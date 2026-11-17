Premiér Fico podľa Mikloška systematicky ponižuje 17. november – VIDEO
František Mikloško bol jednou z tvárí novembrových udalostí v roku 1989. Premiér Robert Fico (Smer-SD) systematicky ...
17.11.2026 (SITA.sk) - František Mikloško bol jednou z tvárí novembrových udalostí v roku 1989.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) systematicky ponižuje 17. november. Myslí si to poslanec František Mikloško (KDH), ktorý bol jednou z tvárí novembrových udalostí v roku 1989.
Ako pripomenul počas spomienkového zhromaždenia na Jakubovom námestí v Bratislave, vlani 17. november prestal byť dňom pracovného pokoja, za pomoci parlamentu a vlády. „Tento rok ponížil všetkých slušných ľudí, keď slávime november a oslobodenie sa spod ruskej nadvlády on ide na vláde rokovať o spolupráci s Ruskom. Je to poníženie,” povedal Mikloško s tým, že premiér to podľa neho prehnal.
Vyjadril tiež presvedčenie, že Ficovi sa už znova nepodarí zostaviť vládu. Otázkou podľa neho ale je, či sa podarí zvíťaziť a zostaviť vládu opozícii. „Toto je výzva posledného 17. novembra pred parlamentnými voľbami 2027. Musíme hovoriť o tom, že je tu potrebná zhoda a politické strany k sebe musia nájsť cestu,” povedal Mikloško a dodal, že ide o celé Slovensko, jeho budúcnosť a zaradenie.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico podľa Mikloška systematicky ponižuje 17. november – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako pripomenul počas spomienkového zhromaždenia na Jakubovom námestí v Bratislave, vlani 17. november prestal byť dňom pracovného pokoja, za pomoci parlamentu a vlády. „Tento rok ponížil všetkých slušných ľudí, keď slávime november a oslobodenie sa spod ruskej nadvlády on ide na vláde rokovať o spolupráci s Ruskom. Je to poníženie,” povedal Mikloško s tým, že premiér to podľa neho prehnal.
Vyjadril tiež presvedčenie, že Ficovi sa už znova nepodarí zostaviť vládu. Otázkou podľa neho ale je, či sa podarí zvíťaziť a zostaviť vládu opozícii. „Toto je výzva posledného 17. novembra pred parlamentnými voľbami 2027. Musíme hovoriť o tom, že je tu potrebná zhoda a politické strany k sebe musia nájsť cestu,” povedal Mikloško a dodal, že ide o celé Slovensko, jeho budúcnosť a zaradenie.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico podľa Mikloška systematicky ponižuje 17. november – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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