nový poradný orgán – VIDEO
- NBS prehĺbila spoluprácu so slovenskými exportérmi, zlepšiť sa má najmä výmena informácií