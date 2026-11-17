Dosť bolo Fica aj Máme toho dosť, kričal dav na opozičnej demonštrácii v Bratislave – VIDEO, FOTO
Na bratislavskom Námestí Nežnej revolúcie zaznela symbolicky o 17.11 aj pieseň Modlitba pro Martu, ktorú preslávila česká speváčka Marta Kubišová a ktorá sa stala jedným zo symbolov novembra ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na bratislavskom Námestí Nežnej revolúcie zaznela symbolicky o 17.11 aj pieseň Modlitba pro Martu, ktorú preslávila česká speváčka Marta Kubišová a ktorá sa stala jedným zo symbolov novembra 1989.
Šimečka ešte pred začiatkom podujatia pre médiá zdôraznil, že je rád, že sa na pódium postavia spolu so svojimi politickými partnermi z opozície.
Vzťahy v opozícii sú podľa jeho slov korektné a dobré, napriek tomu, že predsedovia väčšiny týchto opozičných strán sa na zhromaždení v Bratislave nezúčastňujú. „Sú tu zastúpené strany, ktoré chceli prísť,” povedal a podotkol, že do parlamentných volieb ostáva desať mesiacov, myslí si, že je čas prestať so žabomyšími vojnami, moralizovaním a červenými čiarami a začať spolupracovať. „Nikto nám slobodu a demokraciu negarantuje, za ňu si ručíme sami, našou ochotou niečo pre to urobiť. 17. novembra by sme si to mali o to viac pripomínať,” povedal. Z davu okolo sa ozývali výkriky „Dosť bolo Fica!”, „Slovensko si nedáme” a „Máme toho dosť”.
Šimečka v prejave pripomenul 17. november 1989. „Ľudia, ktorí boli pred 37 rokmi na tomto námestí mali odvahu, mali nádej, nebáli sa vodných diel a basy. Vďaka nim tu dnes môžeme stáť my,” vyhlásil. Podotkol ale, že ani po všetkých rokoch demokracia a sloboda nie sú zaručené, ľudia za ne ručia svojou ochotou niečo pre ne urobiť. Teraz je podľa neho moment, kedy musíme niečo urobiť pre slobodu a demokraciu.
Kritizoval doterajšie vládnutie súčasnej vlády. Dav odpovedal skandovaním „Dosť bolo Fica”. Súčasná vláda podľa Šimečku podobe ako komunisti funguje už len pre samotnú moc. Vláda podľa neho pomaly končí a stráca podporu. „Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín,” deklaroval smerom k ľuďom pripomínajúc, že do parlamentných volieb ostáva zhruba 10 mesiacov.
Predseda PS sa v prejave obrátil aj na ostatné politické strany. „Už nie je čas na lacné gestá, výzvy z tlačoviek, moralizovanie a červené čiary, osobné spory a facebookové vojny,” povedal. V tomto smere vyzdvihol, že na zhromaždení sa zišli politici z rôznych strán a s rôznymi názormi, prízvukoval, že to, čo ich spája, musí byť silnejšie než to, čo ich rozdeľuje. Ľudia skandovali „sloboda”.
V tomto smere Šimečka pripomenul ich spojenie s Demokratmi, apeloval na spojenie síl v opozícii aj s ďalšími stranami, aby predišli prepadnutiu hlasov vo voľbách. Vyzval tiež občanov, aby držali spolu.
Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď na pódiu uviedol, že teraz máme milión dôvodov na to, aby sme všetci spoločne povedali - dosť bolo Fica.
Vo svojom vystúpení tiež spomenul viacero krokov súčasnej vlády, napríklad zmeny v trestnej legislatíve, hovoril o likvidácii nezávislých médií či mimovládneho sektora. „Hlavne sa odmietam pozerať, ako príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi,” deklaroval Naď a búrlivej reakcie zhromaždených.
Naď zdôraznil, že sa chce pozerať na hrdé Slovensko, ktoré bude hrdým členom Európskej únie a bude mať rešpekt u zahraničných partnerov. „Musíme byť hrdými Slovákmi v hrdej Európe a bezpečnom kryte, ktorý sa volá NATO,” povedal.
