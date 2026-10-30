Cristiano Ronaldo zažiaril 67. hetrikom v kariére. Už len 15 gólov mu chýba k tisícke
Cristiano Ronaldo má opäť bližšie k tísícke nastrieľaných gólov v profikariére. Zdá sa, že bájna hranica 1000 strelených gólov bude pre
30.10.2026 (SITA.sk) - Cristiano Ronaldo má opäť bližšie k tísícke nastrieľaných gólov v profikariére.
Zdá sa, že bájna hranica 1000 strelených gólov bude pre Cristiana Ronalda predsa len dosiahnuteľná. Nestarnúci 41-ročný Portugalčan vo štvrtok v drese tímu Al-Nassr zaznamenal hetrik v priebehu 15 minút.
Pomohol tým svojmu mužstvu k víťazstvu 5:3 nad tímom Al-Kholood v zápase audskoarabskej profesionálnej ligy (Saudi Pro League).
Svoj celkový počet gólov v kariére zvýšil na neuveriteľných 985. Za stavu 2:2 skóroval Ronaldo v 66., 72. a 81. minúte, čím spečatil výhru a priblížil sa k méte 1 000 gólov na rozdiel 15 presných zásahov. "Skvelé víťazstvo a skvelý tímový výkon. Teší ma, že som mohol pomôcť hetrikom," napísal Ronaldo na sociálnych sieťach.
Ronaldo je už teraz najlepším strelcom v histórii futbalu – má náskok 49 gólov pred druhým Lionelom Messim, ktorý ich nazbieral 936. Je pravdepodobné, že svoje štatistiky bude ďalej vylepšovať v drese Al-Nassr v prebiehajúcej sezóne, ako aj v zápasoch za portugalskú reprezentáciu.
Skóre zápasu otvoril po 16 minútach francúzsky útočník Julien Domingues v drese Al-Kholood, no Al-Nassr následne vyrovnal zásluhou Ángela Gabriela. Sadio Mané potom poslal Al-Nassr do vedenia, ale Antoine Essomba v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal.
Potom to vzal Ronaldo do svojich rúk. Bývalá hviezda Realu Madrid strelila dva góly z bezprostrednej blízkosti a jeden pridala hlavou. Bol to Ronaldov siedmy hetrik v drese Al-Nassr od príchodu do Saudskej Arábie v roku 2023.
"Zároveň v celej kariére už má na konte neuveriteľných 67 hetrikov za kluby aj reprezentáciu vo všetkých súťažiach – 44 za Real Madrid, 10 za Portugalsko, sedem za Al-Nassr, tri za Manchester United a tri za Juventus," napísal web ESPN.
Joao Félix, Ronaldov spoluhráč z Al-Nassr aj portugalskej reprezentácie, si v tomto zápase pripísal štyri asistencie. Al-Nassr vďaka tomu zostáva na druhom mieste v tabuľke saudskoarabskej ligy so ziskom 28 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo zažiaril 67. hetrikom v kariére. Už len 15 gólov mu chýba k tisícke © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdá sa, že bájna hranica 1000 strelených gólov bude pre Cristiana Ronalda predsa len dosiahnuteľná. Nestarnúci 41-ročný Portugalčan vo štvrtok v drese tímu Al-Nassr zaznamenal hetrik v priebehu 15 minút.
Pomohol tým svojmu mužstvu k víťazstvu 5:3 nad tímom Al-Kholood v zápase audskoarabskej profesionálnej ligy (Saudi Pro League).
Šialená cifra 985
Svoj celkový počet gólov v kariére zvýšil na neuveriteľných 985. Za stavu 2:2 skóroval Ronaldo v 66., 72. a 81. minúte, čím spečatil výhru a priblížil sa k méte 1 000 gólov na rozdiel 15 presných zásahov. "Skvelé víťazstvo a skvelý tímový výkon. Teší ma, že som mohol pomôcť hetrikom," napísal Ronaldo na sociálnych sieťach.
Ronaldo je už teraz najlepším strelcom v histórii futbalu – má náskok 49 gólov pred druhým Lionelom Messim, ktorý ich nazbieral 936. Je pravdepodobné, že svoje štatistiky bude ďalej vylepšovať v drese Al-Nassr v prebiehajúcej sezóne, ako aj v zápasoch za portugalskú reprezentáciu.
Siedmy hetrik v Al-Nassr
Skóre zápasu otvoril po 16 minútach francúzsky útočník Julien Domingues v drese Al-Kholood, no Al-Nassr následne vyrovnal zásluhou Ángela Gabriela. Sadio Mané potom poslal Al-Nassr do vedenia, ale Antoine Essomba v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal.
Potom to vzal Ronaldo do svojich rúk. Bývalá hviezda Realu Madrid strelila dva góly z bezprostrednej blízkosti a jeden pridala hlavou. Bol to Ronaldov siedmy hetrik v drese Al-Nassr od príchodu do Saudskej Arábie v roku 2023.
"Zároveň v celej kariére už má na konte neuveriteľných 67 hetrikov za kluby aj reprezentáciu vo všetkých súťažiach – 44 za Real Madrid, 10 za Portugalsko, sedem za Al-Nassr, tri za Manchester United a tri za Juventus," napísal web ESPN.
Štyri asistencie
Joao Félix, Ronaldov spoluhráč z Al-Nassr aj portugalskej reprezentácie, si v tomto zápase pripísal štyri asistencie. Al-Nassr vďaka tomu zostáva na druhom mieste v tabuľke saudskoarabskej ligy so ziskom 28 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo zažiaril 67. hetrikom v kariére. Už len 15 gólov mu chýba k tisícke © SITA Všetky práva vyhradené.
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