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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Čo stojí za jeho slabším začiatkom sezóny? Slafkovský sa zrejme rozišiel s kanadskou priateľkou – FOTO


Tagy: body NHL NHL 2026/2027 Rozchod Vzťah

Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v novej sezóne



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canadiens_blues_hockey_54309 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským.


Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v novej sezóne NHL sedem zápasov, v ktorých nazbieral tri body za jeden gól a dve asistencie.

Štart do nového ročníka však nie je ideálny v celom Montreale Canadiens, keďže z rovnomenného počtu duelov zvíťazil klub len v troch.

Dvadsaťdvaročný útočník začal ročník v druhej formácii, no aktuálne sa presunul do prvej k starej známej dvojici Cole Caufield a Nick Suzuki.

Ani slovo


Objavili sa informácie, ktoré naznačujú, čo môže stáť za slabším začiatkom u košického rodáka. Pravdepodobne sa rozišiel so svojou kanadskou priateľkou a modelkou Angélie.

Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským, ktorý cez leto trénoval v rodnom meste a o partnerke v rozhovoroch nepadlo ani slovo.

Ich vzťah sa začal v lete 2024, chodili na spoločné dovolenky, trávili spoločný čas v Montreale a zábery reflektorov boli pri tom. Neobišli ani spoločné fotografie na sociálnych sieťach.

Témy rozchodu


Angélie aktuálne zdieľa príspevky venované témam rozchodu, sklamaniu z mužov, ktorí vo vzťahu nerobia maximum či o výhodách života bez partnera.

Zverejňuje fotky a videá, ktoré ukazujú divoké dámske jazdy a to, že rada chodieva za nočnou zábavou po boku svojich kamarátok.

Slafkovský a Angélie nepotvrdili ich rozchod, ale ani pokračovanie vzťahu. Ak je to pravda, ostáva dúfať, že sa cez to útočník Montrealu rýchlo spamätá a bude predvádzať výkony, na ktoré budú Slováci nesmierne hrdí.

https://www.instagram.com/p/Da08RFIn_iq/?img_index=1



Zdroj: SITA.sk - Čo stojí za jeho slabším začiatkom sezóny? Slafkovský sa zrejme rozišiel s kanadskou priateľkou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: body NHL NHL 2026/2027 Rozchod Vzťah
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