Slovensko má podľa neho všetko pre to, aby bolo úspešnou a hrdou krajinou. Vyzdvihol napríklad aj mladých ľudí a pedagógov. „To jediné, čo potrebujeme je spojiť sa za lepšie Slovensko,” povedal.
V úvode protestného zhromaždenia vystúpila jedna z osobností novembra 1989, Ján Budaj. „O roku tu budeme spolu oslavovať víťazstvo,” začal svoje vystúpenie.
Na hlave mal Budaj počas svojho vystúpenia známu čiapku „budajku”. Vyzval tiež na to, aby ľudia držali spolu, lebo ak sa nechajú rozoštvať, Slovensko sa ocitne v slepej uličke. Zhromaždení následne skandovali „Máme toho dosť”. „Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí prakticky o 10 mesiacov. Stojte ako demokratickí občania za týmto bojom, nečakajte, že všetko odvedú politické strany,” apeloval, vyzývajúc na občiansku angažovanosť a zdôraznil, že i v roku 1989 spočívala sila v podpore demokratickej občianskej spoločnosti.
Ďalším posolstvom, ktoré predniesol bolo, že demokratickí politici stoja proti veľkej presile. „Každý, kto bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi,” deklaroval. To isté podľa neho bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
Zdôraznil, že Slovensko opäť potrebuje spoluprácu jedných i druhých demokratov, je podľa neho potrebná i teraz. „Nechceme rozoštvať demokratickú líniu,” dodal. Podotkol, že to neznamená, že by sa strany mali zlučovať, no mali by ísť za svojím cieľom. „Nie étos vylučovania, ale spolupráce zvíťazil v roku 1989. Nie étos pýchy,” vravel.
Podpredseda kresťanských demokratov Marián Čaučík si zaspomínal na minulý režim, kritizoval súčasnú situáciu. Položil tiež otázku, kam v súčasnosti patrí Slovensko, pripomenul okrem iného i to, že dnes vlády rokovala o spolupráci s Ruskom. „Dajme im odkaz z tohto námestia - stačilo súdruhovia,” povedal a spomenul tiež to, že opozičné strany majú záujem urobiť opäť zo 17. novembra deň pracovného pokoja. Zdôraznil tiež, že štátna moc pochádza od občanov a má im aj slúžiť.
Za SaS vystúpila poslankyňa Vladimíra Marcinková, predseda strany Branislav Gröhling už skôr deklaroval, že na podujatí nevystúpi. „Na dobu minulú nezabúdam, lebo sa bojím, že je bližšie než kedykoľvek predtým,” povedala. Podotkla, že porážka komunizmu neznamenala zároveň aj porážku komunistov, tí sú podľa nej stále vo vedúcich funkciách, hoci si natiahli iné tričká.
„Nesmieme dovoliť tejto vláde a darebákom v nej, aby nás vrátili za ostatný drôt,” deklarovala. Zdôraznila, že slobodu a demokraciu nestačí len oslavovať, ale treba sa o ňu pobiť. „Sme na rade, ukážme, že to dokážeme,” vyzvala s tým, aby vymenili komunistov za demokratov.
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík poprial pekný večer všetkým, ktorí si všimli 17. november. V úvode svojho vystúpenia deklaroval, že si ho všimli aj Maďari, podľa jeho slov vždy vyznávali a nestratili zo zreteľa výdobytky Nežnej revolúcie.
Po týchto slovách zaznel spomedzi zhromaždených výkrik „Klameš!”, Gubíkovo vystúpenie tiež sprevádzal výraznejší piskot z davu. Predseda Maďarskej aliancie ale pokračoval vo svojom prejave. „Môžete nás pozvať na pódium, alebo kvôli nám odmietnuť spoločne spomínať, ale jednu vec by ste nemali - spochybniť našu lásku k slobode!” vyhlásil.
Podľa jeho názoru sa výrazné spoločenské a politické zmeny dali dosiahnuť len s maďarskou menšinou. „Na budúci rok, keď pôjde o obnovu právneho štátu, naštartovanie ekonomiky a poslinenie príslušnosti k európskemu spoločenstvu, znova to bude možné len s nami. My tu budeme opäť,” povedal.
