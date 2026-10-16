|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2026
Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO
Tagy: česká liga Moderátorka Prehra Rozhovor
Tréner Ústí nad Labem David Oulehla čelil po zápase proti Opave zaujímavej moderátorke. Tréner českého druholigového tímu FK Viagem Ústí nad Labem David Oulehla mal po zápase s Opavou náročnú ...
Zdieľať
16.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Ústí nad Labem David Oulehla čelil po zápase proti Opave zaujímavej moderátorke.
Tréner českého druholigového tímu FK Viagem Ústí nad Labem David Oulehla mal po zápase s Opavou náročnú úlohu.
Jednak musel rýchlo vstrebať a zhodnotiť prehru domácu prehru (2:3) a ešte aj musel čeliť otázkam miestnej reportérky Sabiny Jakšovej.
Nešlo o formu či obsah kladených otázok, ale o jej bujný dekolt, keďže si počas rozhovoru nechala odhalenú väčšiu časť hrudníka.
Video z obyčajného rozhovoru sa stalo virálnym a tréner Ústí nad Labem si od fanúšikov vyslúžil pochvalu, že sa ani raz nepozrel do výstrihu odhodlanej reportérky.
"Vyzerá to, že za kamerou stojí jeho manželka," znel jeden z vtipných odkazov od fanúšikov, priniesol ho web tn.nova.cz.
Oulehla je ako tréner známy aj slovenským fanúšikom futbalu. Pred dvoma rokmi viedol v najvyššej slovenskej súťaži tím MFK Skalica a v sezóne 2024/2025 ho doviedol ku konečnej deviatej priečke.
Potom predĺžil kontrakt o dva roky, ale konca ďalšej sezóny sa nedočkal. Bol odvolaný po 16. kole a prehre s Tatranom Prešov 2:3, ktorá vtedy znamenala natiahnutie série bez víťazstva na osem zápasov.
Momentiálne je Oulehlov tím Ústí nad Labem na tretej priečky v II. českej lige. Z úvodných desiatich kôl má na konte 5 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry. Na čele je Karvína.
Zdroj: SITA.sk - Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner českého druholigového tímu FK Viagem Ústí nad Labem David Oulehla mal po zápase s Opavou náročnú úlohu.
Jednak musel rýchlo vstrebať a zhodnotiť prehru domácu prehru (2:3) a ešte aj musel čeliť otázkam miestnej reportérky Sabiny Jakšovej.
Nešlo o formu či obsah kladených otázok, ale o jej bujný dekolt, keďže si počas rozhovoru nechala odhalenú väčšiu časť hrudníka.
Video z obyčajného rozhovoru sa stalo virálnym a tréner Ústí nad Labem si od fanúšikov vyslúžil pochvalu, že sa ani raz nepozrel do výstrihu odhodlanej reportérky.
"Vyzerá to, že za kamerou stojí jeho manželka," znel jeden z vtipných odkazov od fanúšikov, priniesol ho web tn.nova.cz.
Oulehla je ako tréner známy aj slovenským fanúšikom futbalu. Pred dvoma rokmi viedol v najvyššej slovenskej súťaži tím MFK Skalica a v sezóne 2024/2025 ho doviedol ku konečnej deviatej priečke.
Potom predĺžil kontrakt o dva roky, ale konca ďalšej sezóny sa nedočkal. Bol odvolaný po 16. kole a prehre s Tatranom Prešov 2:3, ktorá vtedy znamenala natiahnutie série bez víťazstva na osem zápasov.
Momentiálne je Oulehlov tím Ústí nad Labem na tretej priečky v II. českej lige. Z úvodných desiatich kôl má na konte 5 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry. Na čele je Karvína.
Zdroj: SITA.sk - Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: česká liga Moderátorka Prehra Rozhovor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti
Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti
<< predchádzajúci článok
Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO
Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO