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16. októbra 2026
Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti
Slovenský útočník Martin Pospíšil patrí k elite NHL v počte bodyčekov. Hokejisti Calgary po prvom víťazstve v sezóne v Anaheime (4:2) opät prehrali. ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Martin Pospíšil patrí k elite NHL v počte bodyčekov.
Hokejisti Calgary po prvom víťazstve v sezóne v Anaheime (4:2) opät prehrali. Tentoraz na ľade Vegas 2:6, ale pozoruhodný výkon podal slovenský útočník Martin Pospíšil.
Pri prvom góle hostí odviedol 26-ročný Zvolenčan výbornú prácu pri mantineli a bol za to odmenený asistenciou. Podľa webu slovaknahl.sk v zápase odohral 13 minút a 40 sekúnd so ziskom plusového bodu, bloku, štyroch trestných minút za hákovanie a hrubosť a tiež ôsmich bodyčekov.
Práve počet bodyčekov je to, v čom je Pospíšil rozdielový hráč nielen v Calgary, ale celej NHL. Osem "hitov" v jeho podaní bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v jedenástich zápasoch štvrtkovej noci v NHL. Vyrovnal si tým aj sezónne maximum, osem ich predviedol aj v zápase proti Seattlu.
Podľa štatistického webu statmuse.com je Pospíšil piaty najviac bodyčekujúci hráč NHL v tejto sezóne. Na konte má 33 dovolených odstavení súpera telom. Lepší ako on sú len Jakov Trenin z Minnesoty (36), Garnet Hathaway z Floridy (37), Will Cuylle z NY Rangers (40) a Kiefer Sherwood.
Útočník San Jose Sherwood v siedmich zápasoch zaznamenal 44 "hitov". Pre porovnanie: hviezdny Američan Brady Tkachuk je trinásty s 29 "hitmi".
Ak by sme sa pozreli na tabuľku produktivity piatich najviac "hitujúcic" hráčov NHL, Pospíšilovi patrí s 2 bodmi (1+1) druhá priečka. Na čele je Cuylle so 6 bodmi (3+3). Dva body má aj Sherwood.
Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Calgary po prvom víťazstve v sezóne v Anaheime (4:2) opät prehrali. Tentoraz na ľade Vegas 2:6, ale pozoruhodný výkon podal slovenský útočník Martin Pospíšil.
Asistencia aj trestné minúty
Pri prvom góle hostí odviedol 26-ročný Zvolenčan výbornú prácu pri mantineli a bol za to odmenený asistenciou. Podľa webu slovaknahl.sk v zápase odohral 13 minút a 40 sekúnd so ziskom plusového bodu, bloku, štyroch trestných minút za hákovanie a hrubosť a tiež ôsmich bodyčekov.
Osem "hitov" je maximum
Práve počet bodyčekov je to, v čom je Pospíšil rozdielový hráč nielen v Calgary, ale celej NHL. Osem "hitov" v jeho podaní bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v jedenástich zápasoch štvrtkovej noci v NHL. Vyrovnal si tým aj sezónne maximum, osem ich predviedol aj v zápase proti Seattlu.
Podľa štatistického webu statmuse.com je Pospíšil piaty najviac bodyčekujúci hráč NHL v tejto sezóne. Na konte má 33 dovolených odstavení súpera telom. Lepší ako on sú len Jakov Trenin z Minnesoty (36), Garnet Hathaway z Floridy (37), Will Cuylle z NY Rangers (40) a Kiefer Sherwood.
Brady Tkachuk na 13. mieste
Útočník San Jose Sherwood v siedmich zápasoch zaznamenal 44 "hitov". Pre porovnanie: hviezdny Američan Brady Tkachuk je trinásty s 29 "hitmi".
Ak by sme sa pozreli na tabuľku produktivity piatich najviac "hitujúcic" hráčov NHL, Pospíšilovi patrí s 2 bodmi (1+1) druhá priečka. Na čele je Cuylle so 6 bodmi (3+3). Dva body má aj Sherwood.
Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti © SITA Všetky práva vyhradené.
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