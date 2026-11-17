Budúci rok bude venovaný Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi, vláda uvoľnila aj financie na celonárodné podujatia
Cieľom je pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín. Kalendárny rok 2027 bude vyhlásený za „Rok Dušana Samuela ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom je pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín.
Kalendárny rok 2027 bude vyhlásený za „Rok Dušana Samuela Jurkoviča“. Na utorkovom rokovaní o tom rozhodla vláda SR. Zároveň schválila niekoľko návrhov na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Na podporu realizácie celonárodného programu podujatí a aktivít súvisiacich s „Rokom Dušana Samuela Jurkoviča“ má smerovať suma čosi vyše 340-tisíc eur pre rok 2026.
Ďalších 805-tisíc eur je určených na podporu realizácie tohto programu podujatí a aktivít pre rok 2027. Za účelom podpory projektu „Rozšírenie Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom“ má byť uvoľnených 290-tisíc eur pre rok 2027.
„Cieľom je systematicky pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín, ktorého tvorba výrazne presiahla hranice Slovenska a stala sa súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva strednej Európy. Rok 2027 zároveň predstavuje 80. výročie úmrtia Dušana Samuela Jurkoviča, čo tejto iniciatíve dodáva osobitný historický a symbolický význam,” ozrejmuje schválený materiál.
Jurkovič bol významným predstaviteľom slovenskej a stredoeurópskej architektúry, jeho tvorba je jedinečným spojením ľudovej architektúry, moderných architektonických princípov, kultúrnej identity a medzinárodnej kultúrnej spolupráce.
„Realizácia návrhu bude zabezpečená v spolupráci Ministerstva kultúry SR, jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie), Slovenskej televízie a rozhlasu a mesta Brezová pod Bradlom. Aktivity sa budú realizovať na území SR, najmä v mestách Bratislava a Brezová pod Bradlom, a v zahraničí na území Talianskej republiky v rámci podujatia Bienále architektúry 2027 v Benátkach,” spresňuje materiál.
Ako uvádza, vyhlásenie „Roka Dušana Samuela Jurkoviča“ je príležitosťou posilniť historické povedomie, podporiť ochranu kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúrnej diplomacie i prezentáciu Slovenska ako krajiny s architektonickou tradíciou a európskym kultúrnym presahom. Rok venovaný Jurkovičovi má podľa predloženého materiálu byť vedený v duchu jeho hodnôt, teda prepájania tradície a modernosti, rešpektu ku kultúrnej identite, remeselnej kvalite, ale aj udržateľnosti a európskej spolupráce.
„Osobitný význam nadobúda táto iniciatíva aj v kontexte predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine a širšieho stredoeurópskeho dialógu o kultúrnej identite, udržateľnosti, ochrane dedičstva a kvalite verejného priestoru,” dopĺňa materiál.
Záštitu nad Rokom Dušana Jurkoviča prevezme počas predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine predseda parlamentu, a počas kalendárneho roka záštitu prevezme podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS). Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to pre časovú tieseň.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok bude venovaný Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi, vláda uvoľnila aj financie na celonárodné podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Kalendárny rok 2027 bude vyhlásený za „Rok Dušana Samuela Jurkoviča“. Na utorkovom rokovaní o tom rozhodla vláda SR. Zároveň schválila niekoľko návrhov na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Na podporu realizácie celonárodného programu podujatí a aktivít súvisiacich s „Rokom Dušana Samuela Jurkoviča“ má smerovať suma čosi vyše 340-tisíc eur pre rok 2026.
Ďalších 805-tisíc eur je určených na podporu realizácie tohto programu podujatí a aktivít pre rok 2027. Za účelom podpory projektu „Rozšírenie Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom“ má byť uvoľnených 290-tisíc eur pre rok 2027.
Významná osobnosť architektúry
„Cieľom je systematicky pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín, ktorého tvorba výrazne presiahla hranice Slovenska a stala sa súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva strednej Európy. Rok 2027 zároveň predstavuje 80. výročie úmrtia Dušana Samuela Jurkoviča, čo tejto iniciatíve dodáva osobitný historický a symbolický význam,” ozrejmuje schválený materiál.
Jurkovič bol významným predstaviteľom slovenskej a stredoeurópskej architektúry, jeho tvorba je jedinečným spojením ľudovej architektúry, moderných architektonických princípov, kultúrnej identity a medzinárodnej kultúrnej spolupráce.
„Realizácia návrhu bude zabezpečená v spolupráci Ministerstva kultúry SR, jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie), Slovenskej televízie a rozhlasu a mesta Brezová pod Bradlom. Aktivity sa budú realizovať na území SR, najmä v mestách Bratislava a Brezová pod Bradlom, a v zahraničí na území Talianskej republiky v rámci podujatia Bienále architektúry 2027 v Benátkach,” spresňuje materiál.
Ochrana kultúrneho dedičstva
Ako uvádza, vyhlásenie „Roka Dušana Samuela Jurkoviča“ je príležitosťou posilniť historické povedomie, podporiť ochranu kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúrnej diplomacie i prezentáciu Slovenska ako krajiny s architektonickou tradíciou a európskym kultúrnym presahom. Rok venovaný Jurkovičovi má podľa predloženého materiálu byť vedený v duchu jeho hodnôt, teda prepájania tradície a modernosti, rešpektu ku kultúrnej identite, remeselnej kvalite, ale aj udržateľnosti a európskej spolupráce.
„Osobitný význam nadobúda táto iniciatíva aj v kontexte predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine a širšieho stredoeurópskeho dialógu o kultúrnej identite, udržateľnosti, ochrane dedičstva a kvalite verejného priestoru,” dopĺňa materiál.
Záštitu nad Rokom Dušana Jurkoviča prevezme počas predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine predseda parlamentu, a počas kalendárneho roka záštitu prevezme podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS). Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to pre časovú tieseň.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok bude venovaný Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi, vláda uvoľnila aj financie na celonárodné podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.
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