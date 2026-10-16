Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO


Tagy: Kariéra Požiadavky

S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment. Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová stále pôsobí v oblasti milovaného športu. V podcaste Kanar+ prezradila viacero prekvapivých informácií o ...



Zdieľať
dh 2018 ms 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment.


Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová stále pôsobí v oblasti milovaného športu. V podcaste Kanar+ prezradila viacero prekvapivých informácií o správaní hráčok.

Najväčšiu kontroverziu zrejme zažila s tímom Poľky Igy Swiatekovej. Stalo sa to počas podujatia v Madride v roku 2025, keď vypadla v Španielsku elektrina.

Štyridsaťtriročná rodáčka z Popradu zodpovedala na turnaji za komunikáciu medzi tenistkami a médiami. A práve počas nešťastnej situácie, keď sa predčasne ukončil denný program, prišla nezvyčajná požiadavka.

Netradičné požiadavky


Mentálna trénerka Swiatekovej Daria Abramowiczová chcela od Slovenky teplé kurča. "Čo som mala urobiť? Rozložiť oheň a zohriať ho?" ironicky reagovala v podcaste.

"Boli sme radi, že sa hráčom vôbec podarilo zabezpečiť nejaké jedlo, hoci aj obyčajné rožky. Elektrina stále nefungovala, ale oni už chceli teplé jedlo. Práve pri takýchto situáciách si uvedomujem, že niektorí tenisti majú pocit, akoby sa celý svet točil iba okolo nich," spomínala ďalej Hantuchová.

S Poľkou zažila aj iný kuriózny moment. "Iga mi osobne priniesla bielizeň na pranie a spýtala sa ma, čo s ňou má urobiť. Vôbec si neviem predstaviť, že by som ja takto prišla za niekým z generácie pred nami, podala mu svoju bielizeň a opýtala sa, čo s ňou má robiť," pokračovala Slovenka.


Ochranná ruka od rodičov chýba


Bývalej svetovej päťke rebríčka WTA sa nepáči, že tenisti chcú viac peňazí, no nič viac pre "biely šport" nie sú ochotní urobiť.

Práve na podujatí v Madride mali možnosť zahrať si krátky čas so sponzorom, no prvých päť žien renkingu to odmietlo, zatiaľ čo Jannik Sinner s Carlosom Alcarazom s tým nemali problém.

"Chýba mi trochu ochranná ruka rodičov, ktorí by im pripomínali, odkiaľ pochádzajú. Veľkým problémom sú aktuálne aj agenti. Hráčky rozmaznávajú, pretože chcú mať percentá z toho, čo zarobia," priznala Hantuchová.

Fotogaléria: Daniela Hantuchová

Vzdelávala by ich


Čo by zmenila, ak by mohla rozhodovať o budúcnosti ženského tenisu? "Stále sa vraciam k tomu, že hráčky by mali mať väčší rešpekt voči celému okruhu. Na to však potrebujú informácie a dostatok času, aby pochopili, ako všetko funguje. Čisto teoreticky by som im možno na mesiac dala pauzu. V tej miestnosti by boli len samotné hráčky. Mojou úlohou by bolo čo najviac ich vzdelávať, aby samy začali pracovať na tom, ako vytvoriť čo najlepší produkt," priblížila.

Potom by oveľa ľahšie prichádzali aj sponzori. "Keď v súčasnosti robím s hráčkami rozhovory, niekedy mi chýba pocit, že naozaj vnímajú, čo sa okolo nich deje. Ony totiž často ani nevedia, aká je situácia. Preto by som ich pokojne na mesiac posadila za jeden stôl, zastavila celý ten cirkus a povedala: ´Takto sa veci majú. Toto je váš tenisový okruh a teraz, keď už máte všetky informácie a je na vás, čo s tým urobíte,´" dodala Hantuchová v podcaste.


Zdroj: SITA.sk - Hantuchová porozprávala o rozmaznaných hráčkach. Swiateková od nej žiadala teplé kurča, keď nefungovala elektrina – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Požiadavky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Český tréner zvládol náročnú úlohu, nepozrel sa reportérke do hlbokého výstrihu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 