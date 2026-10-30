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Švajčiarsko otvára dvere Pchjongjangu, chce obnoviť politický dialóg

Šéf švajčiarskej diplomacie rokoval so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí. Bern obnovil diplomatické zastúpenie po šiestich rokoch.

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30.10.2026 (SITA.sk) - Šéf švajčiarskej diplomacie rokoval so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí. Bern obnovil diplomatické zastúpenie po šiestich rokoch.

Švajčiarsko podniklo ďalší krok k normalizácii vzťahov so Severnou Kóreou. Minister zahraničných vecí Ignazio Cassis v piatok počas návštevy Pchjongjangu rokoval so svojou severokórejskou partnerkou Čche Son-hui a oficiálne otvoril švajčiarske diplomatické zastúpenie.


„Rokovali sme o opätovnom otvorení švajčiarskeho diplomatického zastúpenia v novej podobe, normalizácii politických vzťahov a obnovení politického dialógu,“ uviedol Cassis na sociálnej sieti X. Témou stretnutia bola aj bezpečnosť na Kórejskom polostrove a širšie bezpečnostné výzvy v Eurázii.

Otepľovanie vzťahov


Diplomatické zastúpenie funguje od 19. októbra, slávnostne ho otvorili vo štvrtok. Nebude mať vlastného veľvyslanca a bude podliehať švajčiarskemu veľvyslanectvu v Pekingu, ktoré naďalej zabezpečuje diplomatické a konzulárne vzťahy s KĽDR.

„Toto zastúpenie pomôže posilniť priame kontakty so severokórejskými úradmi a podporí politický dialóg,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí.

Bern chce stabilitu


Švajčiarsko patrí medzi niekoľko málo západných krajín, ktoré udržiavajú kontakty s izolovaným Pchjongjangom. Diplomatické vzťahy nadviazali v roku 1974, pôvodnú humanitárnu kanceláriu však v roku 2020 zatvorili počas pandémie.

Cassisova trojdňová cesta zahŕňa aj návštevu Južnej Kórey. Bern chce napriek zvýšenému napätiu pokračovať v úsilí o stabilitu na Kórejskom polostrove.

 


Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsko otvára dvere Pchjongjangu, chce obnoviť politický dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.

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