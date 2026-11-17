Košická polícia musela riešiť viacero dopravných udalostí, dve nehody spôsobili opití vodiči
Polícia presné príčiny a okolnosti jednotlivých udalostí naďalej preveruje. Počas pondelňajšieho (16. novembra) popoludnia a večera sa v okrese Košice-okolie stalo viacero dopravných udalostí. ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Polícia presné príčiny a okolnosti jednotlivých udalostí naďalej preveruje.
Počas pondelňajšieho (16. novembra) popoludnia a večera sa v okrese Košice-okolie stalo viacero dopravných udalostí. Zranené boli dve deti aj chodec, dvaja vodiči nafúkali. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Krupárová. Polícia presné príčiny a okolnosti jednotlivých udalostí naďalej preveruje.
V popoludňajších hodinách v pondelok vodič osobného auta značky Seat Ibiza smeroval cez obec Rankovce na obec Kecerovce a podľa doposiaľ zistených informácií sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Pravou prednou časťou vozidla narazil do dvoch maloletých detí stojacich pri pravom okraji vozovky v smere jeho jazdy.
„Podľa predbežných lekárskych správ utrpelo jedno z detí zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní a druhé do 42 dní,” uviedla Krupárová. Doplnila, že vodič šoféroval bez vodičského oprávnenia. Na mieste bol aj znalec z odboru cestná doprava, polícia nehodu vyšetruje.
Ďalšia nehoda sa stala na ceste od obce Kostoľany nad Hornádom smerom na Košice. Päťdesiatročný vodič viedol vozidlo značky Opel Astra a pravdepodobne sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, zišiel z cesty a narazil do zvodidiel.
„Vozidlo zostalo prevrátené na pravom boku za zvodidlami. Vodič sa nezranil. Dychová skúška u neho preukázala hodnotu 1,00 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 2,08 promile,” priblížila krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že muža policajti obmedzili na osobnej slobode a smeroval do cely policajného zaistenia, podozrivý je z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Štyridsaťročný vodič, ktorý podvečer toho istého dňa viedol vozidlo značky Audi A6 po ceste v obci Sady nad Torysou, v časti Zdoba, smerom na časť Byster, sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Pravou prednou časťou vozidla zachytil 56-ročného chodca, ktorý podľa doposiaľ zistených skutočností prechádzal cez vozovku,” priblížila Krupárová ďalšiu udalosť.
Chodca odhodilo do priekopy na pravej strane cesty, utrpel ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní. Vodič mal dychovú skúšku negatívnu, no chodec mal byť podľa prvotných informácií výrazne pod vplyvom alkoholu. Na mieste bol aj znalec z odboru cestná doprava. Presnú príčinu a mieru zavinenia nehody polícia vyšetruje. V obci Rákoš vodič vozidla značky Mercedes-Benz zišiel s autom mimo cestu, zranenia neutrpel, ale nafúkal.
„Policajti obvodného oddelenia ho podrobili dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,25 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 0,52 promile. Vodičovi zakázali ďalšiu jazdu a zadržali vodičský preukaz. O priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky rozhodne príslušný správny orgán,” uviedla Krupárová.
Zdroj: SITA.sk - Košická polícia musela riešiť viacero dopravných udalostí, dve nehody spôsobili opití vodiči © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas pondelňajšieho (16. novembra) popoludnia a večera sa v okrese Košice-okolie stalo viacero dopravných udalostí. Zranené boli dve deti aj chodec, dvaja vodiči nafúkali. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Krupárová. Polícia presné príčiny a okolnosti jednotlivých udalostí naďalej preveruje.
Bez vodičáku
V popoludňajších hodinách v pondelok vodič osobného auta značky Seat Ibiza smeroval cez obec Rankovce na obec Kecerovce a podľa doposiaľ zistených informácií sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Pravou prednou časťou vozidla narazil do dvoch maloletých detí stojacich pri pravom okraji vozovky v smere jeho jazdy.
„Podľa predbežných lekárskych správ utrpelo jedno z detí zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní a druhé do 42 dní,” uviedla Krupárová. Doplnila, že vodič šoféroval bez vodičského oprávnenia. Na mieste bol aj znalec z odboru cestná doprava, polícia nehodu vyšetruje.
Podozrenie z trestného činu
Ďalšia nehoda sa stala na ceste od obce Kostoľany nad Hornádom smerom na Košice. Päťdesiatročný vodič viedol vozidlo značky Opel Astra a pravdepodobne sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, zišiel z cesty a narazil do zvodidiel.
„Vozidlo zostalo prevrátené na pravom boku za zvodidlami. Vodič sa nezranil. Dychová skúška u neho preukázala hodnotu 1,00 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 2,08 promile,” priblížila krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že muža policajti obmedzili na osobnej slobode a smeroval do cely policajného zaistenia, podozrivý je z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Štyridsaťročný vodič, ktorý podvečer toho istého dňa viedol vozidlo značky Audi A6 po ceste v obci Sady nad Torysou, v časti Zdoba, smerom na časť Byster, sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Pravou prednou časťou vozidla zachytil 56-ročného chodca, ktorý podľa doposiaľ zistených skutočností prechádzal cez vozovku,” priblížila Krupárová ďalšiu udalosť.
Policajné vyšetrovanie
Chodca odhodilo do priekopy na pravej strane cesty, utrpel ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní. Vodič mal dychovú skúšku negatívnu, no chodec mal byť podľa prvotných informácií výrazne pod vplyvom alkoholu. Na mieste bol aj znalec z odboru cestná doprava. Presnú príčinu a mieru zavinenia nehody polícia vyšetruje. V obci Rákoš vodič vozidla značky Mercedes-Benz zišiel s autom mimo cestu, zranenia neutrpel, ale nafúkal.
„Policajti obvodného oddelenia ho podrobili dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,25 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 0,52 promile. Vodičovi zakázali ďalšiu jazdu a zadržali vodičský preukaz. O priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky rozhodne príslušný správny orgán,” uviedla Krupárová.
Zdroj: SITA.sk - Košická polícia musela riešiť viacero dopravných udalostí, dve nehody spôsobili opití vodiči © SITA Všetky práva vyhradené.
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