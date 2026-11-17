Barbora Švidraňová: „Musíte so zloduchom súcitiť,“ Prečo hrám prevažne postavy zloduchov? – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou, herečkou Barborou Švidraňovou. Je divoká, talentovaná, no v slovenských seriáloch si vybudovala nálepku ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou, herečkou Barborou Švidraňovou.
Je divoká, talentovaná, no v slovenských seriáloch si vybudovala nálepku obávaných „mŕch“. V pútavom video rozhovore obľúbená speváčka a herečka Barbora Švidraňová nám odhalila zákulisie televíznej aj divadelnej tvorby, porozprávala nám o psychickej záťaži pri stvárňovaní ťažkých postáv, ale aj o tom, prečo ju divadelné dosky a hudba držia pri živote.
Diváci si Barboru Švidraňovú často spájajú s výraznými zápornými postavami. Ako nám porozprávala v rozhovore že, za škatuľkou „televíznej mrchy“ stojí jej prirodzený temperament a v minulosti aj charakteristická ohnivá červená farba vlasov. Hranie negatívnych hrdiniek však pre ňu nebolo len o pretvárke.
„Naučilo ma to spoznať vlastné hranice hnevu či nenávisti. Aby ste zahrali zloducha uveriteľne, musíte s ním vnútorne súcitiť a pochopiť, prečo je nešťastný,“ hovorí otvorene.
Zároveň dodáva, že najmä pri hlbokých psychologických drámach, akou bola napríklad Anna Karenina, prežíva emócie tak intenzívne, že telo a hormóny reagujú, akoby sa to dialo na doopravdy. Práve preto je pre herca kľúčové vedieť sa po klapke očistiť a vrátiť sa k vlastnej identite.
Už viac ako 15 rokov sa pohybuje na slovenskej kultúrnej scéne. Byť na voľnej nohe ako speváčka a herečka v menšinových žánroch si však vyžaduje neustále sa obracať. Konkurencia rastie a presadiť sa v silnom prostredí mladších generácií nie je jednoduché.
V relácii spomína aj na svoju účasť v populárnej televíznej premene a imitovaní hviezd, ktoré pre ňu bolo obrovskou školou života. Odpozorovať mimiku, gestá a energiu takých ikon, akými boli Freddie Mercury či Lady Gaga, ju posunulo nielen po vokálnej, ale aj po hereckej stránke.
Zdroj: SITA.sk - Barbora Švidraňová: „Musíte so zloduchom súcitiť,“ Prečo hrám prevažne postavy zloduchov? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Je divoká, talentovaná, no v slovenských seriáloch si vybudovala nálepku obávaných „mŕch“. V pútavom video rozhovore obľúbená speváčka a herečka Barbora Švidraňová nám odhalila zákulisie televíznej aj divadelnej tvorby, porozprávala nám o psychickej záťaži pri stvárňovaní ťažkých postáv, ale aj o tom, prečo ju divadelné dosky a hudba držia pri živote.
Keď sa zlá postava stane zrkadlom duše
Diváci si Barboru Švidraňovú často spájajú s výraznými zápornými postavami. Ako nám porozprávala v rozhovore že, za škatuľkou „televíznej mrchy“ stojí jej prirodzený temperament a v minulosti aj charakteristická ohnivá červená farba vlasov. Hranie negatívnych hrdiniek však pre ňu nebolo len o pretvárke.
„Naučilo ma to spoznať vlastné hranice hnevu či nenávisti. Aby ste zahrali zloducha uveriteľne, musíte s ním vnútorne súcitiť a pochopiť, prečo je nešťastný,“ hovorí otvorene.
Zároveň dodáva, že najmä pri hlbokých psychologických drámach, akou bola napríklad Anna Karenina, prežíva emócie tak intenzívne, že telo a hormóny reagujú, akoby sa to dialo na doopravdy. Práve preto je pre herca kľúčové vedieť sa po klapke očistiť a vrátiť sa k vlastnej identite.
Život v šoubiznise nie je prechádzka ružovou záhradou
Už viac ako 15 rokov sa pohybuje na slovenskej kultúrnej scéne. Byť na voľnej nohe ako speváčka a herečka v menšinových žánroch si však vyžaduje neustále sa obracať. Konkurencia rastie a presadiť sa v silnom prostredí mladších generácií nie je jednoduché.
V relácii spomína aj na svoju účasť v populárnej televíznej premene a imitovaní hviezd, ktoré pre ňu bolo obrovskou školou života. Odpozorovať mimiku, gestá a energiu takých ikon, akými boli Freddie Mercury či Lady Gaga, ju posunulo nielen po vokálnej, ale aj po hereckej stránke.
Čo všetko sa dozviete v plnej verzii video podcastu?
- Zahraničné natáčanie: Aké to je, keď sa slovenský štáb presunie za hranice a býva v jednom hoteli?
- Hlas ako nástroj: Prečo sa jej spevácky rozsah postupom rokov zmenil z lyrického sopránu na hlbší alt a ktoré štýly hlasivkám najviac ubližujú.
- Fanúšikovia a pódiová energia: Ako zvláda spievať na firemných eventoch, kde hudba slúži len ako tichá kulisa pre biznis.
- Odkaz mladému ja: Čo by Barbora odkazla začínajúcim umelcom, ktorí pochybujú o svojich krokoch a boja sa neúspechu?
Zdroj: SITA.sk - Barbora Švidraňová: „Musíte so zloduchom súcitiť,“ Prečo hrám prevažne postavy zloduchov? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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