Poďakoval tiež predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. „Sme síce iná kaviareň, ale konečný cieľ máme rovnaký,” povedal. Po Gubíkovom prejave dav skandoval „nezraďte!”
Na zhromaždení vystúpila aj spisovateľka Hana Lasicová, ktorá sa v úvode prejavu poďakovala ľuďom za podporu počas nedávnej kauzy týkajúcej sa vydania knihy rozhovorov s jej nebohým otcom, Milanom Lasicom.
„Vďaka tomu som si uvedomila, že milujem Slovensko,” dodala s tým, že na Slovensku je mnoho dobrých nezištných ľudí, čo sú podľa nej hodnoty, ktoré nám nik nemôže vziať.
Lasicová zdôraznila, že na Slovensku sa cíti dobre a chce, aby sa tak na ňom cítili aj jej deti. V tejto súvislosti apelovala, aby sme nezabúdali, že napriek všetkému, čo sa deje máme komunitu ľudí.
„Nenechajme si vziať radosť zo života na Slovensku. Nenechajme si vziať vieru a nádej v našu budúcnosť a budúcnosť našich detí,” povedala.
Na bratislavskom Námestí Nežnej revolúcie zaznela symbolicky o 17.11 skladba Modlitba pro Martu, ktorú preslávila česká speváčka Marta Kubišová a ktorá sa stala jedným zo symbolov novembra 1989. Tentokrát ju zaspievala herečka Kamila Magálová, jej vystúpenie však neprebehlo úplne hladko, svoje zaváhanie však prešla s úsmevom a vyzvala ľudí, aby sa k nej pridali a spievali spoločne.
Zdroj: SITA.sk - Dosť bolo Fica aj Máme toho dosť, kričal dav na opozičnej demonštrácii v Bratislave – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Námestí SNP v Bratislave sa v utorok konalo opozičné zhromaždenie k 17. novembru, na ktoré podľa slov predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku prišlo bezmála 25-tisíc ľudí. Takéto číslo uvádzajú aj viaceré médiá, odvolávajúc sa na odhad Martina Královiča zo SafetyCrew. Na záver zhromaždenia zaznela slovenská hymna.
Šimečka: Sú tu zastúpené strany, ktoré chceli prísť
Šimečka ešte pred začiatkom podujatia pre médiá zdôraznil, že je rád, že sa na pódium postavia spolu so svojimi politickými partnermi z opozície.
Vzťahy v opozícii sú podľa jeho slov korektné a dobré, napriek tomu, že predsedovia väčšiny týchto opozičných strán sa na zhromaždení v Bratislave nezúčastňujú. „Sú tu zastúpené strany, ktoré chceli prísť,” povedal a podotkol, že do parlamentných volieb ostáva desať mesiacov, myslí si, že je čas prestať so žabomyšími vojnami, moralizovaním a červenými čiarami a začať spolupracovať. „Nikto nám slobodu a demokraciu negarantuje, za ňu si ručíme sami, našou ochotou niečo pre to urobiť. 17. novembra by sme si to mali o to viac pripomínať,” povedal. Z davu okolo sa ozývali výkriky „Dosť bolo Fica!”, „Slovensko si nedáme” a „Máme toho dosť”.
Šimečka v prejave pripomenul 17. november 1989. „Ľudia, ktorí boli pred 37 rokmi na tomto námestí mali odvahu, mali nádej, nebáli sa vodných diel a basy. Vďaka nim tu dnes môžeme stáť my,” vyhlásil. Podotkol ale, že ani po všetkých rokoch demokracia a sloboda nie sú zaručené, ľudia za ne ručia svojou ochotou niečo pre ne urobiť. Teraz je podľa neho moment, kedy musíme niečo urobiť pre slobodu a demokraciu.
Kritizoval doterajšie vládnutie súčasnej vlády. Dav odpovedal skandovaním „Dosť bolo Fica”. Súčasná vláda podľa Šimečku podobe ako komunisti funguje už len pre samotnú moc. Vláda podľa neho pomaly končí a stráca podporu. „Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín,” deklaroval smerom k ľuďom pripomínajúc, že do parlamentných volieb ostáva zhruba 10 mesiacov.
