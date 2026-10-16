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16. októbra 2026
Kapitán FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas si nezahrá
Tagy: Premier League 2026/2027
Anglický reprezentant Reece James už začal rehabilitáciu po operácii zraneného kolena. Kapitán anglického futbalového klubu FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas bude mimo hry. Zákrok ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Anglický reprezentant Reece James už začal rehabilitáciu po operácii zraneného kolena.
Kapitán anglického futbalového klubu FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas bude mimo hry. Zákrok svojej opory Reecea Jamesa potvrdil londýnsky účastník Premier League.
Dvadsaťšesťročný reprezentant Anglicka chýbal v ostatných dvoch ligových zápasoch "The Blues" pri prehre 0:3 s Brentfordom a pri víťazstve 5:1 nad Bournemouthom.
"Chýbal v sobotňajšom zápase proti Bournemouthu na Stamford Bridge, zatiaľ čo prebiehali lekárske vyšetrenia po zranení z tréningu. Vyšetrenia potvrdili, že bude potrebná operácia. Reece už začal svoju cestu k zotaveniu a bude počas rehabilitácie podporovaný zdravotným oddelením klubu v Cobhame," uviedol klub vo vyhlásení.
FC Chelsea pred sobotňajším zápasom na ihrisku Evertonu figuruje na šiestej priečke tabuľky Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas si nezahrá © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán anglického futbalového klubu FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas bude mimo hry. Zákrok svojej opory Reecea Jamesa potvrdil londýnsky účastník Premier League.
Dvadsaťšesťročný reprezentant Anglicka chýbal v ostatných dvoch ligových zápasoch "The Blues" pri prehre 0:3 s Brentfordom a pri víťazstve 5:1 nad Bournemouthom.
"Chýbal v sobotňajšom zápase proti Bournemouthu na Stamford Bridge, zatiaľ čo prebiehali lekárske vyšetrenia po zranení z tréningu. Vyšetrenia potvrdili, že bude potrebná operácia. Reece už začal svoju cestu k zotaveniu a bude počas rehabilitácie podporovaný zdravotným oddelením klubu v Cobhame," uviedol klub vo vyhlásení.
FC Chelsea pred sobotňajším zápasom na ihrisku Evertonu figuruje na šiestej priečke tabuľky Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán FC Chelsea podstúpil operáciu kolena a istý čas si nezahrá © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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