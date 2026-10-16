|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2026
Čo stojí za jeho slabším začiatkom sezóny? Slafkovský sa zrejme rozišiel s kanadskou priateľkou – FOTO
Tagy: body NHL NHL 2026/2027 Rozchod Vzťah
Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v novej sezóne
Zdieľať
16.10.2026 (SITA.sk) - Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v novej sezóne NHL sedem zápasov, v ktorých nazbieral tri body za jeden gól a dve asistencie.
Štart do nového ročníka však nie je ideálny v celom Montreale Canadiens, keďže z rovnomenného počtu duelov zvíťazil klub len v troch.
Dvadsaťdvaročný útočník začal ročník v druhej formácii, no aktuálne sa presunul do prvej k starej známej dvojici Cole Caufield a Nick Suzuki.
Objavili sa informácie, ktoré naznačujú, čo môže stáť za slabším začiatkom u košického rodáka. Pravdepodobne sa rozišiel so svojou kanadskou priateľkou a modelkou Angélie.
Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským, ktorý cez leto trénoval v rodnom meste a o partnerke v rozhovoroch nepadlo ani slovo.
Ich vzťah sa začal v lete 2024, chodili na spoločné dovolenky, trávili spoločný čas v Montreale a zábery reflektorov boli pri tom. Neobišli ani spoločné fotografie na sociálnych sieťach.
Angélie aktuálne zdieľa príspevky venované témam rozchodu, sklamaniu z mužov, ktorí vo vzťahu nerobia maximum či o výhodách života bez partnera.
Zverejňuje fotky a videá, ktoré ukazujú divoké dámske jazdy a to, že rada chodieva za nočnou zábavou po boku svojich kamarátok.
Slafkovský a Angélie nepotvrdili ich rozchod, ale ani pokračovanie vzťahu. Ak je to pravda, ostáva dúfať, že sa cez to útočník Montrealu rýchlo spamätá a bude predvádzať výkony, na ktoré budú Slováci nesmierne hrdí.
Zdroj: SITA.sk - Čo stojí za jeho slabším začiatkom sezóny? Slafkovský sa zrejme rozišiel s kanadskou priateľkou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v novej sezóne NHL sedem zápasov, v ktorých nazbieral tri body za jeden gól a dve asistencie.
Štart do nového ročníka však nie je ideálny v celom Montreale Canadiens, keďže z rovnomenného počtu duelov zvíťazil klub len v troch.
Dvadsaťdvaročný útočník začal ročník v druhej formácii, no aktuálne sa presunul do prvej k starej známej dvojici Cole Caufield a Nick Suzuki.
Ani slovo
Objavili sa informácie, ktoré naznačujú, čo môže stáť za slabším začiatkom u košického rodáka. Pravdepodobne sa rozišiel so svojou kanadskou priateľkou a modelkou Angélie.
Tá zo svojich sociálnych sietí odstránila videá a fotografie so Slafkovským, ktorý cez leto trénoval v rodnom meste a o partnerke v rozhovoroch nepadlo ani slovo.
Ich vzťah sa začal v lete 2024, chodili na spoločné dovolenky, trávili spoločný čas v Montreale a zábery reflektorov boli pri tom. Neobišli ani spoločné fotografie na sociálnych sieťach.
Témy rozchodu
Angélie aktuálne zdieľa príspevky venované témam rozchodu, sklamaniu z mužov, ktorí vo vzťahu nerobia maximum či o výhodách života bez partnera.
Zverejňuje fotky a videá, ktoré ukazujú divoké dámske jazdy a to, že rada chodieva za nočnou zábavou po boku svojich kamarátok.
Slafkovský a Angélie nepotvrdili ich rozchod, ale ani pokračovanie vzťahu. Ak je to pravda, ostáva dúfať, že sa cez to útočník Montrealu rýchlo spamätá a bude predvádzať výkony, na ktoré budú Slováci nesmierne hrdí.
Zdroj: SITA.sk - Čo stojí za jeho slabším začiatkom sezóny? Slafkovský sa zrejme rozišiel s kanadskou priateľkou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: body NHL NHL 2026/2027 Rozchod Vzťah
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti
Martin Pospíšil patrí k najtvrdším hráčom v NHL. Viac bodyčekov rozdali len štyria hokejisti