Predseda PS sa v prejave obrátil aj na ostatné politické strany. „Už nie je čas na lacné gestá, výzvy z tlačoviek, moralizovanie a červené čiary, osobné spory a facebookové vojny,” povedal. V tomto smere vyzdvihol, že na zhromaždení sa zišli politici z rôznych strán a s rôznymi názormi, prízvukoval, že to, čo ich spája, musí byť silnejšie než to, čo ich rozdeľuje. Ľudia skandovali „sloboda”.
V tomto smere Šimečka pripomenul ich spojenie s Demokratmi, apeloval na spojenie síl v opozícii aj s ďalšími stranami, aby predišli prepadnutiu hlasov vo voľbách. Vyzval tiež občanov, aby držali spolu.
Naď: Potrebujeme sa spojiť za lepšie Slovensko
Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď na pódiu uviedol, že teraz máme milión dôvodov na to, aby sme všetci spoločne povedali - dosť bolo Fica.
Vo svojom vystúpení tiež spomenul viacero krokov súčasnej vlády, napríklad zmeny v trestnej legislatíve, hovoril o likvidácii nezávislých médií či mimovládneho sektora. „Hlavne sa odmietam pozerať, ako príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi,” deklaroval Naď a búrlivej reakcie zhromaždených.
Naď zdôraznil, že sa chce pozerať na hrdé Slovensko, ktoré bude hrdým členom Európskej únie a bude mať rešpekt u zahraničných partnerov. „Musíme byť hrdými Slovákmi v hrdej Európe a bezpečnom kryte, ktorý sa volá NATO,” povedal.
Slovensko má podľa neho všetko pre to, aby bolo úspešnou a hrdou krajinou. Vyzdvihol napríklad aj mladých ľudí a pedagógov. „To jediné, čo potrebujeme je spojiť sa za lepšie Slovensko,” povedal.
Budaj: Nechceme rozoštvať demokratickú líniu
V úvode protestného zhromaždenia vystúpila jedna z osobností novembra 1989, Ján Budaj. „O roku tu budeme spolu oslavovať víťazstvo,” začal svoje vystúpenie.
Na hlave mal Budaj počas svojho vystúpenia známu čiapku „budajku”. Vyzval tiež na to, aby ľudia držali spolu, lebo ak sa nechajú rozoštvať, Slovensko sa ocitne v slepej uličke. Zhromaždení následne skandovali „Máme toho dosť”. „Rozhodujúci zápas s týmito proruskými putinovskými silami vyvrcholí prakticky o 10 mesiacov. Stojte ako demokratickí občania za týmto bojom, nečakajte, že všetko odvedú politické strany,” apeloval, vyzývajúc na občiansku angažovanosť a zdôraznil, že i v roku 1989 spočívala sila v podpore demokratickej občianskej spoločnosti.
Ďalším posolstvom, ktoré predniesol bolo, že demokratickí politici stoja proti veľkej presile. „Každý, kto bude v nadchádzajúcich mesiacoch šíriť nenávisť k liberálom a liberalizmu, pomáha Ficovi a Putinovi,” deklaroval. To isté podľa neho bude robiť liberál, ktorý bude šíriť zášť voči kresťanom.
Zdôraznil, že Slovensko opäť potrebuje spoluprácu jedných i druhých demokratov, je podľa neho potrebná i teraz. „Nechceme rozoštvať demokratickú líniu,” dodal. Podotkol, že to neznamená, že by sa strany mali zlučovať, no mali by ísť za svojím cieľom. „Nie étos vylučovania, ale spolupráce zvíťazil v roku 1989. Nie étos pýchy,” vravel.
Čaučík: Dajme im odkaz - stačilo súdruhovia
Podpredseda kresťanských demokratov Marián Čaučík si zaspomínal na minulý režim, kritizoval súčasnú situáciu. Položil tiež otázku, kam v súčasnosti patrí Slovensko, pripomenul okrem iného i to, že dnes vlády rokovala o spolupráci s Ruskom. „Dajme im odkaz z tohto námestia - stačilo súdruhovia,” povedal a spomenul tiež to, že opozičné strany majú záujem urobiť opäť zo 17. novembra deň pracovného pokoja. Zdôraznil tiež, že štátna moc pochádza od občanov a má im aj slúžiť.
