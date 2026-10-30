Šokujúci verdikt CAS! Rusko sa môže vrátiť na MS v hokeji. Ako na to reagujú organizátori?
IIHF je sklamaná z rozhodnutia CAS a uviedla tiež, že s týmto aspektom rozhodnutia nesúhlasí. Športový arbitrážny súd (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne rozhodol o tom, že ...
30.10.2026 (SITA.sk) - IIHF je sklamaná z rozhodnutia CAS a uviedla tiež, že s týmto aspektom rozhodnutia nesúhlasí.
Športový arbitrážny súd (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne rozhodol o tom, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí zaradiť ruské tímy už do tohtosezónnych šampionátov. Ide o výbery mužov a žien, hráčov aj hráčok do 18 rokov aj mužský tím do 20 rokov. Vo všetkých prípadoch by malo ísť o elitnú kategóriu MS.
CAS rozhodnutie publikoval prostredníctvom tlačového vyhlásenia na svojom webe a vzápätí to potvrdila aj IIHF na svojom webovom sídle. Hokejová federácia vyjadrila sklamanie z rozhodnutia CAS a uviedla tiež, že s týmto aspektom rozhodnutia nesúhlasí a trvá na tom, že jej rozhodnutia boli nevyhnutné na ochranu bezpečnosti všetkých účastníkov, ako aj na zabezpečenie integrity jej súťaží.
"Senát CAS dospel k záveru, že argumenty IIHF, odvolávajúce sa na otázky bezpečnosti, ochrany a iné obavy, neboli podložené dostatočnými dôkazmi. Senát poukázal na to, že Disciplinárna komisia IIHF už predtým konštatovala, že dôkazy nie sú postačujúce na naplnenie právnych podmienok pre vylúčenie z účasti. Senát jednomyseľne uzavrel, že vzhľadom na platné predpisy IIHF môžu mať prednosť pred účasťou športovcov určitej štátnej príslušnosti na súťažiach len podložené bezpečnostné obavy. V dôsledku toho bolo odvolaniu vyhovené," informoval CAS. Konanie sa v Lausanne udialo od 23. do 26. októbra 2026.
IIHF síce uviedla, že rešpektuje právomoc CAS a bude konať v súlade s jeho rozhodnutím, no podľa nej tento výsledok nerozptyľuje obavy, ktoré viedli k jej pôvodným verdiktom.
"Rozhodnutie má zároveň významné praktické dôsledky pre súťaže, ktoré sú už v pokročilom štádiu príprav. Zmeny v účasti si vyžadujú rozsiahlu koordináciu s príslušnými národnými členskými zväzmi, organizačnými výbormi a hostiteľskými orgánmi. Zahŕňa to prehodnotenie formátov súťaží, harmonogramov, logistiky cestovania a ubytovania, ako aj bezpečnostných opatrení. Rozhodnutia CAS nezohľadňujú praktické aspekty, ktoré nie je možné realizovať okamžite," referuje IIHF.
Federácia chce urýchlene posudzovať kroky a časový rámec potrebný na uvedenie rozhodnutia do praxe a na riešenie jeho prevádzkových dôsledkov. "V centre tejto činnosti zostane bezpečnosť všetkých účastníkov a integrita každého šampionátu. Ďalšie informácie o implementácii a praktických opatreniach pre dotknuté súťaže budú oznámené v primeranom čase," dodala IIHF.
Zdroj: SITA.sk - Šokujúci verdikt CAS! Rusko sa môže vrátiť na MS v hokeji. Ako na to reagujú organizátori? © SITA Všetky práva vyhradené.
Športový arbitrážny súd (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne rozhodol o tom, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí zaradiť ruské tímy už do tohtosezónnych šampionátov. Ide o výbery mužov a žien, hráčov aj hráčok do 18 rokov aj mužský tím do 20 rokov. Vo všetkých prípadoch by malo ísť o elitnú kategóriu MS.
CAS rozhodnutie publikoval prostredníctvom tlačového vyhlásenia na svojom webe a vzápätí to potvrdila aj IIHF na svojom webovom sídle. Hokejová federácia vyjadrila sklamanie z rozhodnutia CAS a uviedla tiež, že s týmto aspektom rozhodnutia nesúhlasí a trvá na tom, že jej rozhodnutia boli nevyhnutné na ochranu bezpečnosti všetkých účastníkov, ako aj na zabezpečenie integrity jej súťaží.
"Senát CAS dospel k záveru, že argumenty IIHF, odvolávajúce sa na otázky bezpečnosti, ochrany a iné obavy, neboli podložené dostatočnými dôkazmi. Senát poukázal na to, že Disciplinárna komisia IIHF už predtým konštatovala, že dôkazy nie sú postačujúce na naplnenie právnych podmienok pre vylúčenie z účasti. Senát jednomyseľne uzavrel, že vzhľadom na platné predpisy IIHF môžu mať prednosť pred účasťou športovcov určitej štátnej príslušnosti na súťažiach len podložené bezpečnostné obavy. V dôsledku toho bolo odvolaniu vyhovené," informoval CAS. Konanie sa v Lausanne udialo od 23. do 26. októbra 2026.
IIHF síce uviedla, že rešpektuje právomoc CAS a bude konať v súlade s jeho rozhodnutím, no podľa nej tento výsledok nerozptyľuje obavy, ktoré viedli k jej pôvodným verdiktom.
"Rozhodnutie má zároveň významné praktické dôsledky pre súťaže, ktoré sú už v pokročilom štádiu príprav. Zmeny v účasti si vyžadujú rozsiahlu koordináciu s príslušnými národnými členskými zväzmi, organizačnými výbormi a hostiteľskými orgánmi. Zahŕňa to prehodnotenie formátov súťaží, harmonogramov, logistiky cestovania a ubytovania, ako aj bezpečnostných opatrení. Rozhodnutia CAS nezohľadňujú praktické aspekty, ktoré nie je možné realizovať okamžite," referuje IIHF.
Federácia chce urýchlene posudzovať kroky a časový rámec potrebný na uvedenie rozhodnutia do praxe a na riešenie jeho prevádzkových dôsledkov. "V centre tejto činnosti zostane bezpečnosť všetkých účastníkov a integrita každého šampionátu. Ďalšie informácie o implementácii a praktických opatreniach pre dotknuté súťaže budú oznámené v primeranom čase," dodala IIHF.
Náš postoj zostáva nezmenený: Odmietame návrat ruských národných tímov na medzinárodné hokejové turnaje. Ako člen IIHF sme to jasne a jednoznačne deklarovali tak Rade IIHF, ako aj počas pojednávania pred medzinárodným Športovým arbitrážnym súdom (CAS). Toto rozhodnutie zásadne mení situáciu v súvislosti s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2027, ktoré sa uskutočnia v Nemecku. Účasť Ruska by pre nás, ako hostiteľskú krajinu, priniesla vážne bezpečnostné, politické a ekonomické dôsledky. V súčasnosti toto rozhodnutie analyzujeme spoločne s IIHF a následne budeme informovať o ďalších krokoch.
Zdroj: SITA.sk - Šokujúci verdikt CAS! Rusko sa môže vrátiť na MS v hokeji. Ako na to reagujú organizátori? © SITA Všetky práva vyhradené.
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