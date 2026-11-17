Naď sa odmieta pozerať, ako Fico príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi – VIDEO, FOTO
To jediné, čo podľa Jaroslava Naďa potrebujeme, je spojiť sa za lepšie Slovensko. Teraz máme milión dôvodov na to, aby sme všetci spoločne povedali - dosť bolo
17.11.2026 (SITA.sk) - To jediné, čo podľa Jaroslava Naďa potrebujeme, je spojiť sa za lepšie Slovensko.
Teraz máme milión dôvodov na to, aby sme všetci spoločne povedali - dosť bolo Fica. Na zhromaždení pri príležitosti 17. novembra to deklaroval predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.
Vo svojom vystúpení spomenul viacero krokov súčasnej vlády, napríklad zmeny v trestnej legislatíve, hovoril o likvidácii nezávislých médií či mimovládneho sektora. „Hlavne sa odmietam pozerať, ako príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi,” deklaroval Naď a búrlivej reakcie zhromaždených.
Predseda Demokratov zdôraznil, že sa chce pozerať na hrdé Slovensko, ktoré bude hrdým členom Európskej únie a bude mať rešpekt u zahraničných partnerov. „Musíme byť hrdými Slovákmi v hrdej Európe a bezpečnom kryte, ktorý sa volá NATO,” povedal. Slovensko má podľa neho všetko pre to, aby bolo úspešnou a hrdou krajinou. Vyzdvihol napríklad aj mladých ľudí a pedagógov. „To jediné, čo potrebujeme je spojiť sa za lepšie Slovensko,” povedal.
Zdroj: SITA.sk - Naď sa odmieta pozerať, ako Fico príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Teraz máme milión dôvodov na to, aby sme všetci spoločne povedali - dosť bolo Fica. Na zhromaždení pri príležitosti 17. novembra to deklaroval predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.
Vo svojom vystúpení spomenul viacero krokov súčasnej vlády, napríklad zmeny v trestnej legislatíve, hovoril o likvidácii nezávislých médií či mimovládneho sektora. „Hlavne sa odmietam pozerať, ako príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi,” deklaroval Naď a búrlivej reakcie zhromaždených.
Predseda Demokratov zdôraznil, že sa chce pozerať na hrdé Slovensko, ktoré bude hrdým členom Európskej únie a bude mať rešpekt u zahraničných partnerov. „Musíme byť hrdými Slovákmi v hrdej Európe a bezpečnom kryte, ktorý sa volá NATO,” povedal. Slovensko má podľa neho všetko pre to, aby bolo úspešnou a hrdou krajinou. Vyzdvihol napríklad aj mladých ľudí a pedagógov. „To jediné, čo potrebujeme je spojiť sa za lepšie Slovensko,” povedal.
Zdroj: SITA.sk - Naď sa odmieta pozerať, ako Fico príde, pokľakne a pobozká prsteň Putinovi, svojmu pánovi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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