Za SaS vystúpila poslankyňa Vladimíra Marcinková, predseda strany Branislav Gröhling už skôr deklaroval, že na podujatí nevystúpi. „Na dobu minulú nezabúdam, lebo sa bojím, že je bližšie než kedykoľvek predtým,” povedala. Podotkla, že porážka komunizmu neznamenala zároveň aj porážku komunistov, tí sú podľa nej stále vo vedúcich funkciách, hoci si natiahli iné tričká.
„Nesmieme dovoliť tejto vláde a darebákom v nej, aby nás vrátili za ostatný drôt,” deklarovala. Zdôraznila, že slobodu a demokraciu nestačí len oslavovať, ale treba sa o ňu pobiť. „Sme na rade, ukážme, že to dokážeme,” vyzvala s tým, aby vymenili komunistov za demokratov.
„Nezraďte!”, kričal dav po prejave Gubíka
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík poprial pekný večer všetkým, ktorí si všimli 17. november. V úvode svojho vystúpenia deklaroval, že si ho všimli aj Maďari, podľa jeho slov vždy vyznávali a nestratili zo zreteľa výdobytky Nežnej revolúcie.
Po týchto slovách zaznel spomedzi zhromaždených výkrik „Klameš!”, Gubíkovo vystúpenie tiež sprevádzal výraznejší piskot z davu. Predseda Maďarskej aliancie ale pokračoval vo svojom prejave. „Môžete nás pozvať na pódium, alebo kvôli nám odmietnuť spoločne spomínať, ale jednu vec by ste nemali - spochybniť našu lásku k slobode!” vyhlásil.
Podľa jeho názoru sa výrazné spoločenské a politické zmeny dali dosiahnuť len s maďarskou menšinou. „Na budúci rok, keď pôjde o obnovu právneho štátu, naštartovanie ekonomiky a poslinenie príslušnosti k európskemu spoločenstvu, znova to bude možné len s nami. My tu budeme opäť,” povedal.
Poďakoval tiež predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. „Sme síce iná kaviareň, ale konečný cieľ máme rovnaký,” povedal. Po Gubíkovom prejave dav skandoval „nezraďte!”
Lasicová: Nenechajme si vziať radosť zo života na Slovensku
Na zhromaždení vystúpila aj spisovateľka Hana Lasicová, ktorá sa v úvode prejavu poďakovala ľuďom za podporu počas nedávnej kauzy týkajúcej sa vydania knihy rozhovorov s jej nebohým otcom, Milanom Lasicom.
„Vďaka tomu som si uvedomila, že milujem Slovensko,” dodala s tým, že na Slovensku je mnoho dobrých nezištných ľudí, čo sú podľa nej hodnoty, ktoré nám nik nemôže vziať.
Lasicová zdôraznila, že na Slovensku sa cíti dobre a chce, aby sa tak na ňom cítili aj jej deti. V tejto súvislosti apelovala, aby sme nezabúdali, že napriek všetkému, čo sa deje máme komunitu ľudí.
„Nenechajme si vziať radosť zo života na Slovensku. Nenechajme si vziať vieru a nádej v našu budúcnosť a budúcnosť našich detí,” povedala.
Kamila Magálová a jej Modlitba pre Martu
Na bratislavskom Námestí Nežnej revolúcie zaznela symbolicky o 17.11 skladba Modlitba pro Martu, ktorú preslávila česká speváčka Marta Kubišová a ktorá sa stala jedným zo symbolov novembra 1989. Tentokrát ju zaspievala herečka Kamila Magálová, jej vystúpenie však neprebehlo úplne hladko, svoje zaváhanie však prešla s úsmevom a vyzvala ľudí, aby sa k nej pridali a spievali spoločne.
Zdroj: SITA.sk - Dosť bolo Fica aj Máme toho dosť, kričal dav na opozičnej demonštrácii v Bratislave – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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