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16. októbra 2026
Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO
Tagy: Kariéra Požiadavky
S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment. Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová stále pôsobí v oblasti milovaného športu. V podcaste Kanar+ prezradila viacero prekvapivých informácií o ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment.
Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová stále pôsobí v oblasti milovaného športu. V podcaste Kanar+ prezradila viacero prekvapivých informácií o správaní hráčok.
Najväčšiu kontroverziu zrejme zažila s tímom Poľky Igy Swiatekovej. Stalo sa to počas podujatia v Madride v roku 2025, keď vypadla v Španielsku elektrina.
Štyridsaťtriročná rodáčka z Popradu zodpovedala na turnaji za komunikáciu medzi tenistkami a médiami. A práve počas nešťastnej situácie, keď sa predčasne ukončil denný program, prišla nezvyčajná požiadavka.
Mentálna trénerka Swiatekovej Daria Abramowiczová chcela od Slovenky teplé kurča. "Čo som mala urobiť? Rozložiť oheň a zohriať ho?" ironicky reagovala v podcaste.
"Boli sme radi, že sa hráčom vôbec podarilo zabezpečiť nejaké jedlo, hoci aj obyčajné rožky. Elektrina stále nefungovala, ale oni už chceli teplé jedlo. Práve pri takýchto situáciách si uvedomujem, že niektorí tenisti majú pocit, akoby sa celý svet točil iba okolo nich," spomínala ďalej Hantuchová.
S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment. "Iga mi osobne priniesla bielizeň na pranie a spýtala sa ma, čo s ňou má urobiť. Vôbec si neviem predstaviť, že by som ja takto prišla za niekým z generácie pred nami, podala mu svoju bielizeň a opýtala sa, čo s ňou má robiť," pokračovala Slovenka.
Bývalej svetovej päťke rebríčka WTA sa nepáči, že tenisti chcú viac peňazí, no nič viac pre "biely šport" nie sú ochotní urobiť.
Práve na podujatí v Madride mali možnosť zahrať si krátky čas so sponzorom, no prvých päť žien renkingu to odmietlo, zatiaľ čo Jannik Sinner s Carlosom Alcarazom s tým nemali problém.
"Chýba mi trochu ochranná ruka rodičov, ktorí by im pripomínali, odkiaľ pochádzajú. Veľkým problémom sú aktuálne aj agenti. Hráčky rozmaznávajú, pretože chcú mať percentá z toho, čo zarobia," priznala Hantuchová.
Fotogaléria: Daniela Hantuchová
Čo by zmenila, ak by mohla rozhodovať o budúcnosti ženského tenisu? "Stále sa vraciam k tomu, že hráčky by mali mať väčší rešpekt voči celému okruhu. Na to však potrebujú informácie a dostatok času, aby pochopili, ako všetko funguje. Čisto teoreticky by som im možno na mesiac dala pauzu. V tej miestnosti by boli len samotné hráčky. Mojou úlohou by bolo čo najviac ich vzdelávať, aby samy začali pracovať na tom, ako vytvoriť čo najlepší produkt," priblížila.
Potom by oveľa ľahšie prichádzali aj sponzori. "Keď v súčasnosti robím s hráčkami rozhovory, niekedy mi chýba pocit, že naozaj vnímajú, čo sa okolo nich deje. Ony totiž často ani nevedia, aká je situácia. Preto by som ich pokojne na mesiac posadila za jeden stôl, zastavila celý ten cirkus a povedala: ´Takto sa veci majú. Toto je váš tenisový okruh a teraz, keď už máte všetky informácie a je na vás, čo s tým urobíte,´" dodala Hantuchová v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová stále pôsobí v oblasti milovaného športu. V podcaste Kanar+ prezradila viacero prekvapivých informácií o správaní hráčok.
Najväčšiu kontroverziu zrejme zažila s tímom Poľky Igy Swiatekovej. Stalo sa to počas podujatia v Madride v roku 2025, keď vypadla v Španielsku elektrina.
Štyridsaťtriročná rodáčka z Popradu zodpovedala na turnaji za komunikáciu medzi tenistkami a médiami. A práve počas nešťastnej situácie, keď sa predčasne ukončil denný program, prišla nezvyčajná požiadavka.
Netradičné požiadavky
Mentálna trénerka Swiatekovej Daria Abramowiczová chcela od Slovenky teplé kurča. "Čo som mala urobiť? Rozložiť oheň a zohriať ho?" ironicky reagovala v podcaste.
"Boli sme radi, že sa hráčom vôbec podarilo zabezpečiť nejaké jedlo, hoci aj obyčajné rožky. Elektrina stále nefungovala, ale oni už chceli teplé jedlo. Práve pri takýchto situáciách si uvedomujem, že niektorí tenisti majú pocit, akoby sa celý svet točil iba okolo nich," spomínala ďalej Hantuchová.
S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment. "Iga mi osobne priniesla bielizeň na pranie a spýtala sa ma, čo s ňou má urobiť. Vôbec si neviem predstaviť, že by som ja takto prišla za niekým z generácie pred nami, podala mu svoju bielizeň a opýtala sa, čo s ňou má robiť," pokračovala Slovenka.
Ochranná ruka od rodičov chýba
Bývalej svetovej päťke rebríčka WTA sa nepáči, že tenisti chcú viac peňazí, no nič viac pre "biely šport" nie sú ochotní urobiť.
Práve na podujatí v Madride mali možnosť zahrať si krátky čas so sponzorom, no prvých päť žien renkingu to odmietlo, zatiaľ čo Jannik Sinner s Carlosom Alcarazom s tým nemali problém.
"Chýba mi trochu ochranná ruka rodičov, ktorí by im pripomínali, odkiaľ pochádzajú. Veľkým problémom sú aktuálne aj agenti. Hráčky rozmaznávajú, pretože chcú mať percentá z toho, čo zarobia," priznala Hantuchová.
Fotogaléria: Daniela Hantuchová
Vzdelávala by ich
Čo by zmenila, ak by mohla rozhodovať o budúcnosti ženského tenisu? "Stále sa vraciam k tomu, že hráčky by mali mať väčší rešpekt voči celému okruhu. Na to však potrebujú informácie a dostatok času, aby pochopili, ako všetko funguje. Čisto teoreticky by som im možno na mesiac dala pauzu. V tej miestnosti by boli len samotné hráčky. Mojou úlohou by bolo čo najviac ich vzdelávať, aby samy začali pracovať na tom, ako vytvoriť čo najlepší produkt," priblížila.
Potom by oveľa ľahšie prichádzali aj sponzori. "Keď v súčasnosti robím s hráčkami rozhovory, niekedy mi chýba pocit, že naozaj vnímajú, čo sa okolo nich deje. Ony totiž často ani nevedia, aká je situácia. Preto by som ich pokojne na mesiac posadila za jeden stôl, zastavila celý ten cirkus a povedala: ´Takto sa veci majú. Toto je váš tenisový okruh a teraz, keď už máte všetky informácie a je na vás, čo s tým urobíte,´" dodala Hantuchová v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra Požiadavky
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