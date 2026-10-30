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Tajomstvo vitality: Čo sa deje s našimi bunkami po 40-tke?

Pribúdajúce roky nemusí sprevádzať strata životnej energie, ak venujeme pozornosť správnej výžive nášho tela. Úbytok síl vo vyššom veku ovplyvňuje pokles tvorby energie v samotných bunkách. ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - Pribúdajúce roky nemusí sprevádzať strata životnej energie, ak venujeme pozornosť správnej výžive nášho tela.

Úbytok síl vo vyššom veku ovplyvňuje pokles tvorby energie v samotných bunkách. Medzi 40. a 60. rokom života klesá v tkanivách hladina koenzýmu NAD+ až o polovicu. Organizmus sa rýchlejšie unaví a klesá aj schopnosť sústrediť sa. Ako pripomína definícia WHO: "Zdravie nie je len neprítomnosť choroby, ale stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody."

Bunkový základ energie


Prednosta KARIM FN Motol prof. MUDr. Tomáš Vymazal, PhD., MHA upozorňuje: "V strese rýchlejšie starneme. Stres totiž zvyšuje v tele produkciu škodlivých voľných radikálov, ktoré urýchľujú degeneratívne procesy. Ako ochranný štít pôsobia antioxidanty, ktoré pomáhajú spomaľovať starnutie a chránia zdravie buniek."

Odpoveď na túto problematiku prináša nový výživový doplnok od spoločnosti NaturaMed – Nuvitone PRO, ocenený titulom Voľba spotrebiteľov 2026. Nuvitone PRO obsahuje komplex šiestich zložiek, ktoré pôsobia na celý organizmus:

  • Nikotínamid ribozid chlorid obnovuje tvorbu NAD+, čím znižuje vyčerpanie a podporuje nervovú sústavu.

  • Koenzým Q10 zabezpečuje prenos energie v bunkách a podporuje činnosť srdca.

  • L-glutatión, resveratrol C14 a selén tvoria štít proti oxidatívnemu stresu, podporujú imunitu a detoxikáciu.

  • Kyselina listová napomáha deleniu buniek a obnove tkanív.


Na podporu obnovy vnútornej sily stačí 1 kapsula denne. Dôležité je však myslieť na kontinuitu starostlivosti o fyzickú a psychickú pohodu. Preto je potrebné vyhýbať sa stresovým situáciám, zvoliť kvalitnú a vyváženú stravu a nezanedbávať pravidelný pohyb. Ako hovorí jeden zo zákazníkov spoločnosti NaturaMed, jachtár Michal Krysta: "Zdravie nevzniká cez noc. Je výsledkom každodenných rozhodnutí, disciplíny a dlhodobej starostlivosti."

Oslávte 20 rokov NaturaMedu a vyhrajte!


Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals oslavuje 20 rokov pôsobenia na trhu Veľkou narodeninovou súťažou. Pri objednaní ročného balenia v rámci vernostného programu v období od 1. 10. 2026 do 31. 3. 2027 sa zapojíte do žrebovania o 20 hlavných cien v celkovej hodnote presahujúcej 40 000 €, pričom hlavná výhra rozhodne stojí za to! Viac informácií na webe a sociálnych sieťach Naturamed.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Tajomstvo vitality: Čo sa deje s našimi bunkami po 40-tke? © SITA Všetky práva vyhradené.

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