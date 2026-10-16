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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO


Tagy: česká liga Moderátorka Prehra Rozhovor

Tréner Ústí nad Labem David Oulehla čelil po zápase proti Opave zaujímavej moderátorke. Tréner českého druholigového tímu FK Viagem Ústí nad Labem David Oulehla mal po zápase s Opavou náročnú ...



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rozhovor 676x380 16.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Ústí nad Labem David Oulehla čelil po zápase proti Opave zaujímavej moderátorke.


Tréner českého druholigového tímu FK Viagem Ústí nad Labem David Oulehla mal po zápase s Opavou náročnú úlohu.

Jednak musel rýchlo vstrebať a zhodnotiť prehru domácu prehru (2:3) a ešte aj musel čeliť otázkam miestnej reportérky Sabiny Jakšovej.

Nešlo o formu či obsah kladených otázok, ale o jej bujný dekolt, keďže si počas rozhovoru nechala odhalenú väčšiu časť hrudníka.

https://www.instagram.com/p/DeSTl_GoCFL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again


Video z obyčajného rozhovoru sa stalo virálnym a tréner Ústí nad Labem si od fanúšikov vyslúžil pochvalu, že sa ani raz nepozrel do výstrihu odhodlanej reportérky.

"Vyzerá to, že za kamerou stojí jeho manželka," znel jeden z vtipných odkazov od fanúšikov, priniesol ho web tn.nova.cz.

Oulehla je ako tréner známy aj slovenským fanúšikom futbalu. Pred dvoma rokmi viedol v najvyššej slovenskej súťaži tím MFK Skalica a v sezóne 2024/2025 ho doviedol ku konečnej deviatej priečke.

Potom predĺžil kontrakt o dva roky, ale konca ďalšej sezóny sa nedočkal. Bol odvolaný po 16. kole a prehre s Tatranom Prešov 2:3, ktorá vtedy znamenala natiahnutie série bez víťazstva na osem zápasov.

Momentiálne je Oulehlov tím Ústí nad Labem na tretej priečky v II. českej lige. Z úvodných desiatich kôl má na konte 5 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry. Na čele je Karvína.


Zdroj: SITA.sk - Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká liga Moderátorka Prehra Rozhovor
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