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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti


Tagy: Bodyček NHL 2026/2027 Slováci v NHL Slovenský útočník

Slovenský útočník Martin Pospíšil patrí k elite NHL v počte bodyčekov. Hokejisti Calgary po prvom víťazstve v sezóne v Anaheime (4:2) opät prehrali. ...



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flames_stars_hockey_31122 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Martin Pospíšil patrí k elite NHL v počte bodyčekov.


Hokejisti Calgary po prvom víťazstve v sezóne v Anaheime (4:2) opät prehrali. Tentoraz na ľade Vegas 2:6, ale pozoruhodný výkon podal slovenský útočník Martin Pospíšil.

Asistencia aj trestné minúty


Pri prvom góle hostí odviedol 26-ročný Zvolenčan výbornú prácu pri mantineli a bol za to odmenený asistenciou. Podľa webu slovaknahl.sk v zápase odohral 13 minút a 40 sekúnd so ziskom plusového bodu, bloku, štyroch trestných minút za hákovanie a hrubosť a tiež ôsmich bodyčekov.

Osem "hitov" je maximum


Práve počet bodyčekov je to, v čom je Pospíšil rozdielový hráč nielen v Calgary, ale celej NHL. Osem "hitov" v jeho podaní bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v jedenástich zápasoch štvrtkovej noci v NHL. Vyrovnal si tým aj sezónne maximum, osem ich predviedol aj v zápase proti Seattlu.

Podľa štatistického webu statmuse.com je Pospíšil piaty najviac bodyčekujúci hráč NHL v tejto sezóne. Na konte má 33 dovolených odstavení súpera telom. Lepší ako on sú len Jakov Trenin z Minnesoty (36), Garnet Hathaway z Floridy (37), Will Cuylle z NY Rangers (40) a Kiefer Sherwood.

Brady Tkachuk na 13. mieste


Útočník San Jose Sherwood v siedmich zápasoch zaznamenal 44 "hitov". Pre porovnanie: hviezdny Američan Brady Tkachuk je trinásty s 29 "hitmi".

Ak by sme sa pozreli na tabuľku produktivity piatich najviac "hitujúcic" hráčov NHL, Pospíšilovi patrí s 2 bodmi (1+1) druhá priečka. Na čele je Cuylle so 6 bodmi (3+3). Dva body má aj Sherwood.


Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bodyček NHL 2026/2027 Slováci v NHL Slovenský útočník
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