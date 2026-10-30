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Cristiano Ronaldo zažiaril 67. hetrikom v kariére. Už len 15 gólov mu chýba k tisícke

Cristiano Ronaldo má opäť bližšie k tísícke nastrieľaných gólov v profikariére. Zdá sa, že bájna hranica 1000 strelených gólov bude pre

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30.10.2026 (SITA.sk) - Cristiano Ronaldo má opäť bližšie k tísícke nastrieľaných gólov v profikariére.

Zdá sa, že bájna hranica 1000 strelených gólov bude pre Cristiana Ronalda predsa len dosiahnuteľná. Nestarnúci 41-ročný Portugalčan vo štvrtok v drese tímu Al-Nassr zaznamenal hetrik v priebehu 15 minút.

Pomohol tým svojmu mužstvu k víťazstvu 5:3 nad tímom Al-Kholood v zápase audskoarabskej profesionálnej ligy (Saudi Pro League).

Šialená cifra 985


Svoj celkový počet gólov v kariére zvýšil na neuveriteľných 985. Za stavu 2:2 skóroval Ronaldo v 66., 72. a 81. minúte, čím spečatil výhru a priblížil sa k méte 1 000 gólov na rozdiel 15 presných zásahov. "Skvelé víťazstvo a skvelý tímový výkon. Teší ma, že som mohol pomôcť hetrikom," napísal Ronaldo na sociálnych sieťach.

Ronaldo je už teraz najlepším strelcom v histórii futbalu – má náskok 49 gólov pred druhým Lionelom Messim, ktorý ich nazbieral 936. Je pravdepodobné, že svoje štatistiky bude ďalej vylepšovať v drese Al-Nassr v prebiehajúcej sezóne, ako aj v zápasoch za portugalskú reprezentáciu.

Siedmy hetrik v Al-Nassr


Skóre zápasu otvoril po 16 minútach francúzsky útočník Julien Domingues v drese Al-Kholood, no Al-Nassr následne vyrovnal zásluhou Ángela Gabriela. Sadio Mané potom poslal Al-Nassr do vedenia, ale Antoine Essomba v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal.

Potom to vzal Ronaldo do svojich rúk. Bývalá hviezda Realu Madrid strelila dva góly z bezprostrednej blízkosti a jeden pridala hlavou. Bol to Ronaldov siedmy hetrik v drese Al-Nassr od príchodu do Saudskej Arábie v roku 2023.

https://www.instagram.com/p/DfF2UF9AIZh/?img_index=1


"Zároveň v celej kariére už má na konte neuveriteľných 67 hetrikov za kluby aj reprezentáciu vo všetkých súťažiach – 44 za Real Madrid, 10 za Portugalsko, sedem za Al-Nassr, tri za Manchester United a tri za Juventus," napísal web ESPN.

Štyri asistencie


Joao Félix, Ronaldov spoluhráč z Al-Nassr aj portugalskej reprezentácie, si v tomto zápase pripísal štyri asistencie. Al-Nassr vďaka tomu zostáva na druhom mieste v tabuľke saudskoarabskej ligy so ziskom 28 bodov.


Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo zažiaril 67. hetrikom v kariére. Už len 15 gólov mu chýba k tisícke © SITA Všetky práva vyhradené.

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